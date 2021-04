Darian, de 21 años, es normalista, desapareció misteriosamente una mañana en el Edomex

Darian Mercedes González Rico, de 21 años, desapareció el 21 de abril en la mañana Foto: (Fiscalía Edomex)

Darian Mercedes González Rico, de 21 años, es estudiante de la Escuela Normal para Profesores de Toluca de 21 años, lleva una semana desaparecida, se le vio por última vez el 21 de abril en San Mateo Oxtotitlán.

Según el informe de su madre, Mercedes Rico, el martes pasado por la noche hablaron con normalidad, pero el miércoles por la mañana ya no estaba, no avisó nada, no dijo nada, simplemente desapareció de su casa.

Los compañeros de la joven acudieron a la Fiscalía para exigir que se dé celeridad a la búsqueda de la joven. Maestras, feministas y compañeras de la alumna del octavo semestre de la Licenciatura en Educación Especial de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca se reunieron en el exterior de la escuela, con una lona en mano en la que se plasmó la ficha de búsqueda de Darian se manifestaron pacíficamente para exigir a las autoridades que se aceleren las investigaciones para dar con su paradero.

“Nos manifestamos porque no encontramos apoyo por las instituciones, sabemos que cada momento que pasa es importante para dar con su paradero”, señaló una de las asistentes.

Familiares y amigas se manifestaron este martes para exigir la búsqueda de la joven maestra Foto: (Facebook Hasta encontrarte Dari)

Acudieron también con pancartas frente al Palacio de Gobierno de Toluca para exigir a las autoridades que comiencen con la búsqueda de su compañera.

Darian salió de su casa en la calle Benito Juárez de San Mateo Oxtotitlán, alrededor de las 8:00 horas sin que su familia supiera su destino. Luego de unos minutos comenzaron a marcar a su celular pero las llamadas fueron remitidas al buzón.

Mercedes asegura que su hija no tenía razones para irse de su casa, ni personas que le quisieran hacer daño. Por ello no demoró en acudir a denuncia la desaparición ante la Fiscalía mexiquense.

Foto: (Facebook Hasta encontrarte Dari)

Familiares exigieron la revisión de las cámaras del C-5 que se ubican en la esquina del domicilio de la familia González Rico, pero luego de la revisión, se les informó que los dispositivos están fuera de servicio.

“En la Fiscalía están girando oficios y pues así, esperando respuestas”, añadió la madre de la estudiante desaparecida.

Con ayuda de las redes sociales, las compañeras de escuela de la joven y la Comisión de Búsqueda del Estado de México, se espera acelerar las indagatorias y hallar a Darian.

Foto: (Facebook Hasta encontrarte Dari)

“Yo lo único que quiero es que donde se encuentre Darian, esté bien y no le estén haciendo daño”, expresó la madre de la joven durante la protesta organizada este martes por su hija.

La joven cursa el último semestre de su licenciatura como educadora y es su única hija.

La familia acusa que ni siquiera conocen la geolocalización de su celular, no tienen la sábana de llamadas desde este aparato, ni saben con quién habló por última vez.

Foto: (Facebook Hasta encontrarte Dari)

“Lo único que pido es que regrese, sabe que cuenta con el apoyo de su papá y mío, de sus tías, su abuelita. Lo que pido es que esté bien y regrese”, suplicó su mamá.

Mercedes Rico Beltrán, mamá de la desaparecida relató que su hija está a sólo dos meses de concluir la licenciatura en Educación Especial, en la escuela Normal, ubicada en Toluca; relató que el día de los hechos, sólo no apareció en casa, como cada mañana lo hacía para conectarse a las clases en línea, como lo hizo durante toda la pandemia, desde el 2020.

“Habitualmente se levantaba cada mañana para realizar sus actividades propias de la escuela, aunque no todas las mañanas se conectaba. Era habitual que se conectara a las 07:00 o las 09:00 de la mañana, ya es el último semestre y era sólo de investigación y tareas, así fue el semestre pasado. No entiendo qué fue lo que sucedió”, expresó.

Foto: (Facebook Hasta encontrarte Dari)

Explicó que a las 07:30 de la mañana notaron su ausencia, y en ese momento pensaron que se había ido al ciber, para realizar alguna impresión, marcó a su celular y no respondió, después marcó al ciber, pero no la habían visto.

“Estoy muy desconcertada porque jamás Dari se había ido sin permiso o sin avisar nada”. Dijo que es una conducta completamente fuera de lo normal en la estudiante; a quien calificó como una joven tranquila, que sale muy poco y tiene pocos amigos, por lo que junto con amigos de la normalista, busca los indicios de dónde podría estar o con quien se reunió durante las últimas horas’'.

“Si hubiera alguna situación o problema, entonces lo sabría, pero el motivo de su desaparición no lo encuentro. Lo que pido es que aparezca, antes entraban las llamadas, daba tono, pero ahora sólo manda a buzón”, lamentó.

