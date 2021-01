Antonio Echeverría, gobernador de Nayarit, dio positivo a COVID-19

El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, dio positivo a COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

La noche de este viernes 29 de enero, el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que resultó positivo a COVID-19. Aseguró que los síntomas que sufre son leves y que se mantendrá aislado en su hogar, pero sin abandonar los asuntos de gobierno que lo atañen.

“Quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19. Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar.”, fue lo que redactó.

Asimismo, mencionó que espera recuperarse pronto para continuar trabajando de manera presencial con las acciones que ha tomado para su estado.

Mencionó que espera recuperarse pronto para continuar trabajando de manera presencial (Foto: Twitter@/AntonioEcheG)

Cabe destacar que durante la tarde de este viernes, Echeverría realizó un acto público presencial con algunos taxistas del municipio de Jala, a quienes se les entregaron 10 permisos de circulación.

“Cuidando todas las medidas de prevención y con #SanaDistancia, hoy en Jala entregamos 10 permisos de Taxis, para hacerles justicia a los choferes que tenían hasta 35 años trabajando frente al volante.”, así lo dio a conocer dicha acción desde su perfil de Twitter.

Antonio Echeverría se suma a la lista de funcionarios públicos que han resultado positivos al virus SARS-Cov-2 desde que inició la pandemia en México en el mes de marzo de 2020.

Echeverría realizó un acto público presencial con algunos taxistas del municipio de Jala (Foto: Twitter@/AntonioEcheG)

Uno de los más recientes en informar sobre su contagio fue el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado domingo 24 de enero, desde sus redes sociales, anunció el resultado positivo de la prueba que se realizó para detectar el coronavirus.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, fue una de las primeras en dar a conocer la noticia sobre su padecimiento de COVID-19. Fue el 27 de abril de 2020 cuando la SFP informó que había dado positivo.

Días después, el 2 de mayo, Ricardo Sheffield, quien encabeza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció su contagio luego de haber asistido a una conferencia de prensa matutina. Estuvo en aislamiento durante 14 días antes de reincorporarse a sus actividades.

Otros funcionarios públicos que también resultaron positivos a COVID-19 han sido Zoé Robledo, director general del Instituto México del Seguro Social (IMSS); Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Rabindranath Salazar, subsecretario de Gobernación (SEGOB); Rocío Nahle, secretaría de Energía; Rosa Icela Rodríguez, quien en ese momento era coordinadora General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Jesús Ramírez Cuevas coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República; y Víctor Villalobos, secretario de Agricultura.

