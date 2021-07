La historia de los Caifanes: el clásico que inmortalizó a Julissa junto a Oscar Chávez

En 1967, bajo la dirección de Juan Ibáñez, se estrenó en el cine mexicano la película Los Caifanes, donde se reunía el talento de Oscar Chávez, Carlos Monsiváis, Julissa y otras grandes figuras del cine mexicano. Tras ganar el Primer Concurso Nacional de Argumentos y Guiones Cinematográficos, se puso en marcha el filme, en la cual se aprecian diferentes escenarios del México de los años sesenta.

La película está protagonizada por Julissa quien le da vida a Paloma, Enrique Álvarez Félix como Jaime de Landa, una pareja de clase alta; Sergio Jiménez es Capitán Gato, Óscar Chávez, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Los Caifanes, El estilos, El Azteca y El Mazacote, respectivamente. Sin olvidar la aparición de Carlos Monsiváis como Santa Claus.

Carlos Fuentes, junto Juan Ibáñez, estuvieron a cargo del guion, del cual la película reflejaba un contraste entre la desigualdad social de un de México en la década de los sesentas. La historia, conocida por muchos, trata sobre Paloma y Jaime, una pareja de clase alta quienes entre juegos y lluvia se encuentran con Los Caifanes: Capitán Gato, el Azteca, el Estilos y el Mazacote.

“Caifán es el que las puede todas” define El Azteca (Ernesto Gómez Cruz) en los primeros minutos de la cinta, para explicarle a Paloma (Julissa) que es un Caifán. El encuentro los lleva a recorrer la Ciudad de México por la noche, durante la que Paloma queda fascinada por la forma de hablar y el comportamiento del grupo que recién conoció.

Óscar Chávez, Julissa y Ernesto Gómez Cruz, actores de "Los Caifanes" (Foto: cuartoscuro.com)

El grupo recorre cabarets, parques, funerarias, fondas y plazas públicas, reflejando la vida nocturna de la ciudad. Haciendo travesuras, cantando y tomando, es como Los Caifanes pasan la noche junto con la joven pareja, mostrando lugares representativos de la capital del país, como La diana cazadora y El siglo XX, un viejo establecimiento que utilizaron como El cabaret Géminis, lugar donde Paloma conoce a unas prostitutas. Sin olvidar mencionar la taquería donde apareció en escena Carlos Monsiváis quien protagonizó a un Santa Claus borracho.

Paloma y Jaime van conociendo las expresiones con las que se conduce el grupo “échese su trago mi cuas, no que parece que le echaron agua en la gasolina” dice el Mazacote, “¿Por qué? " responde Jaime, “Porque no jala parejo” añade el Azteca.

“Pero todos los personajes que aparecen en la película son creíbles, entonces yo creo que eso le ha dado mucha validez a la película a través del tiempo.” Comentó Óscar Chávez, durante un conversatorio, en 2017, por los 50 años de la película.

Luego de su representación en Los Caifanes como el Estilos, a Óscar Chávez se le conoció como El caifán mayor. El actor y compositor mexicano falleció el 30 de abril del 2020 a sus 85 años, era uno de los últimos protagonistas sobrevivientes del filme.

(FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO)

Según la revista Somos el largometraje, dirigido por Juan Ibáñez, forma parte de las 100 mejores películas mexicanas de la historia, ocupando el lugar 58. Además de contar con una de las escenas más icónicas del cine mexicano, cuando el Azteca (Ernesto Gómez Cruz) besa a la fuente de La Diana Cazadora. Referente a dicha escena, Gómez Cruz declaró, en el conversatorio 2017, por los 50 años de la película “Se me ocurrió darle un beso a La Diana y eso no me lo quita nadie.”

Actualmente, sobreviven Julissa (Julia Isabel de Llano Macedo) y Ernesto Gómez Cruz como parte del elenco protagonista de Los Caifanes, y pese que el resto de ellos ya no está, el filme sigue siendo un clásico de los sesenta.

