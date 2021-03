Qué sigue en el Congreso para avalar matrimonio igualitario y autonomía reproductiva

En San Lázaro, reformas para la igualdad sustantiva fueron aprobadas en comisiones la semana pasada (Fotoarte: Steve Allen/ Infobae México)

En los pasillos del recinto de San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados mexicana, se discute desde enero de este año un conjunto de iniciativas y propuestas de todos los partidos políticos que, apenas la semana pasada, se formalizó en un dictamen único para reformar la Constitución política con un objetivo claro: dotar a la Carta Magna con una connotación de perspectiva de género y de igualdad sustantiva en diferentes rubros.

El jueves pasado, la comisión de Puntos Constitucionales aprobó el paquete de reformas, que incluyen el matrimonio igualitario, la “autonomía reproductiva”, paridad de género en nombramientos de servidores públicos e incluso el reconocimiento de personas intersexuadas, entre otros apartados.

“Efectivamente ayer se hizo un dictamen muy completo, atendiendo 48 iniciativas de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados”, aseguró en entrevista con Infobae México la diputada Aleida Alavez, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales y legisladora por Morena, el partido de la mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

Pero el dictamen avalado en su comisión también incluyó propuestas de los partidos de oposición, como el PAN (Acción Nacional), PRI (Revolucionario Institucional), el PRD (de la Revolución Democrática), Movimiento Ciudadano y el PT (del Trabajo), éste último aliado de la coalición en el poder.

La diputada Aleida Alavez, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

La reforma que busca impulsar el dictamen aprobado la semana pasada es ambiciosa y de gran calado. La propuesta busca modificar 27 artículos de la Constitución mexicana, además de agregar algunos párrafos a cuatro artículos más de la Carta Magna. Sin embargo, la diputada Alavez considera que el momento no podía ser más oportuno para dar el paso al frente.

“Yo creo que nosotros estamos en la condición coyuntural y numérica que tenemos que aprovechar para que este país tenga una visión distinta desde la Constitución misma. Tenemos una correlación favorable para ello, si todos estamos en esta idea de que tenemos que avanzar en contra de la violencia hacia las mujeres, es el momento”, explicó.

“Hay las condiciones, todas estas demandas en cuanto a que se termine el patriarcado, que vemos en las calles a las mujeres, con justa razón, reclamar con tanta vehemencia que esto cambie, es lo que estamos haciendo en la Constitución del país. Entonces, si realmente ese movimiento está en esa sintonía, entonces estamos en el camino correcto”, añadió, convencida del trabajo de la comisión a su cargo.

El análisis que desembocó en el dictamen aprobado en comisiones en San Lázaro incluyó audiencias públicas y la participación de diputados federales y legisladoras locales; servidores públicos, académicos y un Parlamento Abierto. “Es bien importante decir que ningún partido objetó ningún tema”, detalló Alavez.

Alavez aseguró que, con este tipo de dictámenes en el Congreso mexicano, los legisladores "rompen con el pacto" patriarcal, al promover la igualdad de género y protección a las mujeres (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

“Esto fue algo que a mí me permitió avanzar y decir ‘pues vamos de acuerdo, nadie ha objetado nada’. En un principio, el matrimonio igualitario fue objetado por el PAN, pero después ellos mismos dijeron que no tenían problema, que avanzara el tema. Finalmente ellos siempre hacen eso, dicen que no tienen problema, pero a la hora de la verdad votan en contra, a pesar de que también vienen temas del PAN en este dictamen”, ahondó la diputada morenista.

El dictamen, aprobado con la mayoría de Morena y su aliado PT en la comisión, y con los votos en contra del PAN y en abstención del PRI, incluye nuevas protecciones constitucionales a “la identidad y la expresión de género” y las “orientaciones” sexuales; incluidas todas las formas de familias que existen, lo que da pie al matrimonio igualitario y a la “autonomía reproductiva”.

Ésta última definición se refiere a “decidir de manera libre, responsable, informada y segura, sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, así como a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva”, indica el texto. El dictamen y la diputada Alavez han sido muy claros al mencionar que no se prevé la regulación del aborto.

