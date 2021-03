Estafa Maestra: primera parte de audiencia contra Rosario Robles duró 12 horas y esto fue lo que pasó

Tras casi 12 horas de diligencias, concluyó la audiencia intermedia de la ex secretaria de Estado (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Tras casi 12 horas de diligencias, alrededor de las 21:00 horas de este 26 de marzo, finalizó la audiencia intermedia del caso de la “Estafa Maestra” en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur en contra de Rosario Robles Berlanga, donde se presentaron más de 485 pruebas.

Luego de que se depuraran los 200 documentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos anunció que la segunda parte de este procedimiento legal comenzará a las 10:30 horas de este 27 de marzo.

En cuanto terminó la audiencia, el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, dijo que la discusión alrededor de los datos presentados por la Fiscalía (que incluyeron tres entrevistas a testigos clave, 56 testimonios, dictámenes periciales y oficios) concluyó, por lo que este viernes se continuará con los 285 proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este 27 de marzo se revisarán las pruebas de la ASF (Foto: Madla Hartz/EFE)

De acuerdo con el diario El Universal, el defensor legal mencionó que, posterior a la revisión de dichos documentos, se iniciará el debate con las ofrecidas por la defensa de la expriista, de tal manera que habrá una nueva sesión, ya que se trata de muchas pruebas que deberán ser debatidas.

Asimismo, trascendió que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desistió de realizar un juicio abreviado, ya que acusó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, de intromisión y de generar un efecto corruptor durante su proceso legal.

Si una vez finalizada esta etapa se llega o no a algún “acuerdo probatorio”, donde se acuerdan los hechos que no serán incluidos en el juicio, continuará el debate de las pruebas faltantes, y ambas partes, defensa y autoridades, podrán descalificar o admitir algunas de ellas. Sin embargo, será el propio juez quien dicte las que se utilizarán para avanzar a la fase del juicio.

Por la tarde de este jueves, durante un pequeño receso, el abogado de Rosario Robles informó a los medios de comunicación que su clienta se declaró inocente del presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Rosario Robles fue detenida en 2019 (Foto: Cuartoscuro)

Su declaración se debe a que “la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos (y Servicios del Sector Público) señala con claridad quiénes son los responsables del comité de adquisiciones”.

Cabe recordar que Rosario Robles fue detenida en 2019 por el delito de ejercicio indebido de la función pública y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social, Santa Martha Acatitla.

Las investigaciones de la ASF arrojaron que Robles, al frente de la Sedesol, desvió más de mil 787 millones de pesos en 2015 a través de una red de “simulación de servicios” con la complicidad de varias universidades locales.

Rosario Robles presentó una queja por violencia política durante su juicio por la Estafa Maestra (Foto: Cuartoscuro)

El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva justificada. En aquel momento, se creyó que la detención sería temporal; sin embargo, ha continuado en el penal de Santa Martha cerca de dos años.

Sin embargo, el pasado 7 de marzo publicó una carta en el diario El Universal donde reclamó un trato desigual y violencia política durante su proceso judicial.

Refirió que ha sido testigo de los exfuncionarios que han sido extraditados y no han pisado la cárcel. Aunque no menciona ningún nombre en particular, en el caso de Emilio Zebadúa, quien fungió como oficial mayor en Sedesol y Sedatu durante el mismo periodo que Rosario Robles, negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) también sigue su proceso en libertad, los cargos en su contra son por operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.

