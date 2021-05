“Lo primero que pensé fue que se murió”: la dramática confesión de la esposa de Raúl Jiménez tras su fractura de cráneo

(Foto: Instagram/danielabassom)

A seis meses del fortísimo choque de cabeza que llevó de urgencia a Raúl Jiménez al hospital por fractura de cráneo, Daniela Basso, esposa del delantero del Wolverhampton Wanderers de la Liga Premier, compartió la difícil experiencia que vivió tras el dramático momento.

En entrevista para The New York Times, la actriz de 31 años confesó que al ver a su pareja por varios minutos tendido en el césped sin ningún tipo de reacción, luego de un encontronazo en el aire con el defensor brasileño del Arsenal FC, David Luiz, la llevó a pensar que había muerto.

“Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción. Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida”

Y es que Daniela, señaló que por casi una hora no supo nada del estado de salud del también seleccionado mexicano. Pero a pesar de la incertidumbre, trató de guardar la compostura, sobre todo por Arya, la bebé que tuvieron hace poco más de un año.

(Foto: Instagram/danielabassom)

“Pasaron 45 minutos hasta que supe que estaba vivo. No sabía si estaba bien, o si estaría bien, solo vivo. Imagínese, 45 minutos en los que tuve que tratar de mantener la calma y decirme que todo saldría bien”

Entendió la dimensión de su lesión cuando el médico del club inglés le dijo que tenía que trasladarse de Wolverhampton a Londres para estar con su esposo. Un viaje que duró tres horas y que la tuvo rezando.

“El doctor sabía que tenía una bebé, prácticamente recién nacido. Cuando dijo que ‘sí, vente’, supe que era muy grave. De nuestras familias y nuestros amigos en México, fue un bombardeo. Tenía que ser fuerte. Tenía que decirles que todo iba a estar bien”.

Después de varias horas de cirugía, por fin le regresó el alma al cuerpo a Daniela: “Me dijeron que había salido bien”. Sin embargo, debido a las restricciones por el COVID-19 solo pudo verlo unos minutos mientras estaba sedado.

(Foto: Instagram/raulalonsojimenez9)

El goleador de 30 años de edad estuvo una semana en el hospital, aunque recuerda poco de esos días. Su contacto con Basso y Arya fue a través de videollamadas para hacerle ver que no estaba solo. Mientras tanto, especialistas declaraban a la prensa que había riesgo de que se acabara su exitosa carrera dentro de las canchas.

Pero la semana siguiente todo fue más esperanzador. Raúl presentó una mejoría sorprendente tanto para médicos como para su mujer, pues el viernes siguiente comenzó a caminar.

“Cuando lo pienso, veo que él está aquí y eso me da paz”

Raúl es convocado al Tri

(Foto: Reuters)

Después de meses una rehabilitación cuidadosa, el ex jugador del América, Atlético de Madrid y Benfica esta cerca de regresar al campo de juego.

El director técnico argentino de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata Martino” anunció este viernes su convocatoria para los partidos amistosos que iniciarán a finales de mayo frente a Islandia y Honduras, así como el Final Four Nations League de semifinales ante Costa Rica, donde destaca el regreso del “Lobo”.

No obstante, no ha recibido el alta medica del equipo europeo. En caso de que Jiménez no pueda estar listo, el jugador estará con el grupo continuando con su rehabilitación tal y como lo hizo en la pasada Fecha FIFA en Gales y Austria.





