“Las mentiras criminales de este gobierno”: Vicente Fox se desató en Twitter contra López Obrador

“En los gobiernos del PAN atendimos las contingencias a cabalidad. Y estuvimos en el agua con la gente”, comenzó en un tuit. (Foto: Cuartoscuro)

De nueva cuenta el ex presidente mexicano Vicente Fox arremetió contra el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador por su actuar durante la pandemia de coronavirus y por los damnificados del estado de Tabasco por el paso de diversos huracanes.

“En los gobiernos del PAN atendimos las contingencias a cabalidad. Y estuvimos en el agua con la gente”, comenzó en un tuit. Este lo acompañó de un video compartido por el periodista Luis Cárdenas en el que se hace énfasis en la falta de apoyo gubernamental tras el paso de los ciclones.

Las imágenes y entrevistas muestran cómo los tabasqueños se encuentran en la incertidumbre luego de haber perdido todo por el agua. “Lo que más necesitamos aquí es recuperar las cosas que perdimos”, dice una de las mujeres del reportaje.

En el mes de diciembre, asegura el periodista Luis Montenegro, Protección Civil ha reportado cerca de 29,000 viviendas afectadas por el huracán Eta y Iota. Además de 33 tramos carreteros y varios puentes que también resultaron afectados.

“La realidad deja claras las mentiras criminales de este gobierno”, destacó Vicente Fox. (Foto: EFE)

Ante esta información, el ex mandatario recalcó que “hoy no se paran por ahí, sobrevuelan en helicóptero. El Ejército ocupado con el madral de chamba que le encargo el “Jefe Supremo” Ya no opera el DNH 3″.

Además, en otro post, Fox compartió una nota sobre un hombre contagiado de COVID-19 que no pudo ser hospitalizado por la falta de camas disponibles para atender la enfermedad. “La realidad deja claras las mentiras criminales de este gobierno”, destacó.

“La gente irá de hospital en hospital y morirá en la calle mientras AMLO los ignora”, se lee en otra publicación compartida por el ex ejecutivo, la cual secundó con la frase:

Increíble a donde nos han llamado las mentiras y el engaño desde el origen de la pandemia.

Por otro lado, recordó las palabras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que para el 21 de diciembre la vacuna del coronavirus, patentada por los laboratorios Pfizer estaría llegando a México. “Mentir, mentir y volver a mentir”, sentenció sobre el tema de la vacuna.

Vicente Fox ha arremetido contra el presidente en diferentes ocasiones (Foto: Cuartoscuro)

Constantemente, Vicente Fox ha arremetido en contra de López Obrador. Entre las críticas más recientes se encuentra la que hizo por el asesinato del ex gobernador de jalisco Aristóteles Sandoval.

“Es uno más de los cientos de muertos de este gobierno y la 4T. No se vale seguir pasando culpas”, escribió. Además, lamentó la pérdida y envió sus condolencias a la familia del ex funcionario mexicano.

El asesinato de Aristóteles Sandoval se dio a conocer durante la madrugada del pasado viernes cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a través de su cuenta de Twitter. Señaló que el exmandatario estatal fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta, por lo que dio la instrucción al gabinete de seguridad de iniciar de inmediato las investigaciones. Advirtió que el crimen no quedará impune.

Otra de sus fuertes críticas tuvo lugar a inicios de diciembre, cuando utilizó una publicación de Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para arremeter contra el tabasqueño.

“Pobre MX, tan lejos de Dios. Tan lejos del buen gobierno y tan cerca de la pobreza extrema y el descarrilamiento”, agregó el guanajuatense.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Tan lejos de Dios y tan cerca de la pobreza extrema”: Vicente Fox y su nueva embestida contra López Obrador

“Lamento profundamente la partida de Xavier”: Diego Sinhue y Marko Cortés lamentaron el fallecimiento del hermano de Vicente Fox

“Es uno más de los cientos de miles de muertos de este gobierno y la 4T”: Vicente Fox acusó a AMLO por el asesinato de Sandoval