“Gracias por citar una investigación mía”: Carlos Loret le respondió a Epigmenio Ibarra

Fotos: Cuartoscuro - @carlosloret / IG.

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola escribió un mensaje esta tarde para responder el tuit del productor Epigmenio Ibarra donde habló sobre un incidente entre civiles y policías en la carretera Nogales-México.

En su tuit, el ex conductor de Primero Noticias agradeció a Epigmenio por citar la investigación que realizó sobre el caso de Tanhuato, Michoacán, donde murieron 42 presuntos delincuentes y un policía federal el 22 de mayo del año 2015.

“Muchas gracias por citar tan frecuentemente una investigación mía, revelada durante el sexenio de Peña Nieto.” escribió Carlos Loret de Mola en su cuenta de Twitter oficial.

Tuit del periodista mexicano Carlos Loret de Mola en respuesta a Epigmenio Ibarra (Foto: captura de pantalla de Twitter @CarlosLoret)

En el tuit que escribió originalmente el productor Epigmenio Ibarra, expresó: “Tanhuato 2015 Disparos entre civiles y policías en la carretera Nogales-México derivaron en “exterminio” dentro del rancho El Sol. Ahí fueron hallados 6,600 casquillos percutidos y 42 muertos en los campos, los patios, la casa y el almacén. #NiPerdonNiOlvido”

En las respuestas de dicho mensaje los usuarios de esta red social lo criticaron por mencionar dicha investigación ya que un día antes había acusado a Loret de Mola por no estar en el lugar de los hechos y armar montajes “de estudio”.

“Oye, pero es una investigación de Loret!!!! Seguro es montaje.”, escribió uno de los usuarios para cuestionar al Fundador de la productora televisiva Argos por compartir la información de Carlos Loret de Mola.

El periodista Carlos Loret de Mola mencionando casos de corrupción que fueron escándalo durante el 2020. (Foto: Impresión de pantalla de su portal LatinUs)

De acuerdo con la información de Carlos Loret de Mola respecto al incidente de Tanhúato no fue un enfrentamiento sino que hubo 26 ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró la situación después de un año de ocurrido ya que el gobierno del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018) negó los hechos irregulares.

“Nunca vi a Loret en el frente de guerra. Jamás en una manifestación. El no pisa la calle. Hasta los montajes para García Luna los hacía desde el estudio de TV. Se nota que ni a él ni a sus enviadas las han rociado jamás con gas pimienta”, publicó el productor el 9 de marzo.

Foto: @epigmenioibarra/Twitter.

Esto ocurrió horas después de que Carlos Loret de Mola hubiera escrito en su cuenta oficial de Twitter una crítica a la seguridad alrededor de Palacio Nacional en el marco de las marchas y manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en la plancha del Zócalo.

“‘No se va a usar nunca la policía’, prometió el presidente López Obrador. La historia fue muy distinta: golpes y gases contra madres de víctimas de violencia y feministas. Aquí la crónica de la batalla frente al “muro de paz”, escribió el comunicador dejando el link de su publicación.

Epigmenio Ibarra, simpatizante de la Cuarta Transformación impulsada por Andrés Manuel, demostró en Twitter su molestia por esa y otras afirmaciones de parte de diversos periodistas.

También exigió una disculpa por difundir que supuestamente había francotiradores en la azotea de Palacio Nacional durante la marcha, horas después las autoridades aclararon que se trataba de desestabilizadores de drones.

Carlos Loret de Mola (Foto: Instagram@carlosloret)

A través de un video subido a YouTube desde el canal del programa que dirige, Latinus, el periodista dijo que dos años y medio son suficientes para llegar a la conclusión de que “lo que hay en México no es un proyecto de país, mucho menos una gran transformación, no hay plan, no hay rumbo, pero eso sí, hay muchas palabras”.

También puntualizó que Andrés Manuel de realidades no habla, y que resultados concretos, no tiene casi ninguno, llamó propaganda a las palabras de AMLO. Dice que el verdadero centro de gobierno es la conferencia mañanera, pues no se gobierna, “se habla y se habla”.





SEGUIR LEYENDO: