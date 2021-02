Salió de paseo con sus amigos al volcán Iztaccíhuatl y él no volvió: el misterio detrás de la desaparición de Geovanni Colombo

Sus acompañantes avisaron a su familia cinco días después (Foto: especial)

En medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus (COVID-19), Geovanni Colombo, un joven de 23 años, decidió salir de su casa en la comunidad Tlapacoya, Estado de México, para reunirse con 12 amigos e ir de excursión al volcán Iztaccíhuatl, ubicado en la misma entidad. Una actividad que ya habían realizado en al menos otras cuatro ocasiones; sin embargo, esta vez todos regresaron menos él.

De acuerdo con sus compañeros de viaje, el pasado jueves 21 de enero llegaron al paraje conocido como Laguna de Nahualac. Ahí se encontraron a cinco campistas más y se unieron a ellos. Pero cerca de las 17:00 horas de ese día, presuntamente Geovanni decidió continuar sólo hacia el paraje conocido como Chalchoapan, pues el ahora desaparecido argumentó que conocía bien la ruta.

Pasaron las horas y el joven no volvió, por lo que sus amigos intentaron buscarlo; no obstante, la noche les sorprendió y decidieron continuar al día siguiente. Todo ese fin de semana no lograron encontrar ninguna pista de él.

Paisaje de la Laguna de Nahualac (Foto: Instagram)

Las labores de búsqueda

Fue hasta el pasado martes 26 de enero cuando le avisaron a su familia de su desaparición y decidieron llamar a los servicios de emergencias.

El 29 de enero iniciaron las brigadas de búsqueda en los alrededores del volcán en donde participaron la Guardia Nacional, Protección Civil del Estado de México, la Secretaría de Seguridad, Cruz Roja y grupos de rescatistas especializados.

Además, se permitió el ascenso de Jorge Colombo, padre de Geovanni, así como de cinco de los 12 amigos que subieron con él, quienes fueron la guía de los rescatistas para indicar cuál fue el último punto en el que lo vieron.

Jacobo Soto, jefe regional de Protección Civil del Estado de México, explicó al diario Milenio que fueron al menos 2,400 metros los que tuvieron que subir los cuerpos de emergencia para iniciar la búsqueda, lo que representa, desde el parque ecoturístico “Dos Aguas”, en Tlalmanalco, ocho horas caminando y más de tres en vehículo.

(Foto: FGJ-Edomex)

No entraron por ningún parque porque los accesos permanecen cerraros; sin embargo, para que puedan dimensionar la altura, los rescatistas están buscando por la zona de la cabeza, desde Tlalmanalco hasta ese punto son por lo menos ocho horas a pie, es una zona bastante alta

Posteriormente, fijaron un campamento en el paraje conocido como Valle del Silencio para dividirse en ocho células que se distribuyeron en diversos puntos: los parajes Ojo de Agua, La Cascada, Casa de Piedra, Peñas Cuatas y Llano Grande, en los límites con Tlalmanalco.

Solo localizaron su ropa

A 12 días de su desaparición y luego de cinco de labores de rescate, extrañamente solo se han localizado la camisa, pantalón, botas y una bufanda de Geovanni, regados e un paraje.

Al respecto, los especialistas señalaron que, posiblemente, el joven sufrió un ataque de hipotermia y al sentir un calor extremo empezó a quitarse la ropa , lo que significa un pronóstico negativo para continuar con su búsqueda, según la última actualización del caso que hizo este martes el reportero Enrique Luna, de Telediario.

Su familia se ha quejado que Protección Civil del Edomex ya suspendió su búsqueda (Foto: Facebook/Yosse Colombo)

Por ello, se han suspendido las labores y se plantea entablar una conversación con su familia para decidir si reanuda o no.

En este sentido, el sr. Jorge Colombo indicó al mismo medio que si bien en un principio le permitieron estar con las brigadas, Protección Civil lo bajó a él y sus amigos, prometiéndoles que seguirán con la búsqueda. Ante los pronósticos, desea que al menos recuperen su cuerpo.

A mí me interesa estar presente con las brigadas de auxilio para poder localizarlo y no desistir. Ya en dado caso de no poder encontrarlo con vida, aunque sea encontrar su cuerpo

Por la desaparición se inició la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

