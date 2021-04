Onésimo Cepeda se retractó de diputación en Edomex: no cambiará el obispado por “un plato de lentejas”, dijo

Onésimo Cepeda, ex obispo de Ecatepec, anunció su precandidatura como diputado plurinominal del partido Fuerza Por México (FXM) (Foto: Cuartoscuro)

Luego de darse a conocer la precandidatura de Onésimo Cepeda, ex obispo de Ecatepec, para el Distrito 21 del Estado de México, el religioso se retractó de sus aspiraciones políticas para ser diputado local y afirmó que jamás se alejaría de su ministerio religioso.

“Yo jamás voy a abandonar el ministerio porque sería tanto como vender mi progenitura por un plato de lentejar por ser diputado”, recalcó en entrevista con Milenio. Sin embargo, reconoció que aceptó ser candidato por amor a su país y porque quiere que haya algo mejor. “Estoy harto de tanto pendejo que gobierna y que se sienta en curules por todos lados”, señaló.

Aseguró que los problemas que vive el país como la inseguridad y la corrupción lo contrarían, al igual que el actuar de los funcionarios públicos que “no saben que decir, están sentandos ahí para levantar la mano”.

Aceptó que fue invitado por el Partido Fuerza por México para la precandidatura, incluso, asistió al registro con el grupo político. Sin embargo, dijo durante la entrevista con Carlos Marín, habló con el Papa Francisco a través del nuncio apostólico, Franco Coppola, quién le comunicó que si era candidato estaría “en riesgo de perder el obispado”.

Habló con el Papa Francisco a través del nuncio apostólico, Franco Coppola, quién le comunicó que si era candidato estaría “en riesgo de perder el obispado”. (Foto: Cuartoscuro)

“Soy obispo y no me lo pueden quitar, soy sacerdote hasta que… y eso es mucho más importante que ser diputado”, señaló finalmente al medio.

Además, se dijo cansado de que los obispos guarden silencio ante la gran tragedia que vive México por “la falta de liderazgos:

No hay líderes en México, esa es la gran tragedia de nuestro país, no hay gente que pueda liderar el país

Explicó que no cree que las elecciones intermedias de junio muestren liderazgos óptimos para participar en las candidaturas presidenciales rumbo a 2024.

Al darse a conocer la candidatura, Aristegui Noticias reveló que la candidatura podría ser inconstitucional porque el Directorio de Ministros de Culto de la Dirección General de Asuntos Religiosos, actualizado el pasado 2 de abril, tiene al ex obispo registrado como ministro de culto.

Onésimo Cepeda fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1970, pero hasta 1995 el Papa Juan Pablo II lo designó como el primer obispo de Ecatepec (Foto: Cuartoscuro)

Además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta en el artículo 55, fracción VI: para ser diputado “no se debe ser ministro de algún culto religioso” y el artículo 130, que contempla el principio histórico de la secularización Iglesia-Estado, señala que: en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados

Onésimo Cepeda fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1970, pero hasta 1995 el Papa Juan Pablo II lo designó como el primer obispo de Ecatepec, donde permaneció hasta su jubilación por edad.

Sin embargo, el ex obismo se ha visto envuelto en varios escándalos, entre ellos la presunta apropiación de 42 pinturas que pertenecían a la familia Azcárraga con un valor de 130 millones de pesos.

Además, en 2019, el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis dio a conocer que 18 policías del municipio custodiaban al ex obispo y al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Camacho.

“Los más de dos mil policías con los que cuenta el municipio deberán velar exclusivamente por la seguridad de Ecatepec”, dijo y agregó a Nación321 que “una selección de oficiales se utilizaban para tareas personales (…) Había una lista secreta de diferentes políticos que traían escoltas adscritos a su persona para las labores de seguridad”.

SEGUIR LEYENDO: