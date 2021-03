AMLO pidió rectitud al INE: dijo que hay un complot contra la 4T

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que hay una campaña contra el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados, esto, luego del que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos criterios para que no haya sobrerrepresentación.

López Obrador aseguró que el tema se debe de resolver el Tribunal Electoral, pero dijo que personales como Claudio X. González y Kruaze, se han agrupado para impedir que Morena tenga la mayoría de cara a las próximas elecciones.

“Yo lo que creo, que este tema lo debe resolver el tribunal electoral para que se resuelva adecuadamente, en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados”, expresó.

Foto: Presidencia de México

El presidente de México dijo que espera que con los cambios propuestos el INE no se esté inscribiendo en esta misma estrategia que aseguró existe contra el movimiento que lo llevó a la presidencia en 2018.

“Se han agrupado con ese propósito Claudio X. González, Krauze, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación, no todos, hay excepciones, pero existe ese plan.

Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es lo que se tiene que tomar en consideración”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador pidió a los consejeros del INE recapacitar sobre la regulación de los diputados plurinominales, y aseguró " que hasta las piedras cambian de parecer”.

EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

“Pero en el sexenio pasado, porque estamos hablando del INE, ¿qué?, ¿no fue el doctor Narro, secretario de Salud, como delegado al Estado de México en la elección de gobernador? Y eso no lo vio el INE, no vio nada.

Yo espero que recapaciten, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y que ya actúen con rectitud, con integridad, con legalidad y que se haga valer la democracia, que sean auténticos, verdaderos jueces, que no se inclinen a favor de nadie, que tomen partido por la libertad y por la democracia”, señaló.

El presidente mexicano dejó en claro que los cambios finalmente los va a resolver el tribunal electoral del poder judicial de la federación; consideró que el INE es un organismo que en años anteriores ha demostrado ser cómplice o al menos hacerse de la vista gorda frente a ilegalidades en procesos electorales.

“Entonces yo no tengo elementos para decir que son autoridades imparciales, me van a querer replicar diciendo que ¿y la elección del 2018? No fue por ellos, eso fue el pueblo, no pudieron porque fue un movimiento que nunca se había visto, 31 millones de votos, eso no o podía detener nadie”, subrayó López Obrador.

Foto: Presidencia de México

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, instó a destituir a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdova, consejero y consejero presidente, respectivamente, del Instituto Nacional Electoral (INE), esto por atentar con la representatividad de Morena en el congreso al promover un nuevo esquema de colocación de curules para los plurinominales.

Durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro de este miércoles 24 de marzo, el secretario de la comisión de energía en la Cámara Baja señaló a los funcionarios como opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral”, aseguró.

(Foto: Cuartoscuro)

“No es un árbitro vendido, es un jugador más de la oposición”

Después invalidó el riesgo de la “sobrerrepresentación” al que alude Córdova Vianello respecto a la cantidad de los legisladores por vía representación relativa, ya que el tiempo de participación en el pleno se asigna por partido.

“El PRD tiene un minuto por diputado, Morena tiene medio segundo por diputado, igualitos. Sacamos dictámenes de consenso […] Hemos sido, por demás, tolerantes con una oposición golpista, feroz, rabiosa, hipócrita, miserable y traidora a los intereses del pueblo” expresó.

Aunado a esto, hizo un recordatorio histórico a la dirigencia de Lorenzo Córdova, ya que es consejero electoral desde el 2011 y consejero presidente desde el 2014.

“En 2015 el PRI sacó el 29% de los votos y tuvo casi el 42% de los diputados y a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama le pareció perfecto. En 2012 tuvieron el 44% los diputados PRI-Verde-Nueva Alianza, que era la alianza gobernante y al órgano electoral le pareció muy bien”, atrajo. Después condenó la participación de los consejeros en el INE y exigió su salida.

