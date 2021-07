“Quieren usarlo con fines electores”: Lilly Téllez se lanzó contra Morena por consulta popular sobre ex presidentes

Lilly Téllez confrontó a Morena en el pleno del Senado de la República (Foto: Cuartoscuro)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, utilizó dos minutos de su tiempo en el estrado del Senado de la República para señalar al grupo parlamentario de Morena por la consulta popular para llevar a juicio a los ex presidentes. Aseveró que el partido en el poder ya sabe que la ciudadanía quiere justicia, pero que “les da pavor” enfrentar a los ex mandatarios.

Durante su discurso, la sonorense argumentó que el gobierno de la Cuarta Transformación está utilizando el mecanismo de participación ciudadana con fines electorales de cara a los comicios de 2024 y aseguró que hay un pacto de impunidad con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“La gente que votó por Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo ‘sí' al juicio a los ex presidentes. Dijimos que sí al juicio a los ex presidentes, pero ustedes no lo quieren aceptar, no lo quieren oír ¿qué tiene dudas, todavía? ¿Tienen dudas todavía de que el pueblo sí quiere el juicio? [...] ¿qué más necesitan? ¿Papelitos, cartulinas, consultas? Si ya saben que la gente sí quiere, pero les da miedo porque tienen un pacto de impunidad con Peña Nieto y les da pavor ir tras los ex presidentes por eso la echan para adelante”, sentenció la también periodista y sus palabras le valieron el aplauso de algunos presentes.

Video: Twitter/@ferbelaunzaran

La senadora también arremetió contra Martí Batres, recordó que hace dos años el senador interpuso una denuncia contra los ex presidentes, pero hasta la fecha no ha avanzado el procedimiento jurídico: “o tu denuncia está muy mal hecha o tus cómplices en el gobierno son unos ineptos”.

También le dedicó unas palabras a la senadora Rocío Abreu y le pidió no confundirse ni equivocarse con los deseos de la ciudadanía, señaló que el miedo está en las cúpulas del poder porque “les tiembla la mano ahorita” para iniciar los juicios contra los ex mandatarios.

En tanto, dijo tener empatía por el senador Salomón Jara. Téllez expresó sentirse igualmente enojada con el actuar del poder político; sin embargo, apuntó a que el Gobierno de México no ha entendido que son ellos quienes tienen las facultades para actuar y pidió a Jara Cruz darse cuenta que son “sus cuates” los que deben de trabajar a favor de la justicia.

Lilly Téllez señaló a todo Morena como funcionarios ineptos y declaró que México es mucho país para senadores tan serviciales al poder (Foto: Instagram@lillytellezg).

“No se dan cuenta que ustedes están en el poder, no se dan cuenta que son ustedes los responsables de que no haya juicio a ex presidentes”, expresó la periodista mientras recibía aplausos de los grupos parlamentarios pertenecientes a la oposición.

Por último, también criticó la pregunta que fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que, desde su perspectiva, en realidad no hay un señalamiento claro a qué se les va a hacer o cuál es el castigo que recibirán los ex presidentes: “en la pregunta (de la consulta) que quedó no se les toca ni con el pétalo de una rosa ni (se da) el nombre porque ustedes lo que quieren es usarlo para fines electorales, por cobardes, por ineptos, por convenencieros”.

Remató su participación en la sesión del órgano legislativo señalando que Morena y aliados le han quedado a deber al país, ya que solo han seguido órdenes provenientes del Ejecutivo Federal: “México es mucho país para senadores tan serviles y que se ponga el saco a quien le quede”.

"Joya de discurso", escribió el ex perredista (Foto: captura de pantalla de Twitter @ferbelaunzaran).

El video de la participación de la senadora panista se popularizó en las redes sociales, principalmente en Twitter, con lo cual recibió diversos comentarios al respecto; sin embargo, diferentes personajes políticos elogiaron sus palabras y felicitaron a la sonorense por el valor que tuvo para expresarlas en tribuna.

“¡Vaya exhibida que les dio @LillyTellez! Así la consulta p*tera de @lopezobrador_ quesque ‘para juzgar ex presidentes’. Joya de discurso, los encueró”, escribió el ex perredista Fernando Belaunzarán.

Mientras que el periodista Víctor Trujillo compartió el video en su cuenta de Twitter y declaró que la senadora fue directa contra sus adversarios: “a propósito de la penosa consulta gansito, @LillyTellez les tira derecha la flecha al pecho a sus pares y dispares en el @senadomexicano”.

El que también celebró las palabras fue el ex presidente Vicente Fox, quien aseguró que la consulta solo es parte del “circo” de Morena.

