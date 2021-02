“El Mayo”, Caro Quintero y el CJNG: la lucha del narco que amenaza a Ciudad de México

Capos de grupos con capacidad operativa transnacional tienen todos los recursos para disputar la plaza (Ilustración: Steve Allen)

Los intereses de grandes capos de la droga en la capital del país no son menores si se considera un mercado de consumo interno en potencia, de ahí que han figurado las huellas de líderes narcotraficantes como Ismael Zambada García, El Mayo; Rafael Caro Quintero y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Tanto El Mayo como Caro Quintero son ubicados como parte de la misma facción criminal por autoridades de EEUU: el Cártel de Sinaloa. Aunque el llamado Narco de Narcos había indicado tras salir de prisión en 2013 que se alejaría del negocio, sus operaciones han sido notables en el desierto de Sonora al mando del Cártel Caborca y, un aseguramiento del mes pasado, dejó ver sus extensiones a la Ciudad de México.

Mientras que Oseguera Cervantes continúa en asedio para afianzarse en la república mexicana, tal como lo ha hecho en la última década al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Precisamente en la capital del país, aunado a sus alianzas con grupos locales, el CJNG atentó contra el secretario de Seguridad en junio de 2020. Omar García Harfuch fue hospitalizado y dos de sus escoltas cayeron en el duro enfrentamiento.

Si bien, la capital del país fue un refugio para capos de diversos cárteles, antes y durante el crecimiento de facciones locales como La Unión Tepito; megadecomisos de cocaína recientes han revelado que el centro del país estaría asediada por grupos del crimen con intereses transnacionales. Esto no se había detectado en la actual administración y aún más, con periodos de tiempo tan cercanos.

El periodista especializado en temas de narcotráfico capitalino, Antonio Nieto, ha destacado para este medio que, precisamente La Unión Tepito demostró que la burbuja de la Ciudad de México se había roto, porque esta organización ha dejado cuerpos descuartizados, colgado narcomantas y provocado balaceras en zonas como Garibaldi, una de las plazas más turísticas del país.

“El mercado tan grande de consumidores de droga que representa el Valle de México es casi tan costeable como pasar cierta cantidad de cocaína a los EEUU. Al ser un mercado potencial tan rico, los cárteles tienen qué voltear a la capital”, refirió sobre organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que pretenden extender sus influencias en la entidad gobernada por Claudia Sheinbaum.

Fue el pasado 13 de enero cuando policías capitalinos arrestaron a Rodolfo Moreno y Marco Munguía, mientras circulaban en un BMW blanco, armados y con cinco paquetes de cocaína, por avenida Presidente Mazaryk de la exclusiva colonia Polanco.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los dos hombres de 21 y 27 años notaron la presencia policial, aceleraron la marcha e intentaron cambiar de dirección. Por ello les fue marcado el alto. Cuando descendieron fueron inspeccionados y localizada la droga, así como dos armas cortas, una de ellas bañada en oro. Ambos sujetos fueron ubicados como operadores de El Mayo Zambada.

“Cabe señalar que de acuerdo con un cruce de información, se pudo conocer que los detenidos son originarios de Sinaloa y Sonora, respectivamente, y el mayor de ellos al parecer, está relacionado con una célula delictiva que opera en dicho estado”, refirió el parte policial. Al tiempo que agregó que éste último sujeto igual sería requerido en el extranjero.

Ya durante la noche del reciente 18 de enero, una camioneta volcada, que al ser puesta en cuatro ruedas, dejó caer uno de los 475 paquetes de cocaína en su interior, cuyo peso finalmente fue calculado en 557 kilogramos. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Río San Juan Joaquín y Tercer Anillo de Circunvalación, en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

La cocaína estaba encerrada, cubierta con lonas en uno de los compartimento de la unidad. De acuerdo con el autor del libro Cártel Chilango, Antonio Nieto, la mercancía sería de Caro Quintero, El Narco de Narcos.

En los hechos más recientes, ocurridos el 4 de febrero, las autoridades capitalinas en coordinación con el Ejército, aseguraron 803 kilogramos de cocaína en un domicilio de la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el valor de la droga asciende a 300 millones 800 mil pesos.

Aunque fuentes de Seguridad no han confirmado a qué grupo pertenece la droga, versiones de prensa ya han consignado por medio de la fiscalía capitalina que, en efecto, el narcótico es del Cártel de Sinaloa, entidad de la que provienen Gerardo C. de 34 años y Carlos C. de 57, detenidos en el lujoso departamento de la calle Portillo, Fraccionamiento Coapa Súper 4.

Pero versiones del periodista Antonio Nieto han indicado que la droga podría ser de un sujeto conocido como El Pilo, ex aliado de la facción sinaloense.

Derivado de las acciones en Tlalpan fueron aseguradas 11 armas largas de diversos calibres, cuatro armas cortas, equipos de telefonía celular, documentación diversa y tres vehículos, al menos dos de lujo.

Al día siguiente y en seguimiento a trabajos de inteligencia fue posible ubicar una bodega en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Los agentes de la Sedna y Fiscalía General de la República llegaron hasta el número 386 de la calle Basílica de Guadalupe, esquina con Glorieta de Colón, colonia Evolución.

Ahí encontraron paquetes de cocaína en dos vehículos con compartimentos secretos. El peso total fue determinado en 830 kilogramos con un precio valuado en 300 millones 584 mil pesos. Tanto el aseguramiento en Tlalpan como el de Nezahualcóyotl están vinculados al mismo caso, según autoridades federales.

Cabe destacar que el precio referido está calculado para el mercado nacional. De ser transportada al extranjero, la droga aumentaría su valor considerablemente. Es preciso notar que el reporte de la Sedena menciona los aseguramientos para evitar que sean consumidos por la juventud mexicana.

De acuerdo con el mapa de narcotráfico presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en la capital del país operan: La Unión Tepito, Cártel de Sinaloa y el CJNG. Este último gradualmente ha ido avanzando a través de sus células para dominar los mercados sucios del narcomenudeo y la extorsión.

En 2020 se había documentado que el CJNG respaldaba a narcomenudistas de al menos nueve alcaldías: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

La Fiscalía capitalina por su parte asegura que esta organización criminal se ha infiltrado en las calles de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Su avance a éstas alcaldías localizadas al poniente de la ciudad ha originado distintos multihomicidios.

La presencia capitalina de este cártel transnacional comenzó cuando Luis Eusebuio Duke, ex policía de la Ciudad de México, conoció a José Pineda, El Avispón, en la cárcel.

El Avispón era hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes y desde que conoció a El Duke, los recluidos se asociaron tras las rejas.

Con ayuda de El Duke, el CJNG ganó presencia en la capital en alianza con Jorge Flores Conchas, El Tortas, líder de la Anti Unión, quien comenzó una cruenta guerra contra La Unión Tepito por disputa de territorio y en venganza por que su hermano Uriel fuera ultimado.

A su vez, el CJNG formó una alianza con el cártel de Tláhuac para restar dominio a la facción surgida del Barrio Bravo.

Pese a que los hechos referidos apenas son indicios y las autoridades no han detallado una presencia sólida de los dos principales cárteles en la capital, lo cierto es que estos grupos tienen toda la capacidad en recursos humanos, monetarios, de estructura criminal, así como poder de fuego para disputarse la plaza chilanga. Aunque queda por ver cuál sería la reacción de La Unión Tepito, máximo grupo dominante; si acepta intromisiones en su bastión, colabora o se atrinchera contra los “invasores”.

