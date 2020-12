“Un fracaso total” estrategia de AMLO contra el COVID-19: Leo Zuckermann criticó el combate a la pandemia

Leo Zuckermann criticó el combate de AMLO al COVID-19 (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

El columnista Leo Zuckermann calificó como una campaña fracasada la lucha del gobierno federal contra el COVID-19, pues el repunte de la llamada segunda ola ha dejado en entredicho la capacidad hospitalaria de todo México para atender a los pacientes.

En su columna publicada en periódico Excélsior, el maestro en políticas públicas explica que la estrategia de la administración de Andrés Manuel López Obrador se preocupó por no saturar los hospitales más que en procurar que la población no se infectara. Es decir, la función de la Secretaría de Salud (SSa) ante la nueva cepa de coronavirus radicó en administrar la capacidad hospitalaria, misma que se está reduciendo drásticamente en varias entidades, entre ellas, la Ciudad de México, donde su capacidad en cuanto a camas generales es del 17% a pesar de que la media nacional está rondando el 50 por ciento.

En la columna titulada “Fracaso total el manejo gubernamental del covid-19”, Zuckermann Behar rescata una cita publicada por la periodista Andrea Vega, de Animal Político, donde dialogó con un colaborador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) (Foto: EFE / José Méndez)

“ Si el ritmo de contagios sigue como está, en enero de 2021 el sistema de salud colapsará. Y colapsar no es lo mismo que tener hospitales llenos, algo que ya sucede en este momento . Colapsar es que no haya camas, insumos y equipos médicos, en ninguna institución, para atender a todos los enfermos críticos. Es tener que decidir a quién sí se le atiende con todos los recursos necesarios para domar al virus y su ataque en el cuerpo y a quién no. Es tener que decidir quién tendrá opciones de resistir al virus y quién no”, publicó.

Por eso, ante este panorama, el colaborador de Foro TV cerró su columna con una recomendación de carácter más personal que estadista.

Frente al fracaso absoluto del gobierno, lo único que queda es cuidarnos para evitar el calvario de contagiarse y verse en la necesidad de peregrinar por todos los hospitales buscando una cama, un ventilador, unas medicinas para salvar la vida

Médicos en México atendiendo la pandemia de COVID-19 (Foto: EFE / Luis Torres)

Esta publicación aparece en un punto muy frágil de la pandemia, pues no solo en México, sino en todo el mundo, esta segunda ola de SAR-CoV-2 llegó sin previo aviso y comenzó a desgastar los sistemas sanitarios gubernamentales en distintas latitudes.

En la capital nacional, se tiene una capacidad hospitalaria e camas generales menor al 20%, en camas con ventilador es del 29% y a nivel nacional se mantiene por arriba del 55%, pero lo que demuestran las estimaciones aceptadas por la misma Secretaría de Salud (SSa) es que en las últimas semanas ha habido un incremento sustancial de pacientes, por lo cual continúan conminando a la restricción del tránsito; sin embargo, al mismo tiempo aseguran que no se establecerán sanciones administrativas contra quienes incumplan los reglamentos sanitarios.

En México mucha gente lleva a cabo celebraciones de todo tipo a pesara del COVID-19 (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Ante este panorama, la Unidad Temporal en Centro Citibanamex en la CDMX aumentará su capacidad hospitalaria. Entre las mejoras de la UTC-19 está el acceso a un tomógrafo de 16 cortes, el aumento de 22 camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 18 camas posterapia intensiva con monitores y respectivos ventiladores, además de 40 a 60 nuevas camas con puntas nasales de alto flujo y 102 camas hospitalarias con oxígeno.

“ Dos son los objetivos que nos planteamos y los cumpliremos en unos cuantos días; primero, escalar las capacidades que desde abril brindan una atención gratuita y de calidad para los pacientes, al llevar el número de total de camas de 403 a 607 . Segundo, ampliar de nueva cuenta el plazo de sus operaciones”, señaló Alejandro Soberón Kuri, presidente del Consejo y Director General de Corporación Interamericana de Entretenimiento.

No obstante, hasta que no se aplique la vacuna adecuadamente a la mayoría de la población, el COVID-19 va a seguir siendo un peligro para la salud humana.

