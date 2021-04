De Salinas Pliego a Hank González: quiénes son los millonarios del Consejo Asesor Empresarial de AMLO

Algunos de los empresarios más importantes del país son parte del Consejo Asesor Empresarial de AMLO.

Antes de tomar posesión como presidente de México, el 15 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció que un grupo de expertos del sector empresarial lo asesorarían para que en México hubiera crecimiento y bienestar. Anunció la creación de un Consejo Asesor Empresarial.

Fue por medio de un video que aún se encuentra en la plataforma YouTube, titulado AMLO sobre Consejo Asesor Empresarial, que dio a conocer la noticia.

“Necesitamos crecer, no podemos seguir creciendo a tazas promedio del 2%, la economía de México es la que menos ha crecido en el mundo, o de las que menos crecimiento ha registrado. El crecimiento en 30 años del 2%, si descontamos el aumento de la población, el resultado es cero crecimiento, muchos de nuestros males se derivan porque no hay crecimiento económico, y no hay empleos, y no hay bienestar, y por eso no hay paz, y por eso no hay tranquilidad”, dijo AMLO en aquél video.

“La inversión pública, la inversión privada nacional y la inversión extranjera para crecer, no al 2, crecer al 4%, para que de esta manera haya empleo, haya bienestar, haya paz, haya tranquilidad, y ayer me reuní con empresarios y me gustó mucho porque de ellos salió que quieren apoyar, que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor, me quieren ayudar, me quieren dar sus puntos de vista, me quieren dar sus visiones y ayudarnos”, reveló López Obrador.

López Obrador informó de la creación del Consejo Asesor Empresarial antes de tomar posesión en la presidencia. Foto: Presidencia de México

Dijo que estarían coordinados por Alfonso Romo, y dijo que quienes formarían parte del serían Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani.

Estos empresarios son algunos de los más importantes que hay en México, y ocupan puestos clave en grandes empresas.

Ricardo Salinas Pliego

Es fundador de Grupo Salinas, que incluye empresas como TV Azteca y Banco Azteca. Es considerado el tercer hombre más rico de México y a nivel mundial ocupa el lugar 166, con una fortuna que asciende a los 12 mil 520 millones de dólares.

Inició su carrera empresarial en 1987, cuando se convirtió en Director General de Elektra.

Salinas Pliego es uno de los empresarios más destacados que forman parte del equipo asesor. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Bernardo Gómez

Es copresidente ejecutivo de Televisa, desde el 2018. Conformó la Oficina de la Presidencia de Televisa junto a Emilio Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia y José Bastón, desde donde se realizaron funciones como diseñar las estrategias de operación, negocios y expansión del grupo.

En 2002 recibió el galardón North American Broadcasters Association (NABA), y en 2006 el Premio Ondas de España.

Olegario Vázquez Aldir

Es la cabeza de Grupo Ángeles, que incluye empresas como Grupo Imagen y el diario Excélsior. También le pertenece Canal 28. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, además de estudios de postgrado en Administración realizados en Boston University, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) un Postgrado en Planeación Estratégica y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un Postgrado en Administración de la Salud y Planeación Estratégica.

Carlos Hank González

Es licenciado en Administración de Empresas, con una especialidad en Finanzas por la Universidad Iberoamericana. Es hijo del reconocido empresario Carlos Hank Rhon. Actualmente se desempeña como presidente de Grupo Financiero Banorte.

Según la revista Forbes, cuenta con una fortuna de 2 mil 50 millones de dólares, y está en la posición 16 entre los hombres más ricos de México.

Carlos Hank González es presidente de Grupo Financiero Banorte. (Foto: Cuartoscuro)

Daniel Chávez Morán

Es empresario y fundador del Grupo Vidanta, especializado en operación de destinos vacacionales, hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces, infraestructura turística y entretenimiento. Cuenta con una gran cartera de resorts de entretenimiento y destinos a lo largo de las playas más codiciadas de México, incluidas Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta.

Miguel Rincón

Es director general de la empresa Bio Pappel, la mayor fabricante de papel y productos de papel en México y América Latina. La empresa produce anualmente más de 1.5 millones de toneladas de papel. Formó parte del Consejo Nacional Agropecuario y de la Junta Directiva de Grupo Financiero Banamex.

Sergio Gutiérrez

Es director de la compañía regiomontana DeAcero. Ha estado al frente de DeAcero -fundada por su padre, César Gutiérrez, a mediados de siglo XX- desde 1981. También ha formado parte del consejo directivo de TV Azteca como director independiente desde hace casi 20 años. Fue designado oficialmente para el puesto -junto con otros cuatro empresarios- en diciembre de 1999, y entró en funciones a partir del año 2000.

Miguel Alemán Magnani

Nieto del expresidente Miguel Alemán e hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, es uno de los empresarios más destacados a nivel nacional. Es presidente ejecutivo de Aerolíneas Interjet.

