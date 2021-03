Elecciones en Sonora: candidato de MC insultó a Alfonso Durazo

Ricardo Bours llamó "pendejo" a Durazo (Foto: Twitter@r_rbc/Cuartoscuro)

Ricardo Bours Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), llamó “pendejo” a Alfonso Durazo, el contendiente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a pesar de la existencia del pacto de no agresión entre rivales políticos.

El primer día de proselitismo político de Bours Castelo, en la noche del 5 de marzo, decidió arrancar con ataques directos contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ya puedo hablar de Durazo, ya puedo hablar cosas malas de Durazo, ya puedo decir la clase de pendejo que es”, declaró ante miembros del Club Juraltai. Cabe destacar que esta declaración habría quedado sin ver la luz pública, pero Jorge Morales, ex vocero de Guillermo Padrés (ex gobernador de sonora de 2009-2015 por el PAN) y miembro del club, compartió lo referido en el encuentro que era de carácter privado.

Posteriormente, durante una entrevista radiofónica, el candidato de MC a la gubernatura confirmó haber declarado en contra de su contrincante del partido magenta.

“No puedo contradecir lo que dije, sí dije que era un pendejo Alfonso Durazo, me ganó el coraje porque se dedicó dos años a construir su candidatura en lugar de ponerse a velar por la seguridad de los sonorenses y de los mexicanos”, dijo para los micrófonos de La Oreja Radio Fm.

El candidato del partido naranja es inseparable del poder político y económico, ya que es hijo de Javier Bours Almada, empresario fundador de las firmas Bachoco y Mega Cable. De 1967 a 1970 fue presidente municipal de Cajeme y diputado federal de 1970 a 1973.

Reafirmando su cercanía al poder está su hermano José Eduardo Robinson Bours Castelo, ex gobernador de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2003 a 2009 y que también había tenido cercanía al poder económico, pues de 1997 a 1999 fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ahora, desde la militancia de Movimiento Ciudadano busca la gubernatura Sonora, misma que se disputará el 6 de junio de este año; sin embargo, cabe recordar que no sólo se disputará esa gubernatura, sino otras 14 más. Aunado a esto, se renovará toda la Cámara de Diputados.

El periodo de campañas se presenta en condiciones poco usuales, pues por primera vez en la historia, para arrebatar la mayoría de representación popular a Morena, los partidos más viejos de México decidieron ir juntos. A esta coalición se le conoce Va por México y está integrada por el PRI, el PAN y el PRD, asimismo, cabe destacar que los principales promotores de la alianza son los empresarios Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos.

Por su cuenta, Morena formó su propia coalición con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Solidario (PES) y llevan por nombre Juntos Hacemos Historia, lo cual es una marcada referencia a la coalición que llevó a AMLO a la presidencia y llevaba por título Juntos Haremos Historia.

Con estas grandes alianzas, parecería que MC tiene cierta desventaja ante los otros dos proyectos de gobierno; motivo por el cual su militancia debe de manejar con cuidado su imagen pública; no obstante, parece que no ocurre así. Por ejemplo, Samuel García, una de las figuras más representativas del partido naranja ha manejado su vida personal de manera pública en redes sociales, motivo por el cual miles de usuarios han criticado diversas actitudes del candidato por Nuevo León. Tal es el caso de los señalamientos que tuvo por misógino al ordenalre a su esposa que no enseñe “mucha pierna”.

