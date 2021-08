Lorenzo Córdova aclaró que la consulta para la revocación de mandato no constará 9 mil millones de pesos

Lorenzo Córdova (Foto: Twitter/Lorenzo Córdova)

A días de haber concluido la Consulta Popular 2021, en la opinión pública ya se está discutiendo todo lo relevante al próximo ejercicio democrático que tendrá como objetivo preguntar a la ciudadanía si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de continuar en su cargo.

Alrededor de los rumores que ya circulan sobre la organización de la consulta para la revocación de mandato, algunos apuntaron que este proceso tendría un costo de 9,000 millones de pesos, cifra similar a la que el INE necesita para llevar a cabo una elección federal.

Ante tales señalamientos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “es incorrecto” que el órgano electoral esté pensando en tal cantidad de dinero, ya que el ejercicio requiere mucho menos presupuesto.

“Se ha estado difundiendo información sobre el costo de un eventual proceso de Revocación de Mandato, afirmándose que éste rondaría los 9 mil millones de pesos. Eso es incorrecto”, señaló mediante un hilo en su cuenta de Twitter.

Lorenzo Córdova votó en la Consulta Popular 2021 (Foto: Twitter@lorenzocordovav)

Continuó su explicación aseverando que “nueve mil millones de pesos es el costo aproximado de una elecciones federal. Un eventual proceso de Revocación de Mandato tendría una naturaleza distinta, por lo que sus costos serían significativamente menores…”.

Asimismo, puntualizó que el proceso democrático previsto para marzo del próximo año ya está contemplado dentro del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal de 2022, mismo que será presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados.

“El @INEMexico se encuentra configurando su anteproyecto de presupuesto para 2022, analizando entre otras cosas los costos de una eventual Revocación de Mandato, para lo cual sería muy conveniente contar con una ley secundaria que hasta la fecha el Congreso no ha aprobado”, refirió.

Aunado a lo anterior, Córdova Vianello señaló que aún falta que el Poder Legislativo apruebe una ley secundaria que sentará las bases de los ejercicios de participación ciudadana, pero que aún no se ha llevado al pleno. Dicha jurisprudencia está pendiente desde el pasado mes de mayo cuando se realizó la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular.

“El anteproyecto de presupuesto que presentará el @INEMexico a la SHCP y la Cámara de Diputados contemplará la solicitud de recursos necesarios para una eventual Revocación de Mandato con todas las garantías de legalidad, certeza y profesionalismo de nuestro sistema electoral”.

El consejero presidente del INE se ha dedicó a aclarar el costo de la próxima consulta popular (Foto: Twitter/@lorenzocordovav)

AMLO impulsará revocación de mandato

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él mismo impulsará la próxima Consulta Popular para la revocación del mandato presidencial, a pesar que algunos críticos se han expresado en contra de su realización.

“Yo voy a impulsarla. […] Vamos a la revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita. No le tengan miedo al pueblo […] Yo la voy a promover para que el pueblo decida”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo apuntó al ejercicio como un asunto “político y moral” que, si se hubiera aplicado antes, “se habría evitado varios daños” a la democracia del país, por lo que hizo un llamado al bloque opositor a promover el ejercicio en lugar de contraponerse a él.

Asimismo, aseguró que respetará cualquiera que fuese el resultado de la consulta, además que descartó la posibilidad de buscar algún amparo en caso que la ciudadanía decidieran revocarlo del puesto que ganó en la jornada electoral del 1º de julio de 2018.

“Si se decide que yo me quede, pues adelante. Si se decide que me vaya, pues me voy”, expresó confiado.

