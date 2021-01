Gabriel Soto defendió el anillo de compromiso que le dio a Irina Baeva

El actor defendió el anillo que le obsequió a su prometida (Foto: Instagram de Gabriel Soto)

Después de que Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaran su compromiso hace unos días, sus seguidores los felicitaron. No obstante, algunos usuarios, señalaron la diferencia entre el tamaño de los anillos de compromiso de Geraldine Bazán y el de la actriz rusa.

Muchos seguidores de la pareja criticaron al actor por haberle dado a Baeva un anillo de compromiso significativamente más pequeño, comparado con el de Geraldine Bazán. Sin embargo, el actor no piensa que eso sea lo más importante.

En una entrevista con la edición estadounidense de la revista Hola!, el actor de 45 años externó que esos comentarios solamente reflejan un aspecto frívolo, ya que el compromiso se trata del amor.

“Primero, que el tamaño no tiene absolutamente nada que ver, aquí lo que importa es el tamaño del amor. Segundo, la gente que dice que un anillo más grande y demás, la verdad es que pienso que es pura superficialidad y materialismo. La tercera es que yo creí que un anillo de esa índole, entre más discreto y más sencillo en ese sentido es mucho más elegante”, declaró Soto.

La pareja anunció su compromiso hace unos días (Foto: Instagram de Irina Baeva y Gabriel Soto)

Mientras tanto, el actor compartió que la pareja aún no está haciendo planes para la boda, pues quieren que la pandemia pase. Esto, para estar seguros de que la familia de la actriz pueda viajar desde su país natal.

“La idea es que la familia de Irina viaje de Rusia, sobre todo sus papás, su hermana con su esposo, los sobrinos, la tía... bueno, la gente más cercana, no mucha gente porque evidentemente no todos pueden viajar. Hasta que no se abran los vuelos internacionales y adaptarnos a los proyectos que tengamos de trabajo para poder hacer una cosa bonita”, compartió.

En cuanto a los planes de pareja, el actor los ha dejado ir lentamente. Por lo pronto, Soto confesó que aún no descarta la probabilidad de tener un hijo más.

“Pues nunca digas de esta agua no beberé. No, esto es parte del proceso, es parte de irnos adaptando como pareja y de entender las necesidades del uno y del otro para seguir caminando juntos. Ya veremos a ver qué pasa, vamos paso a paso”, señaló.

Los actores se comprometieron en octubre (Foto: Instagram de Gabriel Soto)

Un compromiso contra toda expectativa

A casi tres años de una turbulenta relación donde las polémicas estuvieron más que presentes, Soto y Baeva anunciaron su compromiso. La pareja usó sus redes sociales para comunicar este importante acontecimiento amoroso, el cual negaron desde hace varios meses.

Tanto Gabriel como Irina publicaron la misma imagen, donde aparecen abrazados mientras la actriz rusa presumió su anillo de compromiso.

Los dos replicaron el mensaje con un simple “Dijo sí” y “Dije sí”, lo que pronto acaparó la atención de sus seres queridos y seguidores la mañana de este miércoles.

De acuerdo con la misma publicación, la pareja se comprometió el pasado 25 de octubre del 2020, justo después de que ella regresó de Nueva York, donde realizó una breve estancia para perfeccionar sus conocimientos sobre moda y su pronunciación del inglés.

Baeva negó planes para alguna boda (Foto: Archivo)

“Estamos felices”, declaró la modelo rusa a la revista People en Español sobre el gran paso que tomarán. Tanto Soto como Baeva negaron por meses que tuvieran intenciones de casarse e incluso ella se pronunció sobre el tema para descartar la idea de llegar al altar.

“La verdad creo que el 2020 una de las cosas que nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada. Yo creo que aquí el objetivo de nosotros es seguir creciendo como pareja, nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos y pues vamos a ver qué nos prepara el destino”, explicó en diciembre la modelo rusa, cuando también especificó que su prioridad era regular sus papeles migratorios en México, trámites que se detuvieron por la llegada de la pandemia.

