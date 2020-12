La segunda navidad del Chapo Guzmán en la prisión ADX supermax: aislado y con un frío extremo

La prisión ha recibido diversas denuncias por sus duras condiciones de aislamiento (Foto: Especial)

Esta navidad, Joaquín “El Chapo” Guzmán pasará un invierno frío crudo y extremo con temperaturas que podrían llegar hasta los -14 grados celsius en Colorado, según los pronósticos. Ahí se encuentra ADX Florence (por sus gilas en inglés), la prisión federal donde cumple cadena perpetua desde julio de 2019.

Las temperaturas en la zona montañosa donde se encuentra La Alcatraz de las Rocosas se situarán entre 46.4 y -0.4 grados Fahrenheit (8 y -14 grados celsius) en Noche Buena, mientras que en Navidad se esperan 51.8 y 24.8 grados Fahrenheit (11 y -4 grados celsius).

El ex líder del Cártel de Sinaloa solo tiene derecho a las visitas de unas cuantas personas, entre ellas sus hijas gemelas, tal y como sucedió la navidad pasada, cuando Emalí Guadalupe y María Joaquina fueron las únicas que pudieron visitarlo. Las autoridades le tienen prohibido que su esposa Emma Coronel tenga contacto con él.

Una de las abogadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la puertorriqueña Mariel Colón, confirmó la reunión de hace un año y aunque explicó que no podía revelar qué se dijo durante el encuentro, sí comentó que aunque “El Chapo” no pudo tener contacto físico con sus hijas, por lo que no pudo abrazarlas, la visita le dio “un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad para poder estar con estas criaturas”.

Mariel Colón -quien se unió a la defensa del ex líder de Cártel de Sinaloa cuando comenzó su juicio en 2017- comentó en entrevista con la cadena hispana Telemundo que las niñas de ocho años viajaron desde su casa en México para ver a su padre por Navidad.

“Para las niñas tiene que haber sido duro no poder abrazar a su papá, porque la visita fue a través de un cristal. También para él que está detrás de este vidrio el no poder acercarse a ellas debió ser difícil”, consideró.

“El Chapo” ingresó a ADX en julio de 2019 luego de que un jurado de Nueva York lo hallara culpable de diez cargos, entre ellos conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, uso de armas de fuego y conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Los reclusos pasan 22 horas encerrados en sus celdas, sin entrar en contacto con otros

“Lo peor de lo peor en toda la vasta red de prisiones estadounidenses por lo general termina en ADX, también conocida como La Alcatraz de las Rocosas”, declaró el ex director de la prisión, Robert Hood, en un reportaje especial para la cadena CNN.

El lugar es famoso por la vista que ofrecen las montañas del condado de Fremont. Sin embargo, el centro penitenciario está diseñado para que los presos nunca puedan apreciarlas.

“Ahí es cuando realmente te golpea. La primera vez que llegas te encuentras con la belleza de las montañas rocosas en el fondo. Pero cuando entras, esa fue la última vez que las viste”, explicó Hood.

La prisión cuenta con 490 celdas individuales, en las que los reos pasan 23 horas al día solos en un espacio de concreto que mide 2,1 metros de ancho por 3,6 metros de alto, según la investigación del medio estadounidense.

ADX Florence se encuentra en el condado de Florence, Colorado (Foto: Especial)

Las comidas se deslizan a través de pequeños agujeros en las puertas, y las camas son losas de hormigón revestidas con un delgado colchón cubierto con un par de mantas.

Una sola ventana de aproximadamente 100 centímetros de alto por 10 de ancho permite que se filtre un poco de luz natural.

Los lugares de internamiento están hechos de tal forma que los presos no pueden ver a sus compañeros ni tener ningún tipo de contacto con ellos.

“La arquitectura del edificio es la clave del control”, aseguró el ex director del centro penitenciario.

Cada vez que salen de sus celdas, los presos deben usar hierros en las piernas, además de esposas y cadenas estomacales. Tienen permitido una hora de “recreo” al día, que se traduce en una hora adentro de una jaula al aire libre. Sin embargo, desde ahí sólo pueden ver el cielo. Nada de montañas.

Algunas celdas cuentan con radios y televisores en blanco y negro que únicamente ofrecen programas religiosos y educativos.