Estos últimos temas han generado la molestia de la iglesia católica y de algunos sectores conservadores de la sociedad. Los legisladores impulsan “agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable”, indicó este fin de semana la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La Iglesia Católica alzó la voz contra este tipo de legislación, pero l diputada Alavez recordó que México es un Estado laico (Foto: Ulises Ruiz/ AFP)

“Con gran preocupación advertimos que, en una situación como la presente, se pretendan introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias, que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad”, añadieron.

Pero la diputada Alavez fue contundente en su respuesta. “En el país tenemos una composición diversa, eso también hay que reconocerlo, pero el Estado es laico, entonces no podemos guiarnos por ninguna religión y yo creo que eso nos ha costado guerras en este país y por eso necesitamos seguir avanzando en esa misma tesitura”, sentenció.

El Estado laico debe garantizar derechos, procurar la vigilancia del Estado y el resguardo hacia la tranquilidad y la paz de las mujeres, completó la diputada de Morena. “Y que ya dejen de vernos como si nada más fuera una demanda caprichosa el que exijamos justicia, el que exijamos perspectiva de género cuando estamos viendo que en los ministerios públicos en los procesos judiciales hay total impunidad cuando se trata de investigar violencia hacia las mujeres”, indicó.

A pesar de que el dictamen es claro al indicar que no se prevé la despenalización del aborto, la inclusión de la "autonomía reproductiva" causó polémica en el sector conservador (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, el dictamen propone también reformas enfocadas en la paridad de nombramientos de funcionarios y la igualdad salarial entre géneros. Además, se hace referencia a la justicia con perspectiva de género. “Por ello, se eleva a rango constitucional en los artículo 20 y 102 constitucionales la obligación de jueces y ministerios públicos para aplicar la perspectiva de genero en la administración e impartición de justicia”, precisan, así como la obligación del Estado para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Es un dictamen muy completo que le da una visión distinta a la Constitución política, porque es con esta nueva visión, con esta necesidad de nombrar las cosas que está viviendo la mitad de la población de este país, que es violencia; las mujeres están viviendo, estamos viviendo, violencia en todos los sentidos y por eso tenemos que enunciarlo y mandatar al Estado a erradicar esa violencia

Ahora, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva, que deberá darle publicidad en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, donde aún le espera un largo y duro proceso legislativo, así como cambios al dictamen aprobado, común en la práctica parlamentaria. Pero, además le quedan también dos difíciles escollos en el camino a la aprobación.

El proceso legislativo en San Lázaro y en el Senado, así como en Congresos locales, aún es largo y sinuoso (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

El primero es que, al tratarse de una reforma constitucional, para su aprobación se requieren una mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) para certificar su avance al Senado, donde requiere la misma cantidad de votos para que pueda pasar a los Congresos locales, donde al menos 16 de ellos deberán darle el visto bueno.

La segunda situación es que las reformas constitucionales sólo pueden discutirse con la presencia de todos los que integramos la Cámara de Diputados, la cual deben aprobar en consenso los líderes los partidos presentes en San Lázaro. “Entonces no es tan automático, nosotros ya hicimos nuestra parte y las condiciones de la pandemia nos ponen en una situación de no tanta certeza en cuanto las fechas”, adelantó la diputada Alavez.

Pero la legisladora morenista es optimista. Cuestionada sobre si este tipo de dictámenes “rompen el pacto” patriarcal que han y siguen denunciando los grupos feministas, Alavez respondió que sí. “Claro, completamente. Todavía nos faltan temas, pero es un paso enorme, es muy integral. Vamos a tener grupos que van a denunciar y ya nos están excomulgando, que nos vamos a ir al infierno, pero realmente yo estoy tranquila, estoy contenta porque sé que estoy actuando con apego a los Derechos Humanos, a todo lo que ha sido en este mundo la lucha para erradicar la violencia hacia las mujeres y la discriminación. Es tiempo de la dignidad humana y eso atraviesa por erradicar violencia y por erradicar discriminación”, concluyó.

