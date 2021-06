De bastión a epicentro del voto de castigo: CDMX no perdonó a Morena

(Foto: Infobae México)

El revés más contundente para la 4T ha ocurrido en la capital mexicana. Hoy, la entidad que vio nacer al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y la primera gran urbe en girar a la izquierda se divide en dos: un lado abanderado por la coalición Morena-PT, y el otro por la alianza Va por la CDMX, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRD).

De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), dados a conocer por el Instituto Electoral local, en 11 de las 16 alcaldías en que gobernaba el partido guinda previo a las elecciones del domingo, la alianza opositora le arrebató cuatro demarcaciones, logrando la victoria en nueve y dejando bajo mandato de Morena sólo siete.

Con ello, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se convertirá en la primera mandataria en gobernar la metrópoli con la mayoría de alcaldías bajo el mandato de partidos de oposición.

Este mediodía, durante su tradicional conferencia de prensa, la mandataria local comentó que los resultados de la jornada electoral se debieron a una campaña de desprestigio contra el Movimiento, asegurando que no permitirá que regrese la corrupción a la capital, pues “hay que revisar la historia de estos partidos”, a los que aseguró “vamos a estar atentos”.

Foto: SEGOB CDMX

“Coincido con el presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador), en los últimos meses, desde hace rato, una campaña de desprestigio del Movimiento, muy fuerte, que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde es seguir insistiendo que este movimiento de transformación es fundamental para el país”, expuso.

Además, aseguró que se continuarán con los proyectos que se han planteado para la Ciudad, por lo que descartó que estén en riesgo por la llegada de alcaldes opositores.

“Hay una gran aceptación por las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México y quiero decir que no va a regresar la corrupción a la Ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la Ciudad y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y todas cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargados públicos”, reiteró.

Asimismo, comentó que una vez que concluya el conteo de votos se hará un análisis de cada distrito para saber en qué sectores de la población afectó más está campaña de desprestigio en contra de Morena.

(Ilustración: Infobae México)

Es así que durante los próximos tres años, Sheinbaum se enfrentará a una división prácticamente definida por la geografía de la Ciudad, ya que todas las demarcaciones opositoras se encuentran en el centro y poniente, mientras que el partido guinda conserva el poder en el oriente.

Así quedó el mapa político de la CDMX

Morena-PT:

1. Gustavo A. Madero: Francisco Chíguil (reelección)

2. Venustiano Carranza: Evelyn Parra

3. Iztacalco: Armando Quintero (reelección)

4. Iztapalapa: Clara Brugada (reelección)

5. Tláhuac: Berenice Hernández

6. Milpa Alta: Judith Venegas

7. Xochimilco: Juan Carlos Acosta (reelección). Cabe mencionar que en esta demarcación podría cambiar de rumbo en las próximas horas, pues el conteo de votos arroja una diferencia porcentual menor al 1% entre los candidatos del PAN-PRI-PRD y de Morena.

PAN-PRI y PRD:

1. Álvaro Obregón: Lía Limón

2. Tlalpan: Alfa González

3. Cuauhtémoc: Sandra Cuevas

4. Miguel Hidalgo: Mauricio Tabe

5. Magdalena Contreras: Luis Quijano

6. Cuajimalpa: Adrián Ruvalcaba (reelección)

7. Azcapotzalco: Margarita Saldaña

8. Coyoacán: Giovani Gutiérrez

PAN:

1. Benito Juárez: Santiago Taboada (reelección)

(Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Por su parte, el presidente López Obrador reconoció los resultados y los atribuyó a una “guerra sucia” que la oposición lleva en su contra, principalmente en la capital del país, rechazando que la estrepitosa caída de su partido fuera el reflejo y voto de castigo a su proyecto de izquierda ante el manejo de la pandemia de COVID-19 y el colapso de la Línea 12 del metro del pasado 3 de mayo.

Y es que cabe recordar que el accidente ferroviario en la Línea 12, que dejó 26 víctimas fatales y más de 70 personas hospitalizadas, cimbró a los capitalinos, por lo que se estimaba, podría impactar en los resultados de los comicios. Aunque el presidente declaró un día de luto nacional, las denuncias y protestas ciudadanas exigieron una investigación para esclarecer las causas del incidente.

Sobre el tema, la Jefa de Gobierno respondió que la siguiente semana se dará a conocer el primer dictamen de la empresa noruega y que no habrá impunidad.

