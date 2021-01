“Vasos Vacíos”: bares y antros de CDMX preparan mitin para exigir reapertura tras 10 meses de permanecer cerrados

(Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Bajo el lema “Vasos Vacíos”, esta tarde de jueves, dueños de bares, centro nocturnos y antros, realizarán un mitin en el Monumento a la Revolución a fin de que las autoridades capitalinas permitan la reapertura limitada de estos lugares que han permanecido cerrados alrededor de 10 meses por la pandemia de COVID-19.

En ese sentido, en punto de las 16:00 horas, presentarán un plan para la reapertura de estos negocios al 20% de capacidad en cuanto el semáforo naranja llegue a la capital mexicana, tal como lo ha hecho Jalisco con Vallarta y Zapopan.

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic), presidida por Helking Aguilar Cárdenas, sostuvo que en dicha movilización acudirán meseros, garroteros, personal de intendencia, DJs, entre otros, mismos que fueron convocados con careta, cubrebocas, un vaso, una veladora y vestidos de negro.

“Si esperamos el verde nos morimos”, expresó el presidente del organismo en “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, pues aseguró que esta es una de las industrias más dañadas, ya que a diferencia de los restaurantes, no han tenido ninguna consideración de las autoridades.

(Foto: Tw/@RoshellTerrano1)

Por otro lado, en “Es de Mañana” con Mónica Garza, el titular comentó que cuando el Gobierno de la CDMX dio la oportunidad de reabrir estos establecimientos como restaurante, “no fue desde el inicio una buena alternativa porque llevábamos seis meses de cierre y los bares no tuvieron la opción de reinvertir para convertirse en una actividad que no es naturalmente la suya, como en cocinas, cambio de inmobiliario que es un tema muy diferente, fue muy difícil”, dijo en la entrevista.

Además, dijo que los pocos bares o antros que sí pudieron abrir bajo esas condiciones, tuvieron que “claudicar en el esfuerzo porque no tenían gente”, es decir, no había gente que quisiera ir a un bar en un horario de restaurante y cuando no es especializado en comida.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias todas las mañanas.

“No es que queramos abrir mañana, entendemos la situación y nos solidarizamos con la gente que está perdiendo vidas por la pandemia. Lo que queremos es que con los protocolos que hemos presentado y con las acciones que podemos tomar, podríamos, muy limitados y con muchos protocolos para hacer que la gente esté segura, comenzar a reactivar en cuanto el semáforo naranja arranque”, explicó el líder empresarial.

Asimismo, en el comunicado mencionó que los establecimientos pueden dar mayor seguridad sanitaria en comparación con las fiestas clandestinas que se han reportado en los últimos meses, las cuales son un riesgo sanitario y un foco rojo.

(Foto: Reuters/Lisi Niesner)

“No se trata de abrir por abrir, no se busca chantajear o presionar al Gobierno quien, en esta primera reunión, fue receptivo a las voces de la industria. Se busca privilegiar el diálogo y con ello llegar a acuerdos”, señaló.

En entrevista con El Financiero TV dio a conocer que mañana en punto de las 18:00 horas se entablará la primera reunión con las autoridades locales para llegar a un convenio, pues dijo, no quieren abrir por necedad, sino por necesidad, ya que se han perdido más de 300,000 fuentes de empleo y están en riesgo otras 400,000.

Caso similar fue el de los restaurantes, que bajo el lema de “Abrimos o Morimos” llegaron a un acuerdo con las autoridades capitalinas para reabrir sus puertas a los comensales, con todas las medidas sanitarias, un aforo reducido y con la condición de que operaran al aire libre.

Cabe recordar que aunque la fecha tentativa para la apertura de centros comerciales en la CDMX es el próximo lunes 1 de febrero, dependerá del comportamiento de la pandemia, así como del número de contagios y hospitalizaciones.

Según la actualización más reciente del informe técnico local, en la Ciudad de México hay 462,892 casos acumulados, 27,943 defunciones y 38,035 contagios activos que de no acatar todas las medidas sanitarias y el debido aislamiento, podrían contribuir potencialmente a la transmisión de del virus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Las horas más oscuras del COVID-19 en CDMX: por segundo día consecutivo rompe récord de muertes

Bares y centros nocturnos se unieron a “Abrimos o morimos”, el movimiento que desafía el semáforo rojo en CDMX

Abrimos o morimos”: más de 500 restaurantes desafiarán el “semáforo rojo” de CDMX y reabrirán sus puertas este lunes