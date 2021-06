“Ana”: Guillermo Arriaga plasma en un cómic el drama de la niñez migrante

Video: Infobae México.

¿Qué resulta cuando el ganador del Premio Alfaguara y uno de los dibujantes más destacados de la casa Marvel trabajan juntos? Una historieta necesaria de estos tiempos, una que plasma con sorprendente vivacidad el drama de las miles de niños obligados a migrar a Estados Unidos por la violencia en sus países de origen.

Guillermo Arriaga y Humberto Ramos diseñaron “Ana”, el relato que sintetiza cientos de historias de la niñez migrante a través de una menor hondureña forzada a salir de su país rumbo al norte.

“Tenía que llegar a una palabra que me permitiera guiar la historia. Siempre, cuando escribo algo para cine, trato de que haya una palabra que me guíe. Y aquí, la palabra fue ‘esperanza’”, explicó a Infobae México Arriaga, escritor, guionista, productor y director cinematográfico.

Ana es el nombre del personaje de ficción creado por Arriaga, junto al dibujante mexicano que ha trabajado para DC Comics y de manera más destacada en las historias de Spiderman para Marvel. Juntos, por iniciativa de la organización Save the Children y con financiamiento de la Unión Europea, diseñaron la tira cómica.

Guillermo Arriaga, galardonado con el Premio Alfaguara de Novela por su libro Salvar el Fuego, ganador también del Premio al mejor guión en Cannes por la película Los tres entierros de Melquiades Estrada, y ex colaborador de Alejandro González Iñárritu para películas como Amores Perro y Babel, no es ajeno a tratar los temas que tienen que ver con la crisis migratoria. Sin embargo, nunca antes en su trayectoria había tenido que diseñar un cómic.

Para hacerlo, Arriaga decidió tomar una ruta similar a la que escoge para escribir los guiones de las películas en las que ha trabajado. “¿Cómo puedo dar esperanza sin caer en el paternalismo?”, se preguntó como primer desafío.

Portada de Ana por Humberto Ramos y Guillermo Arriaga

La solución a ese cuestionamiento la dio el personaje que él mismo construyó. Ana, en la historia, después de atravesar las tragedias que marcan el camino de las y los migrantes centroamericanos, que huyen de la violencia sólo para encontrar más abusos a lo largo de su ruta, se vuelve su propia salvadora. El final de la historia es un reencuentro de Ana con su propia infancia, con su historia y sus heridas, pero también con los momentos que la ayudaron a mantener la esperanza.

Humberto Ramos, una pluma mexicana que ha dado vida a personajes míticos de las tiras cómicas que dan vuelta al mundo, es muy consciente del reto que implica transmitir un mensaje positivo, sin omitir las injusticias y dolores que atraviesan las personas envueltas en el fenómenos de la migración forzada por la violencia mortal en sus países de orígen, por los estragos que deja atrás la crisis climática mundial, por la pobreza y la búsqueda de una vida digna.

“En este caso, yo siempre pensé que era un cómic que tenía que poder ver cualquier persona. Pensando en eso, [...] tenía que tomar algunas decisiones gráficas [...] hay escenas muy violentas que no podíamos obviar, no podíamos ignorar porque son parte importante de la narrativa y son parte importante de la realidad y son los detonantes, en muchos casos, que provocan estas historias”, son las palabras de Humberto.

Interior de cómic Ana

Las escenas de violencia en las historias que dibuja Humberto se caracterizan por su capacidad de ser entretenidas y hasta divertidas, como parte de la narrativa del cómic totalmente ficticio. Por eso, fue un reto dibujar un tipo de violencia que aparece tan cercana y dolorosa: “Cuando tú vas al cine y ves una película, la que sea, la más violenta que te puedas imaginar, y suenan los disparos, sale la sangre volando [...] hay este dejo de que estás viendo una fantasía. Cuando me ha tocado ir en la calle y escuchar un balazo de verdad, no es igual, nunca es igual que en el cine [...] Los cuerpos no caen como caen en las películas. Se siente diferente”.

Tanto Guillermo como Humberto crearon la historia de Ana con el peso de la responsabilidad que implica saber que la característica principal de las escenas que crearon es que “Todos esos momentos son reales, a alguien le pasaron y alguien los sufrió”, en palabras del dibujante.

Pese a la dureza de esa verdad, Guillermo se aferra al enunciado que guía la historia que construyó para Ana: “Nunca sabes cuándo una situación de desesperación se puede convertir en una situación de esperanza”.

Interior de cómic Ana.

Él se posiciona de manera firme en contra de la xenofobia y todo tipo de rechazo a lo “extranjero”. Recuerda cómo en la Copa Mundial de Fútbol de 1998, la selección francesa levantó la victoria con las manos de los migrantes que conformaron la agrupación. “¿Quién iba a pensar que el hijo de un hombre que huyó con su familia a Marsella se iba a convertir en el técnico del Real Madrid?”, agrega, refiriéndose a Zinedine Zidane, “¿Quién iba a pensar que los migrantes turcos fueron los que encontraron la fórmula para la vacuna Pfizer/BioNTech en Alemania?”.

Para Guillermo, son innumerables los casos de personas migrantes que terminan haciendo grandes aportes a las sociedades que los recogen. Él recuerda a los migrantes que alguna vez llegaron a México desde España, Chile, Uruguay, Argentina, Perú y Bolivia durante las dictaduras que azotaron a estas distintas regiones y que marcaron una etapa muy destacada de la producción cultural desde territorio mexicano.

Por eso es que él concluye: “Sí, hay desesperación, pero no podemos devaluar la capacidad que tiene la gente de adaptarse y la capacidad que tiene la gente de salir adelante.”

SEGUIR LEYENDO: