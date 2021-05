Candidata del PES fue amenazada con supuesto cadáver frente a su casa en Chihuahua

Julieta Castillo recibió un mensaje de amenaza junto a un bulto que simulaba un cadáver (Foto: EFE/Luis Torres)

Julieta Castillo, candidata a diputada local por el Partido Encuentro Social (PES), recibió este viernes un mensaje de amenaza junto a un bulto que simulaba un cadáver frente a su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante conferencia de prensa, la aspirante informó que ha recibido amenazas telefónicas desde que inició su candidatura, sin embargo, indicó que la amenaza que recibió en una manta con forma de cuerpo es algo “más directo que ataca a mi integridad”.

Relató que en la mañana su esposo se asomó por la ventana y vio el “cuerpo”, por lo que hablaron a la policía y al llegar verificaron el bulto, e indicaron que su interior contenía vísceras y ropa.

Junto al “encobijado” se encontró una cartulina con amenaza de muerte para la candidata y su hermano José Luis Castillo, activista y padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida desde 2009; por lo que la abanderada del PES señaló que desconoce si las amenazas son por su candidatura o su activismo.

La FGE aclaró que el bulto no se trataba de un cadáver, su interior contenía ropa y viseras (Foto: Twitter / @TelevisaJuarez)

Mencionó que la cartulina contenía el mensaje: “Candidata Julieta Castillo y José Luis Castillo, bajenle de huevos con desapariciones o van a acabar así”.

Sobre las amenazas telefónicas, la aspirante declaró que en el mes de mayo recibió 10 llamadas donde le exigían bajarse de la candidatura y dejar de buscar a las mujeres desaparecidas o de lo contrario su familia “sufriría las consecuencias”.

Aseguró que no puede culpar a nadie, pero recalcó que el pasado miércoles 19 tuvo un evento frente a la Fiscalía donde exigía justicia por las mujeres desaparecidas, y el día de ayer durante otra protesta la dependencia le aclaró que “no podía darle el apoyo”.

La aspirante declaró que en el mes de mayo recibió 10 llamadas, donde le exigían bajarse de la candidatura (Foto: Facebook-Julieta Castillo)

“Me siento amenazada, tengo miedo, pero lo que les puedo asegurar es que no me voy a amedrentar y voy a seguir con la candidatura. No me voy a bajar de la candidatura y mucho menos bajarme del activismo por las desaparecidas”, declaró Julieta Castillo.

La aspirante denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, quienes iniciaron los protocolos para resguardar su seguridad, sin embargo, explicó que la enviaron con una licenciada en una dependencia que “ni ellos sabían si todavía existía”.

Junto a la activista, la candidata por la alcaldía de Juárez, Marisela Sáenz, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por lo que pudiera sucederle a la candidata.

Su declaración, dijo Marisela Sáez, se debe a que el titular de la Secretaría fue avisado por la mañana de los hechos y aseguró que su personal acudiría a la vivienda para iniciar la evaluación del riesgo, “sin que el procedimiento haya avanzado desde entonces”, sentenció.

Junto al “encobijado” se encontró una cartulina con amenaza de muerte para la candidata y su hermano José Luis Castillo (Foto. Reuters)

Por su parte, la FGE aclaró que el bulto arrojado frente a la vivienda no se trataba de un cadáver, pues su interior contenía ropa y viseras.

Detalló que a las 9:30 se dio aviso a las autoridades en torno al hallazgo de un “cuerpo”, por lo que acudieron al lugar elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense.

La FGE señaló que el bulto y su contenido fueron llevados a Servicios Periciales para realizarles estudios de laboratorio, como parte de las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el Partido Encuentro Social interpuso una denuncia ante Instituto Estatal Electoral y solicitó la protección para Julieta Castillo.

