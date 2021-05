Renata Notni más relajada que nunca: en bikini y al lado de la hermana de Diego Boneta

Fotos: Instagram / @diego @rennotni

Renata Notni ya no oculta su amor con Diego Boneta, y aunque no son muy expresivos al respecto, la actriz vacacionó con su cuñada, Natalia Boneta, y en Instagram dejó las evidencias.

La protagonista de El Dragón: el regreso de un guerrero, celebró el 10 de mayo junto con su madre también y en una escapada a La Paz, en Baja California, se le vio entre risas y jugando con la hermana de Diego.

“Mi mejor amiga, mi mayor ejemplo y mi amor más grande. Happy Mother’s Day. Te amo, Feliz día a todas las mamás, son lo mejor de este mundo”, escribió Notni en una de sus publicaciones más recientes en Instagram.

Por otro lado, ha trascendido, de acuerdo a la revista Quién que Notni mantiene una buen relación con su nueva familia. La publicación detalló que la captó junto los padres y hermanos de Diego. En el restaurante Rosetta, Notni recientemente platicó amenamente con sus cuñados Natalia y Santiago, y no dejaba de sonreírle a sus suegros Astrid y Lauro, según el medio de entretenimiento.

Renata y Natalia (IG)

Por otro lado, Diego Boneta y Renata Notni han preferido guardar silencio sobre su relación y un reciente encuentro con la prensa en el aeropuerto, donde ella lo acompañó, el intérprete de Luis Miguel solo se limitó a decir que se encuentra “muy feliz” y que “lo que se ve, no se pregunta”.

El protagonista de la serie de el Sol, ha sido muy poco expresivo sobre detalles de su relación con la actriz, sin embargo, en redes sociales ya han circulado imágenes de ellos juntos en vacaciones e incluso Notni ha dado su versión de la historia.

En tanto, sobre la enigmática actriz que pronto cobró notoriedad tras robar le corazón de Diego, nació en Cuernavaca, Morelos, México, el 2 de enero de 1995, tiene 26 años y debutó en televisión en 2006, con Código Postal.

Últimamente se la vio en la serie El Dragón: el regreso de un guerrero, pero antes fue parte de novelas como Amor de barrio, Yo quisiera, Mi adorable maldición, Mar de amor, La fuerza del destino, Amorcito Corazón, Qué bonito amor y Sueño de amor, que le valió un premio de Mejor actriz en los Premios TVyNovelas.

Fotos: Archivo//Instagram @rennotni

“Yo sí puedo decir que los niños saben lo que quieren, pues soy un ejemplo de eso. Siempre tuve muy claro que esto era lo que me encantaba. Cuando jugaba con mis muñecas me gustaba ponerlas como si fueran mi público, les cantaba y les bailaba, también lo hacía enfrente del espejo y si veía películas en las que actuaran niños o niñas de mi edad me emocionaba mucho y los imitaba. Eso me hacía muy feliz”, contó alguna vez sobre su debut a los 12. Y siempre se definió seguidora de Lindsay Lohan y Dakota Fanning.

Arriesgada y emprendedora, durante un tiempo vivió en Nueva York. “Fue la primera vez que me fui a un lugar sola tanto tiempo. Y pues la verdad es que fue una experiencia que al principio, fue algo difícil acostumbrarse a estar sola, de estar lejos de tu familia, de tus amigos y familia.

Pero, claro que después empecé a agarrarle el gusto, pues estaba haciendo lo que más me gusta, me estaba preparando en la actuación, el inglés, y ya luego ni me quería regresar. Crecí mucho tanto personal como profesionalmente, me conocí nuevamente, me preparé aun más y vi muchas cosas. Una experiencia increíble que sin duda, la volvería a repetir”, contó promediando el 2016.

