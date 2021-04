De Loret de Mola a Azucena Pimentel: las reacciones tras la exhibición del montaje Cassez en la “mañanera”

Florence Cassez (Foto: Cuartoscuro)

Esta mañana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, junto a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, revivieron, desmenuzaron y detallaron uno de los montajes más polémicos de la televisión mexicana: el caso Cassez-Vallarta, suscitado en diciembre del 2005.

En el encuentro se desglosó la línea de tiempo y las irregularidades dentro del suceso, volviendo a señalar a los protagonistas de lo que Villamil llamó un telemontaje, entre los cuales se encontraba el entonces presentador de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, y el ex secretario de Seguridad, ahora preso, Genaro García Luna.

Asimismo, se hizo referencia a otros quienes también se vieron involucrados con Loret durante el caso: Pablo Reinah, periodista que reportó la supuesta captura, Azucena Pimentel Mendoza, productora, y Laura Barranco, colaboradora de Loret.

Todas estas personalidades, a excepción de García Luna, emitieron sus opiniones luego que se reviviera este acontecimiento, 16 años después, durante la conferencia matutina.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @CarlosLoret)

En un primer momento, Loret de Mola se expresó con una publicación en Twitter en la cual afirmaba que esta “embestida” en contra de él se dio por los casos de “Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada”.

Sin embargo, unas horas después, el periodista detalló esta postura mediante un video en su cuenta oficial: “No ha podido desmentir los videos de su hermano Pío recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones a Epigmenio, las casas de Barlett, las de Irma Eréndira y entonces ... ¿Qué hizo hoy el presidente? Montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente.”, mencionaba.

Aseguró que este ataque se dio a raíz que el presidente recibiera diversos reclamos por el supuesto montaje de la aplicación de una vacuna anticovid a una persona adulta mayor; aseguró que López Obrador, en lugar de dar respuesta, buscó hacer una escenificación para no asumir la responsabilidad.

“El presidente hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno: ante alguna dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la actitud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar (...) y de paso, atacar a quien le sea incómodo.”, aseveró.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @LAURABARRANCO)

En otro momento de la conferencia de prensa, la periodista, Laura Barranco, a través de su colega, Han Salazar, cuestionó al presidente si permitiría que Azucena Pimentel continuara dentro de su equipo de comunicación social tras recordarle que ella fue acusada de contribuir a cubrir la identidad de uno de los elementos que torturaron a Israel Vallarta.

“Azucena Pimentel contribuyo a cubrir la identidad de quien estaba torturando en la transmisión en vivo a Israel Vallarta (...) con los años y las investigaciones publicadas en libros nos enteramos que esa persona era un prófugo, Luis Cárdenas Palomino. ¿Piensa seguir manteniendo en su equipo de comunicación social a quien era productora de Primero Noticias?”, fue el planteamiento de la periodista quien se encontraba a las afueras del recinto junto a la familia del joven involucrado.

López Obrador afirmó que, en caso de comprobarse que está involucrada, no podrá seguir formando parte del equipo presidencial, pero, para ello, la exhortó a que explicara su situación. Es así que Azucena se manifestó en una publicación de Twitter, la cual la acompañó de su postura que ya había emitido en el 2019.

“Reitero que no tuve conocimiento del hecho antes de que se nos informara desde el lugar. Mis acciones y decisiones respondieron exclusivamente a la información que llegaba en el momento y a lo que veía y escuchaba en un monitor al igual que millones de personas lo hacían en sus casas: como en todos los eventos que cubrí durante los 20 años que trabajé como productora de televisión.”, se lee en uno de los párrafos del comunicado.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @PabloReinah)

Por su parte, Pablo Reinah, quien fue suspendido de sus actividades tras haber reportado directamente la supuesta captura, reiteró mediante la misma plataforma que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le reconoció por escrito de que la Agencia Federal de Investigación (AFI) ocultó la información de aquel operativo.

“Para aquellos que no recuerdan, hace 15 años fui el único que se inconformó y obtuvo a través de la CNDH el reconocimiento público de que la AFI ocultó información del operativo del 9 de diciembre de 2005. . Dejo aquí el documento. . Propongo ocuparnos del México de hoy.”, twiteó el profesionista, en donde también adjuntó el escrito firmado en 2007.

SEGUIR LEYENDO: