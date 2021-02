El misterio que rodea el arresto de Emma Coronel y el papel que jugaron el “Chapo” y sus gemelas

Joaquín el "Chapo" Guzmán y Emma Coronel (Fotos: Reuters)

El caso de Emma Coronel sigue complicándose. Este jueves, el reportero del medio Vice News, Keegan Hamilton, dio a conocer la versión de que la captura de la esposa de Joaquín el “Chapo” Guzmán habría sido un arreglo con las autoridades estadounidenses. La versión, según Hamilton, proviene de filtraciones de la fiscalía de aquel país.

La pregunta continúa siendo: ¿por qué entregarse? ¿qué beneficios traería un arreglo de esta magnitud? A lo largo de la primicia, el reportero experto en narcotráfico apunta sobre algunas hipótesis que responderían las cuestiones.

Entrevistado por Vice News, Bonnie S. Klapper, ex fiscal de narcóticos del Distrito Este de Nueva York, señala aspectos que ofrecen evidencias sobre que el arresto de Coronel, de 31 años, no fue del todo inesperado, en particular porque el “Chapo” quería que su esposa y sus gemelas, Emaly y María Joaquina, vivieran en un lugar decente.

“Quizás este fue un espectáculo elaborado. La arrestan, lo hacen muy público, están luchando por su detención porque ella ya coopera o quiere cooperar y quieren sacar a la gente del camino”, asevera Klapper para el medio estadounidense.

Emma Coronel Aispuro, esposa del capo mexicano, Joaquin el "Chapo" Guzmán, se habría entregado a las autoridades de EEUU, reveló el medio Vice News (Foto: Alexandria Sheriff?s Office/Handout via REUTERS)

En ese sentido, el experto y analista en seguridad, Alejandro Hope, detalla que la mujer es una herramienta de presión con el “Chapo”. “(Emma) tiene la ventaja de ser a la vez zanahoria y garrote para obtener colaboración de Guzmán y revelar información de sus socios e incluso de sus hijos”, apunta en su columna titulada “¿Se entregó Emma Coronel?”.

Las revelaciones de las fuentes cercanas al caso establecen que la rendición de Emma Coronel indica la existencia de un acuerdo de cooperación, donde ella podría brindar información o testimonio a cambio de indulgencia en su propio caso.

El pasado martes, Coronel tuvo su primer comparecencia ante la corte de Washington D.C., donde sus abogados acordaron con la fiscalía estadunidense mantenerla encarcelada indefinidamente a medida que su caso avanza. Su abogado, Jeffrey Lichtman —quien también fungió como defensor principal de su esposo en el “juicio del siglo”— no desmintió la información filtrada por las autoridades estadounidenses.

La revelación, además, trajo a colación hipótesis de varios expertos que advierten que la colaboración de Emma Coronel podría tratarse de un arreglo para el fundador del Cártel de Sinaloa.

Hope advierte que el testimonio de la ex reina de belleza podría ser beneficioso para su esposo: “A cambio de su entrega voluntaria y su colaboración en otros casos, las autoridades estadounidenses pueden haber accedido a relajar las condiciones penitenciarias de Guzmán”, detalla.

Guzmán Loera se encuentra recluido en una prisión supermax en Florece, Colorado, y sin acceso a sus familiares.

¿A quiénes traicionará Emma Coronel para mantener su vida de lujos? (Foto: Infobae México)

Se sabe que Emma y los hijos del Chapo Guzmán conocidos como Los chapitos y/o Los Menores mantienen una buena relación; sin embargo, no sería imposible pensar sobre posibles fracturas en la familia. Esta situación podría haber acentuado el sentimiento de vulnerabilidad que Emma Coronel tenía desde la extradición de su esposo a EEUU.

