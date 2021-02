Zack Snyder reveló una nueva imagen del “Joker” de Jared Leto

El Joker tiene una nueva imagen en la versión de Zack Snyder (Foto: Twitter@ZackSnyder)

Zack Snyder ha llamado la atención del mundo con una nueva imagen del “Joker”, el polémico personaje interpretado por Jared Leto.

Esta tarde el director de “La Liga de la Justicia”, compartió una nueva fotografía de Leto como el “Joker”.

En la imagen, el personaje está sosteniendo una carta de comodín con un guante de piel. Aunque en el retrato la cara del actor está borrosa, se puede distinguir que su cabello está más largo a comparación de la primera vez que apareció en la pantalla.

“Un personaje increíble el que crearon. [Estoy] honrado que nuestros mundos se hayan colisionado”, escribió Snyder. En la publicación etiquetó a David Ayer, director de “Escuadrón Suicida” y a Leto.

Tanto Steppenwolf como el Joker serían rediseñados para esta versión (Foto: Europa Press/Sebastian Carrasco)

De acuerdo con el sitio especializado, IGN, el director declaró que habría algunos cambios en su versión del filme. El “Joker”, por ejemplo, tendrá un look más “agotado”, mientras que el villano principal de la cinta, “Steppenwolf”, también fue rediseñado.

Una vida nueva para un filme odiado

En mayo de 2020, Snyder anunció que este año estrenará su versión del filme. Esto se hará realidad gracias a la plataforma digital de HBO Max.

“Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta”, dijo a The Hollywood Reporter (THR).

El director, quien explicó que no había visto el montaje que llegó a los cines, consideró que, por lo que le han contado de esa cinta, los espectadores han visto “un cuarto” de lo que él hizo.

El actor tuvo su primera versión en "Escuadrón Suicidio" (Foto: WARNER BROS./ DC)

Esta noticia se hizo realidad gracias a la petición de los seguidores más fieles de las películas de DC Comics. Desde 2017, ellos han reclamado en las redes sociales, bajo la etiqueta #ReleaseTheSnyderCut, que viera la luz la visión de Snyder sobre aquella película que protagonizaron Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher.

Snyder, que ya había dirigido las no muy exitosas “Man of Steel” y “Batman v Superman: Dawn of Justice”, figuraba también como el realizador de la película de 2017. Esta cinta reuniría a todos los superhéroes de las películas de DC Comics en un intento por crear un universo entrelazado de filmes como hacía su rival Marvel.

No obstante, Snyder se tuvo que retirar en la última fase de producción de la cinta debido al suicidio de su hija Autumn. También se apartó del proyecto Deborah Snyder, esposa de Snyder y colaboradora habitual como productora en los proyectos de su marido.

En su lugar llegó Joss Whedon, quien dirigió “The Avengers”. Él se incorporó como sustituto para liderar la posproducción de “La Liga de la Justicia” y el rodaje de algunas escenas adicionales. Esta fue un fracaso en taquilla (recaudó 658 millones de dólares y a partir de un presupuesto estimado de 300 millones) y no recibió el respaldo de la crítica, ya que tiene solo un 40% de opiniones positivas en Rotten Tomatoes.

La nueva versión llegará a EE.UU. a mediados de marzo (Foto: HBO)

En este contexto, muchos seguidores de DC Comics consideraron que la visión original de Snyder era mucho más oscura que la cinta que finalmente llegó a la gran pantalla y argumentaron que se había pervertido la naturaleza real del proyecto. Fue esta razón lo que los impulsó a lanzar la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales.

Ahora, este sueño cumplido para los fans, llegará en marzo. Sin embargo, el público de Latinoamérica tendrá que esperar, pues esta versión estará disponible cuando la plataforma HBO Max llegue a sus diversos territorios.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Dwayne Johnson y DiCaprio encabezan lista de películas de Netflix en EEUU para 2021

Jason Momoa reveló que él y su familia pasaron hambre tras su participación en “Game of Thrones”