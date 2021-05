K-Pop: Ryan Reynolds se declaró fan de Stray Kids gracias a Deadpool

(Foto: Twitter @Stray_Kids / Facebook Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds se ha declarado oficialmente fan del grupo de Kpop, Stray Kids.

Esto luego que la agrupación surcoreana realizara una presentación inspirada en el antihéroe de Marvel, y personaje estrella de Reynolds, Deadpool durante un episodio del reality-show coreano Kingdom: Legendary War, transmitido el pasado 20 de mayo.

La banda, conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y I.N, recreó la escena inicial de la cinta del 2016 como parte de su performance. En éste, los artistas interpretaron un mashup de su éxito musical “God’s Menu” con “DDU-DU DDU-DU” del famoso grupo femenil, también surcoreano, Black Pink.

No obstante, la atención de Reynolds fue atraída a partir de que una Stay - nombre con el cual se le refiere a los fans del grupo - compartiera un video editado en donde simuló una conversación entre Deadpool y Felix, quien dio vida al personaje en el escenario.

Fue así que el mismo fandom se encargó no solo de viralizar el clip, también de lograr que Reynolds lo viera e incluso publicara: “Oh, hello @StrayKids” (Oh, hola Stray Kids), en los comentarios del mismo.

Horas después, el grupo respondió con un: “I know, right?” (Ya sé, ¿verdad?) - igualmente, evocando a los diálogos de la película.

De esa manera, el video, que cuenta con más de 120 mil me gustas y 40 mil retweets, fue el parteaguas de una serie de interacciones que Ryan sostuvo con Stray Kids, principalmente, con su líder, Bang Chan, quien en una transmisión en vivo declaró haberse sorprendido por la reacción del actor.

“No esperaba que el mismo Ryan Reynolds viera nuestro performance. (Cuando me enteré) Me quedé sin palabras ya que lo vi como a las tres de la madrugada.”, dijo el pasado domingo 23 de mayo.

(Foto: Captura de pantalla / Youtube Mnet K-Pop)

Cabe resaltar que el también productor y rapero ya había compartido su admiración hacia Reynolds con su fandom, tanto así que, aseguró, los otros miembros del grupo le han comentado que le asemeja en aspectos como la personalidad, algunas expresiones y su sabiduría.

“Ustedes saben lo mucho que me gusta Ryan Reynolds (...) Creo que es una persona increíble y muy graciosa. Ser notificado por alguien a quien realmente admiras y a quien consideras como tu modelo a seguir, pega diferente. Estoy muy feliz y creo que ahora puedo morir en paz. Gracias, Ryan Reynolds. Si alguna vez visitas Corea, definitivamente te invitaré comida deliciosa, así que siéntete libre de escribirme”, expresó entre risas.

A ello, el cantante de nacionalidad surcoreana y australiana agregó a modo de broma: “y sí … me gustaría un autógrafo de él.”

Fue así que horas después de su transmisión, Reynolds hizo realidad su deseo: el actor publicó fotografías del tan anhelado autógrafo, el cual plasmó en una botella de su propia bebida “Aviation American Gin” con la leyenda: “Para Bang Chan. Maximum Effort.”

(Foto: Twitter @VancityReynolds y @Stray_Kids)

Éstas las compartió en su cuenta oficial de Twitter en donde también se pronunció como nuevo fan de Stray Kids y declaró que deseaba un autógrafo del cantante.

“Dos cosas. Primero, aquí tengo tu autógrafo, Bang Chan. Lo enviaré esta semana. Segundo, como nuevo fan de Stray Kids, ¿Puedo tener tu autógrafo?”, escribió junto al hashtag #NewFavouriteAustralian (Nuevo australiano favorito, por su traducción al español).

Por supuesto, Bang Chan no hizo esperar a su ídolo y de igual manera publicó una imagen del más reciente álbum de Stray Kids “IN Life” adornado con su firma y la leyenda: “Para hermano mayor, Ryan. ¡De tu nuevo australiano favorito!”

Asimismo, el post realizado en la cuenta oficial del grupo se lee: “También tengo dos cosas. Primero, ¿sólo un autógrafo para ti? Ya está en camino. Así como otras cosas que podrían quedar con el Traje Rojo (de DeadPool). Segundo, lo siento @RealHughJackman #NewFavouriteAustralian”.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @VancityReynolds, @Stray_Kids, @RealHughJackman)

Cabe resaltar que Hugh Jackman y Reynolds guardan una amistad muy cercana, por lo que aquel hashtag figuraba como una broma en la que Bang Chan reemplazaría a Jackman como el “australiano favorito” de Reynolds. Es por ello que el idol se disculpó con su compatriota - a quien, de igual modo, guarda respeto y cariño.

Por sorpresa, el actor que personalizó a Wolverine se mostró gustoso y decidió unirse a la conversación respondiéndole: “No te preocupes, bang chan! Solo me preocupo por @Stray_Kids ahora que @VacinityReynolds es fan. Puede serlo mucho. ¡Tengo que tener cuidado con mis compañeros australianos! ¡Hola Felix!”, escribió en un comentario donde refirió a Felix, también de nacionalidad australiana.

Tras su repentina, pero agradable aparición, el grupo, bajo la firma de Chan y Felix, expresó: “Haha, gracias por la advertencia, lo vigilaremos. Afortunadamente todos nuestros miembros son como él, así que creemos que seremos capaces de manejarlo - Bang Chan y Felix”.

Ryan Reynolds: trending topic del fin de semana

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @deadpoolmovie)

En otro momento, durante su transmisión del domingo, Bang Chan se colocó la máscara del antihéroe que utilizaron para el show en Kingdom; con ella, actuó como el personaje mientras convivía con su fandom.

Horas después, la cuenta oficial de la película Deadpool publicó: “Estamos seguros que esa no es mercancía oficial @stray_kids, pero te la permitimos”. A lo cual Reynolds contestó: “Consigámosles una máscara real”.

Ante tan atractiva propuesta y sin dudarlo, el grupo surcoreano aceptó la oferta del actor proporcionándole la dirección de la empresa para que enviaran el artículo: “Esperemos que no sea verde ... 205 Gangdong-daero, Gangdong-gu, Seúl, República de Corea”, escribieron en broma y en alusión al personaje de Linterna Verde, cuya película recibió duras críticas tras su estreno en 2011.

Por su parte, Maximum Effort, compañía de Reynolds, cambió su status de Twitter a: “skz fan account” (Una cuenta fan de Stray Kids) e incluso compartió que había adquirido un boleto para acceder a un chat con Bang Chan en Bubble - una aplicación de mensajería en la que los fans pagan para entablar conversaciones “uno a uno” con algún artista de la industria del entretenimiento coreano.

Gracias a todas estas interacciones, el nombre de Ryan Reynolds se posicionó como tendencia mundial en varios países y sus publicaciones referente al grupo superaron los 120 mil me gustas y 50 mil retweets, permitiéndole, de igual manera, a Stray Kids acaparar el ojo de fans y no fans del K-Pop.

