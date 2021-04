Saúl Huerta, el diputado acusado de pederastia, se defiende: “Es una calumnia de la mafia del poder”

Imagen de archivo (Foto: Cuartoscuro)

Benjamín Saúl Huerta, diputado de Morena acusado de abusar sexualmente de un menor de edad, apareció en una entrevista radiofónica para asegurar que las acusaciones en su contra son “una infamia, una calumnia generada desde la mafia del poder” en contra de él, Morena y la Cuarta Transformación.

Luego de estar desaparecido durante varios días, el legislador morenista insistió en entrevista con Juan Francisco Rocha, la cual fue transmitida en el espacio que conduce Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, que todo fue “sembrado” para perjudicarlo.

“Me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer culpable. No hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia”, aseveró.

Saúl Huerta aseguró que en la carpeta de investigación no hay un solo elemento que lo incrimine, por lo que cuestionó “¿en dónde está la presunción de inocencia? Ya hubo un linchamiento mediático”, insistió.

Foto: EFE/ Cámara De Diputados/ Archivo

Señaló que en una entrevista otorgada por el adolescente que lo acusa, va contando minuto a minuto cómo sucedieron los hechos “alguien que ha sido víctima, no está pendiente de lo que diga el reloj. Luego, inmediatamente que sucedió eso yo me comuniqué con la mamá. Nadie que reciba una llamada a las 6 de la mañana está preparada para grabar una llamada y luego el tío que vive, según dicho por el propio joven, a más de una hora, resulta que en 10 minutos ya estaba ahí, estaba la policía, estaba un reportero”, destacó.

El legislador aseguró que jamás le dio una droga al adolescente así como tampoco “jamás hubo un intento de hacerlo víctima de algún abuso o acoso sexual. Lo único que le puedo decir a la sociedad es que niego categóricamente que eso haya existido y que estaré pendiente de que las instituciones realicen las investigaciones acordes a derecho”, insistió.

Recordó que ya se separó de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (Morena), así como de su partido, con la finalidad de no afectarlos “porque antes de mi interés personal, existe el interés supremo de la Nación”, aseveró.

Es por eso -dijo- que confía en las instituciones ya que no hay un solo elemento en su contra dentro de la carpeta de investigación.

“Me han linchado mediáticamente sin darme la oportunidad de que sea lo jurídico, lo que determine esta situación”, destacó.

“(...) No hay nada que temer. Confío en las instituciones, estaré sometido a las investigaciones y afrontaré la responsabilidad que pudiera haber si es que la hubiera”, aseguró.

Insistió que hay un trasfondo político detrás de las acusaciones, aunque dijo que en “otro momento” narrará “cómo se acomodaron las cosas de esta manera, pero eso debe ser sujeto de investigación”, señaló.

caso diputado Saúl Huerta (Foto: Twitter@c4jimenez)

Saúl Huerta aseguró que la familia del adolescente que lo acusa “miente, que extorsiona, el tío es un expolicía que no tiene muy buena fama como servidor público o como policía y que se prestaron a esto para ser la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder hoy están lucrando con esto”, enfatizó.

El morenista dijo tener la conciencia tranquila y confiar en las instituciones, al tiempo que hizo un llamado a la sociedad .

“Quiero decirles (a la sociedad) que aunque las circunstancias me acusan, jamás hubo ese intento, jamás hubo esa fuerza” para cometer el abuso contra el adolescente, finalizó.

Por su parte, el padre de la víctima aseguró que su hijo tuvo que ser hospitalizado debido a una crisis nerviosa ocasionada por el estrés postraumático que padece.

En entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti en Grupo Fórmula ocurrida el miércoles, Raúl, el padre del menor identificado como Christopher ‘N, detalló que su hijo se encuentra internado en un hospital psiquiátrico.

“Mi hijo se puso un poco mal, los médicos nos aseguran que se trata de un síndrome postraumático”, señaló el papá del menor.

El señor denunció que, por órdenes de la Fiscalía de Puebla, no se realizaron pruebas genéticas a la ropa interior del menor.

“La fiscal nos aseguró que no era necesario que se le realizara un examen de genética a mi hijo… pero en su bóxer había semen (…) Sí le hicieron un examen toxicológico a mi hijo, fue de orina, aún no tenemos los resultados”, señaló.

saúl huerta (Foto: Cuartoscuro)

El señor Raúl reveló que su familia ha recibido amenazas en sus teléfonos celulares, provenientes de números telefónicos que no han logrado identificar.

De acuerdo con el relato del menor, conoció al diputado el pasado 4 de abril durante un mitin y éste lo visitó en su casa de San Francisco Totimehuacán, en Puebla, para ofrecerle trabajo y ayudar a la familia debido a que el padre se encontraba hospitalizado por Covid-19.

Tras aceptar, el menor se trasladó a la Ciudad de México con el legislador -quien se encuentra prófugo de la justicia- y se hospedaron en un hotel en donde presuntamente habría ocurrido el abuso sexual. Previamente, el diputado ofreció una bebida al adolescente, que al parecer, estaba adulterada.

Este miércoles, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, aseguró que solicitará un periodo extraordinario para que el Pleno sesione en San Lázaro y desahogue el proceso de desafuero del legislador Saúl Huerta.

Sin embargo, integrantes de Morena y del PT determinaron que el caso se analice hasta la siguiente legislatura que inicia en septiembre próximo.

SEGUIR LEYENDO: