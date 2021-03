El Senado pidió al gobierno de CDMX que retire el plantón de marihuana frente a sus instalaciones

El plantón, sobre la esquina de Reforma e Insurgentes frente al Senado, está ahí desde febrero de 2020 (Foto: Cuartoscuro)

El Senado de la República solicitó al gobierno de la Ciudad de México que intervenga en el retiro del “plantón” de marihuana que ocupa los jardines en el exterior del recinto de la Cámara Alta desde febrero de 2020, que se consolidó en los últimos meses como un espacio libre de consumo e intercambio e incluso como mercado.

“Yo sí creo que es momento que el gobierno de la Ciudad de México ponga especial interés, porque además está afectando al peatón, afecta al peatón y afecta a toda la visibilidad también del Senado”, aseguró este jueves el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, en conferencia de prensa.

El llamado a la administración de Claudia Sheinbaum para que el sitio deje de ser ocupado de esta forma. Al sitio acuden docenas de personas a diario y cientos los fines de semana. Está ubicado en la esquina de dos de las avenidas más representativas de la capital: Insurgentes y Paseo de la Reforma.

El presidente del Senado denunció que en el sitio también se presume la venta de otro tipo de sustancias más allá de la marihuana (Foto: Cuartoscuro)

Yo creo que si ellos quieren seguir en su ruta de que esto se regule y se transite, el espacio debe ser en San Lázaro, en una manifestación justa

Y es que el Senado aprobó a mediados de noviembre de 2020, después de meses sin encontrar consensos, la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana en todo el país, y envió el dictamen a la Cámara de Diputados, que lo discutirá la próxima semana y en su caso lo aprobará con modificaciones.

“Hemos pedido a la Ciudad de México que intervenga. Primeramente con el diálogo y en una segunda instancia, que ellos que tienen las herramientas de aplicar la ley, lo hagan. Pero, primeramente es un diálogo e invitarlos, porque esto ya es un espacio donde el Senado ya cumplió”, señaló Ramírez.

El gobierno de Sheinbaum no ha respondido a la petición del Senado de intervenir, primero con diálogo y, si es necesaria, la fuerza (Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro)

El presidente del Senado aseguró que los ciudadanos ya han presentado quejas contra el plantón, que entre otras cosas también sembró en los jardines de la fachada de la Cámara Alta plantas de cannabis que han crecido de sobremanera en el sitio.

“Son quejas de personas que no pueden pasar en la noche. Ha existido a veces problemas que se suscitan y que ponen en riesgo la integridad de las personas que por aquí pasan”, precisó Ramírez. “Entonces, creo que es una petición muy justa y que vamos a esperar la respuesta del gobierno de la Ciudad de México”, completó.

De acuerdo con Ramírez, cuando llegaron las personas a manifestarse, hace poco más de un año, lo hicieron “con un reclamo justo, con una legítima causa: regular el cannabis”, tanto en la parte medicinal como en la parte recreativa. “Entendimos su petición, sin embargo, este Senado cumplió, legislamos la materia, se reguló y se envió a Cámara de Diputados”, reiteró.

En las jardineras afuera del Senado se plantaron cannabis que ahora han crecido excesivamente y los vecinos reportan problemas (Foto: Cuartoscuro)

“Esta manifestación, legítima, dejó de tener este matiz auténtica y le dio paso a convertirse en una vendimia sobre los derivados del cannabis, del propio cannabis. Y bueno, es información que tenemos, no con pruebas, pero ya es una venta de diferentes estupefacientes y otro tipo de derivados”, alertó.

Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum no ha dado aviso al Senado de qué acciones podría tomar, de acuerdo con Ramírez. “No, no nos han dado la respuesta, vamos a esperar que tengan un tiempo correcto y si no, vamos a volver a insistir. Es ilegal, es ilegal y yo creo que la petición hay que hacerla a la Cámara de Diputados”, añadió.

“Aprovecho este espacio para decirle a la Cámara de Diputados que legisle. Ya deliberamos, nosotros asumimos el costo para quienes nos criticaron, pero también entendemos la realidad social de nuestro país”; concluyó Eduardo Ramírez.

