Vínculos con el narcotráfico, saqueo y despojo: los oscuros pasajes que marcaron el sexenio de Peña Nieto

El periodista J. Jesús Lemus Barajas empieza por recuperar el relato de una enfermera del Centro de Salud de Atlacomulco, que recuerda las decenas de infantes que llegaron a su clínica con deshidrataciones mortales por la ola de calor que marcó la Semana Santa de 1967. A finales de marzo, cuenta María Eugenia Bonilla, llegó una de las familias más acaudaladas y reconocidas del municipio con un niño en brazos, clínicamente muerto, sin pulso, sin respirar. Ella no dudó en colocar al infante en una mesa de auscultación para intentar reanimarlo. La enfermera no recuerda cuánto tiempo pasó antes de sentir el pecho del niño hincharse, lleno nuevamente de aire y vida.

María Eugenia, según cuenta el periodista, se recuerda alegre de entregar al niño en brazos de su madre, quien lo creía muerto. Años después, ella seguía reconociendo a la madre del infante en las calles, cuando pasaban con ropas y compañías que les hacían destacar. Se trataba de María del Perpetuo Socorro Ofelia Peña Sánchez, quien caminaba por Atlacomulco junto a su esposo, Gilberto Enrique Peña del Mazo. 45 años después también reconoció a ese niño al que salvó la vida; ahora un adulto apuesto, moldeado para las cámaras, para la política, el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Sin importar el rumbo que la historia de México tome en los próximos años, un hecho quedará inalterable: el curso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto siempre estará marcado por el sello de la corrupción”, son las palabras con las que J. Jesús Lemus recibe al lector en su nueva publicación, Jaque a Peña Nieto. El periodista, destacado por publicar los relatos que obtuvo de personajes como Rafael Caro Quintero, Mario Aburto y Alfredo Beltrán Leyva, entre otros, mientras estuvo en el penal de Puerta Grande, acusado falsamente de ser un líder de la Familia Michoacana, ahora pone la mirada sobre el sexenio del ex presidente mexicano.





El libro de Jesús Lemus aborda el sexenio de Peña Nieto a través de tres vertientes de corrupción: En primer lugar, el saqueo de la Hacienda Pública; en segundo, la relación de miembros de alto nivel al interior de su gobierno con el narcotráfico; y, finalmente, el arrebato de los recursos naturales a los pobladores originarios para ser entregados a un grupo selecto de empresarios.

“Ahora el periodismo focalizado al área ambiental y de los recursos naturales, se convierte, yo creo, en la columna vertebral para poder entender mucho la historia de México y de otros países, por supuesto, hablando de Latinoamérica”. En entrevista con Infobae México, Jesús Lemus destaca la importancia de las historias que tienen que ver con el daño irreversible al territorio mexicano para poder entender lo que él predice que será la siguiente etapa de violencia que atravesará al país, una vez que se supere la que tiene que ver con el narcotráfico.

En México, las concesiones de agua y de suelo (para su explotación minera) benefician a un grupo reducido de empresarios nacionales y transnacionales. Para J. Jesús Lemus, este fenómeno se explica al prestar atención a una lista de 64 nombres que expone en su libro. Son los apellidos de las personas que apoyaron de manera estratégica la candidatura y gobierno de Enrique Peña Nieto, quien allanó el paso para ellos: “el arrebato de los recursos naturales nunca hubiera sido posible si no se hubiera dado la Reforma Energética, y la Reforma Energética, a su vez, hubiera sido imposible si no hubiera habido también un proceso de corrupción al interior del Congreso”.

Jesús Lemus cree que las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la red de sobornos al interior del Congreso de la Unión, que involucra a 254 legisladores, orquestada por Luis Videgaray y Emilio Lozoya por instrucciones de Enrique Peña Nieto, llevarán al primer juicio a un ex presidente en la historia de México.

Además, él cree que si Peña Nieto se convierte en el primer presidente en comparecer ante la justicia mexicana, es probable que Felipe Calderón sea el segundo. La relación entre el narcotráfico y el Estado mexicano se explica, según Jesús Lemus, a través de las gestiones de los panistas Vicente Fox y Calderón Hinojosa. En ese sentido, lo que Genaro García Luna es para el ex presidente que desencadenó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, es el general Cienfuegos Zepeda para el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Hoy únicamente se habla, y nos hemos escandalizado, porque el adeudo que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto es de 7 mil millones de pesos. Nos faltan 93 mil millones por conocer”, son las palabras de Jesús Lemus sobre la vertiente de corrupción del sexenio pasado que tiene que ver con el desfalco al erario. Según el periodista, la cifra que se obtiene después de contabilizar el dinero dirigido a empresas fantasmas, a obras públicas con sobre costo y a la compra de materiales de construcción de baja calidad a un alto precio, asciende a casi los 100 mil millones de pesos.

“Hoy vivo en el destierro, he dejado mi pueblo, he dejado todo lo que tengo en Michoacán [...] a veces llego a México, entro de manera muy furtiva, salgo de la misma forma”, las amenazas de muerte tras la publicación de sus libros El último infierno y El Licenciado, obligaron a Jesús Lemus a salir de su entidad natal, primero, y después, de México.

Del primero de enero al 30 de abril, Jesús escribió Jaque a Peña Nieto, después de pasar algunos meses del 2020 en México, realizando su investigación y reuniéndose con miembros del narcotráfico, fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la FGR o colegas de los Estados Unidos, para obtener la historia completa de Enrique Peña nieto y su general, Cienfuegos Zepeda.

Jesús Lemus cuenta que él se siente más cómodo reuniéndose con miembros de cárteles mexicanos que con elementos de la seguridad pública mexicana: “Mis amenazas no vienen del narcotráfico, sino que vienen del Estado Mexicano, concretamente de miembros del ejército [...] por eso me siento más cómodo visitando narcotraficantes que a una policía municipal”.

Él cuenta cómo, a pesar de contar con el mecanismo de protección para periodistas, la seguridad con la que cuenta se la provee él mismo. Cuando desde el mecanismo le recomendaron salir del país por las amenazas, no obtuvo ayuda alguna para hacerse de los medios que le permitieron salir del país.

Durante la entrevista, Jesús Lemus se distrae por unos segundos buscando entre los objetos de su escritorio que se encuentran fuera del alcance de la cámara. Se escucha que se remueven algunos papeles mientras explica “Es con todo lo que me ha apoyado el mecanismo, con un ¿cómo se llaman estos aparatos? Botones de pánico, es a lo que más aspiras con el mecanismo”. Al final desiste de buscar el aparato y continúa hablando.

“Creo que el periodista a veces no va por dónde él quiere”, reflexiona. Para Jesús Lemus, la labor del periodista responde a las necesidades de su público “Si fuéramos a donde queremos, seríamos artistas”, se ríe. Sobre a dónde irá él mismo ahora, Jesús Lemus adelanta a Infobae México que “Va a tener que haber un libro no nada más del General Cienfuegos (aunque esto es alertar pero bueno, no le hace, ya lo dije) del General Cienfuegos y de toda la élite de generales que gobiernan el país, porque hoy el ejército se ha convertido en un Estado dentro del Estado”.

