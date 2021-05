“El divorcio del siglo”: Bill Gates entregó a Melinda USD 365 millones en acciones de Televisa

La pareja anunció su divorcio el pasado lunes, tras 27 años de matrimonio. EFE/Julien de Rosa/Archivo

Tras darse a conocer la noticia de que el cuarto hombre más rico del mundo, Bill Gates, se divorciaba de su esposa Melinda, el pasado tres de mayo, también se informó que Gates le dejaría a su ahora exesposa una gran fortuna, tras 27 años de estar juntos.

Entre lo que Gates ha cedido a Melinda, se supo que se encuentran 365 millones de dólares en acciones de Grupo Televisa, cadena de televisión mexicana perteneciente a Emilio Azcárraga Jean. Además, también le cedió 120 millones de dólares en acciones de la empresa refresquera Coca Cola. Esto se acumula a lo que ya había dado Gates a Melinda, desde el lunes que anunciaron su separación, que son 1.5 mil millones de dólares en acciones ferroviarias y 300 millones en acciones de automóviles.

Bill Gates tiene una fortuna estimada en 130 mil millones de dólares, es fundador de Microsoft y tiene tres hijos con Melinda. Su separación fue anunciada por medio de un comunicado posteado en Twitter. Contrajeron matrimonio en 1994 sin un acuerdo prenupcial. En documentos judiciales, Melinda describió a su matrimonio como “irremediablemente roto”.

El divorcio no ha finalizado en la corte aún, pero han acordado algunos términos de su separación. Es probable que el divorcio se establezca de forma privada, y que las únicas señales de la división de los bienes se reflejen en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, conocida como SEC, pues ahí se podrá consultar cuántas acciones posee cada uno en empresas públicas.

Melina y Bill durante su primer viaje a china juntos (Foto: Instagram@melindafrenchgates)

Una de estas presentaciones reveló que el lunes Gates le había dado más de 14 millones de acciones de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Canadá, por un valor de 1.5 mil millones de dólares. También, se supo que le dio 2.9 millones de acciones de AutoNation. Dichas acciones fueron transferidas de Cascade Investment LLC, una compañía de inversión controlada por Bill Gates.

El jueves también se supo, por medio de la SEC, que el magnate le había dado a su exesposa 25 millones 793 mil 660 de acciones de Coca Cola, por un valor de 120 millones de dólares, además de 155 millones de acciones de Grupo Televisa, por el valor de 365 millones de dólares.

No se saben específicamente las razones por las que el millonario y Melinda se divorcian, pero anteriormente ella ha descrito que Bill tenía dudas de casarse a principios de los años noventas.

En la petición de divorcio de Melinda, se lee que la manutención de Gates no es necesaria, o sea, que ella no buscará pagos regulares del empresario, sino que aceptará un acuerdo que se negocie, probablemente, de forma privada, si es que aún no se ha decidido. Los abogados de ambos se han mostrado sorprendidos de que no hubiera un acuerdo prenupcial, dado que Gates, en 1987, a sus 31 años, ya había ganado sus primeros mil millones de dólares. En ese mismo año conoció a Melinda.

Ambos crearon la fundación Bill y Melinda Gates. REUTERS/Lindsey Wasson

Cuando la pareja se conoció, Gates ya se había convertido en el multimillonario más joven del mundo, con tan solo 31 años. Se casaron en Hawái en 1994 y tienen tres hijos, todos mayores: Jennifer de 25 años, Rori de 31 años y Phoebe de 18 años. Juntos también establecieron una fundación de nombre Bill y Melinda Gates, considerada la fundación benéfica más grande del mundo, la cual fue creada en el año 2000 y ha contribuido con más de 50 mil millones de dólares a causas diversas entre las que están la erradicación del polio y la malaria. Dicha fundación también ha sido un importante inversor en tratamientos para en nuevo Coronavirus.

SEGUIR LEYENDO: