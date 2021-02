“Se les dieron opciones”: el gobernador Jaime Bonilla se deslindó de atender la narcoviolencia en Tecate

El gobernador morenista dijo que Tecate es disputado por cárteles del narco (Foto: Cuartoscuro)

Tras el asesinato de Alfonso Zacarías Rodríguez, regidor de Tecate, Baja california, el gobernador de aquella entidad, Jaime Bonilla Valdez, dijo que hubo opciones para atender la disputa de cárteles del narcotráfico y se deslindó de atender los hechos de inseguridad en esa alcaldía.

Al ser cuestionado durante su conferencia matutina por la ejecución del funcionario, el gobernador reconoció que tanto Tijuana como Tecate son focos de violencia y plazas en pugna por grupos delictivos. Y pese a sus facultados como ejecutivo de la entidad, aseguró, hay temas en los que no puede actuar, aún cuando la población esté desesperada.

“Que quede claro que, cuando se le quiso ayudar [a la alcaldesa Olga Zulema Adamas], a través de la fiscalía del estado, recomendándole a un ex militar, lo dieron de alta la fiscalía con la Sedena y Guardia Nacional y hubo por ahí un conflicto, intereses. Unilateralmente, la alcaldesa, todavía alcaldesa, lo dio de baja. Es más, cuando llegó el ex militar le mataron a su secretario particular, al otro día, a los dos días”, señaló Bonilla Valdez.

Dijo que la situación era preocupante porque, incluso, podría tomarse como una advertencia a la administración de Tecate y todos los días recibe llamadas de auxilio de la ciudadanía que habita esa zona limítrofe con Estados Unidos.

El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo de Tecate, Alfonso Zacarías, fue asesinado cerca del Palacio Municipal (Foto: Especial)

“Muy delicado esto porque no sé como se pueda interpretar, si es un mensaje o si realmente hay una ruptura muy, muy obvia, pero todos sabemos que el gran problema que tenemos en Tecate es una desadministración. La gente está muy desesperada, todos los días me mandan correos, pero hay cosas que el gobernador no tiene facultad para poder entrar y hacer los cambios, aunque mucha gente piense lo contrario”, agregó.

El gobernador dejó ver que, aún cuando intentó ayudar a la alcaldesa Zulema Adams, con quien mantiene una rivalidad política, tampoco puede operar con mayores participaciones. Antes la ha acusado de pasársela en salones de belleza.

“Les puedes llevar (decía mi papá) el caballo al río, pero no lo puedes hacer tomar agua. Se les dieron opciones, tenemos un pueblo mágico convertido en un pueblo trágico en esta última administración”, acusó.

Además, comentó que no había visto una escalada criminal desde que tiene memoria, cuando su abuelo vivía en Tecate y se dedicaba a la producción vitivinícola.

“Nunca había habido una administración tan de cabeza como la que tenemos ahorita. Esas son las muestras: hay una inconformidad, alguien no cumplió, alguien se quedó con algo que no era de ellos, pero eso de matar un regidor, caray, ya da pena y mucha preocupación”.

Jaime Bonilla ya ha sido denunciado de violencia política por Zulema Adams (Foto: Cuartoscuro/Twitter@adams_zulema)

Por último criticó que en la alcaldía urge un cambio, el cual podría concretarse con las elecciones de junio próximo. Presumió que en Morena, partido por el que llegó al poder y gobierna en Tecate, no encubrirían las administraciones con resultados deficientes. Y sugirió que si no se tiene el control, lo mejor sería dejar el cargo, tal como lo hizo Arturo González Cruz, edil de Tijuana quien se fue con licencia permanente.

“En Tecate siguen aferrados al poder, a la ubre, todos sabemos de los temas de la alcaldesa, lo que se ha publicado, sus relaciones con su ex esposo que está en la cárcel en EEUU por narcotráfico, todo lo que está pasando, hay un reporte bastante grueso de lo que está pasando ahí”, aseveró.

El regidor Zacarías Rodríguez fue asesinado este 3 de febrero en el estacionamiento de un comercio localizado en el Callejón Libertad, esquina con la calle Lázaro Cárdenas, en la zona centro. El ataque contra el presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo tuvo lugar a las 16:45 horas. Los agresores abrieron fuego contra el funcionario y huyeron en un vehículo Honda CRV, modelo 1990, según han reportado los primeros informes policiales.

En lo que va del 2021, en el pueblo mágico de Tecate han sido asesinados 43 personas. En el mismo periodo, pero del año pasado, se cometieron apenas ocho homicidios dolosos, lo que supone un aumento considerable. Las zonas conurbadas y serranas del municipio sufren la violencia producida por pugnas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

