Caso Ayotzinapa: la FGR libró una nueva orden de aprehensión contra Tomás Zerón, arquitecto de la “verdad histórica”

REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), libró una nueva orden de aprehensión contra de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), la cual se acumulará a la ficha roja emitida por la INTERPOL.

Un juez federal libró esta nueva orden de aprehensión por la presunta responsabilidad de Zerón en el delito de tortura en agravio del presunto operador y sicario del grupo criminal de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este nuevo caso de probable tortura, informó la FGR, se acumula a los anteriores y se refiere a la violencia que las autoridades ejercieron sobre Felipe Rodríguez dentro de las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República. El objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando a decir, para así poder justificar la denominada “Verdad Histórica”.

Revelan VIDEO de Tomás Zerón interrogando “El Cepillo”, acusado de incinerar a los 43

El 27 de enero de 2015, durante una conferencia de prensa del entonces Procurador General de la República y de Tomas Zerón, entonces director en jefe de la AIC, se hizo referencia a la detención de Rodríguez Salgado, lo que confirmó los actos de tortura y extorsión.

En la grabación, difundida por el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se observa y se escucha el momento en el que Zerón entrevistó al “Cepillo”, antes de que este fuera presentado ante el Ministerio Público como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.

El Cepillo”, por su parte, aparece esposado, sin camisa y con una tela en la cabeza, mientras Zerón le hace preguntas sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014: “Ya valió madres. La primera mamada que me digas cambiamos el tono, ¿va? Tú dinos, cómo quieres tú. Entonces tú no vas a ser la excepción, tú no ta la pongas difícil”, dijo Tomás Zerón a “El Cepillo”, quien solo respondió, “¡Vale!”.

“Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos”, agregó el ex director de la AIC, quien actualmente es señalado de tortura y desaparición forzada de personas. “Me llamaron”, dijo “El Cepillo”. “¿Quién? Dilo más fuerte ¿Quieres más suave? Más suave”, preguntó Zerón.

“Estábamos ahí … en Cocula”, agregó “El Cepillo”, quien actualmente se encuentra libre. “¿Qué día es?”, cuestionó Tomás Zerón. “No me acuerdo. Queríamos que fuéramos para Iguala, que porque estaban entrando los del color (los Rojos, grupo criminal que estaba en conflicto con Guerreros Unidos)”, respondió.

“Aventaron a los de color (los Rojos) y a ejecutar a los chavos”, agregó Felipe Rodríguez Salgado.

El pasado 23 de abril la UEILCA obtuvo orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, girada por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México. Los probables delitos por los cuales se libró el mandamiento son los siguientes: desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.

La FGR informó que la orden de aprehensión será enviada de inmediato a las autoridades de Israel, para fortalecer el procedimiento de extradición.

SEGUIR LEYENDO: