“Ya no saben qué inventar”: García Cabeza de Vaca reaccionó ante la denuncia contra su primo

Horas después de que la a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentara una denuncia contra, Víctor Hugo Guerra, primo de Francisco García Cabeza de Vaca, éste respondió.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Tamaulipas expresó que la vinculación de él con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, son invenciones. Aunado a esto, pidió que se muestren las pruebas de donde salen las acusaciones.

“Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones”, escribió el gobernador en su red social.

