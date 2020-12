Gerardo Esquivel aseguró que era “imposible” que AMLO hiciera cambios en Banxico, esta es su opinión hoy

Si bien, López Obrador no ha manifestado su apoyo explícito a las reformas, tampoco las ha condenado ni respaldado al Banco de México (Foto: Cuartoscuro)

No es desconocido que el subgobernador del Banco de México (Banxico), el economista Gerardo Esquivel, mantiene una afinidad política con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2012, por ejemplo, cuando razonaba su voto por el tabasqueño, aseguraba que no se pondría en riesgo la estabilidad económica del país si AMLO llegaba al poder.

También afirmó que López Obrador no vulneraría la autonomía del Banxico, pues no tomaría decisiones sobre la política monetaria y, en consecuencia, el combate a la inflación. En esos temas no puede influir la voluntad del presidente en una institución que mantiene su autonomía desde 1994.

Sin embargo, el economista ha cambiado su parecer frente a la reforma impulsada por Ricardo Monreal, con aval tácito de López Obrador, quien ha dicho que si los cambios son aprobados por el Congreso de la Unión, deben ser acatados.

“Pues si se aprobaron por el Senado y se aprueban en el Congreso pues son reformas que deben de acatarse, se deben de respetar”, dijo el presidente en su conferencia del pasado 10 diciembre para después desviar el tema con una exhibición a “tecnócratas”, quienes no aumentaron el salario mínimo y aprovechó para comprar esta situación de México con otros países. Enseguida adelantó que propondría un aumento del 15% para el 2021.

La iniciativa reciente fue calificada como una violación a la autonomía del Banco de México, porque le asigna obligaciones que, constitucionalmente (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Con esto, el mandatario ha evadido el posicionamiento del Banco de México, ante la advertencia de que vería vulnerada su autonomía al obligarle a comprar efectivo excedente y posiblemente reintegrar dinero proveniente de ilícitos. Además, al obligar a Banxico a verificar si el dinero es legal, se le impone una tarea que está por encima de sus facultades.

Gerardo Esquivel está en desacuerdo con esas reformas, cuya iniciativa, presuntamente, está encaminada en beneficio de Ricardo Salinas Pliego, cercano al presidente y de quien depende para la distribución de apoyos mediante las Tarjetas de Bienestar, operadas por Banco Azteca. Esta última empresa es una de las propiedades del magnate.

“Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación”, publicó el economista en su cuenta de Twitter el pasado miércoles.

Si bien, López Obrador no ha manifestado su apoyo explícito a las reformas, tampoco las ha condenado ni respaldado al Banco de México, institución de la que aseguró en su primer discurso como presidente electo, respetaría su autonomía.

Ricardo Salinas, el tercer hombre más rico del país, ha desestimado las preocupaciones de los funcionarios del banco central sobre que podrían terminar con efectivo de los carteles de la droga (Foto: Presidencia de México)

Por otra parte, el principal defensor de las reformas, Ricardo Monreal Ávila, ha sido el canal para cumplir los designios del presidente. En reiteradas ocasiones, el zacatecano ha acudido a encuentros con López Obrador en Palacio Nacional para revisar la agenda legislativa.

Este miércoles 9 de diciembre, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34, y se adicionan los artículos 20 Bis y 20 Ter a la Ley del Banco de México, el cual modifica la captación de moneda extranjera en efectivo.

La iniciativa reciente fue calificada como una violación a la autonomía del Banco de México, porque le asigna obligaciones que, constitucionalmente, no están contempladas en su misión “de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos”.

Además de la cuestión de autonomía, si la reserva federal recibe dinero que tenga sospechas de origen ilícito, esto podría causar que otras entidades bursátiles con las que negocia veten el dinero de la institución.

Por otra parte, el principal defensor de las reformas, Ricardo Monreal Ávila, ha sido el canal para cumplir los designios del presidente (captura de pantalla)

Tras conocerse las implicaciones, Gerardo Esquivel ha participado en una serie de entrevistas y ha apoyado el posicionamiento del también morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Este diputado ha referido que las reformas deben ser parte de una gran discusión nacional y no deben aprobarse por la vía rápida, además, que el legislativo debe salvaguardar las funciones del Banxico y evitar riesgos de contaminación de divisas.

“La reforma a la ley de @Banxico no responde a ninguna urgencia nacional. Falso que ayude a las familias de los migrantes. Sólo apoya a bancos que se niegan o no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir las monedas extranjeras. Debemos de continuar la lucha por separar las instituciones públicas del poder del dinero privado”, publicó este sábado Ramírez Cuéllar en Twitter.

En términos estrictos, López Obrador no ha violado la autonomía del Banco de México, pero la iniciativa que impulsa su partido, deja pie a suspicacias, por ejemplo, que está de acuerdo con tal reforma.

Ricardo Salinas es cercano al presidente Andrés López Obrador y miembro de su Consejo Asesor (Foto: Cuartoscuro)

Por su cuenta, Ricardo Monreal insiste en que se trata de una iniciativa con perspectiva “progresista” y de “carácter social”. “Lo único que pretende es repatriar los dólares, que son una moneda de origen, a Estados Unidos. Y, que el Banco de México pueda, potestativamente, incorporar los dólares como reserva nacional o internacional de México”.

La intención de esta ley, según ha referido el senador, es incrementar las reservas de dólares y remesas del extranjero en México, pues de acuerdo con los protocolos institucionalizados hasta el momento, los excedentes de divisas en efectivo dentro de los bancos se regresan a sus países de origen a través de los contratos de corresponsalía que mantienen con entidades del exterior. Con esta reforma, pasarían a reservas del banco central.

Ricardo Salinas, el tercer hombre más rico del país, ha desestimado las preocupaciones de los funcionarios del banco central sobre que podrían terminar con efectivo de los carteles de la droga. Argumentó que los bancos en México ya tienen que seguir amplias regulaciones para evitar el lavado de dinero. Para los bancos más pequeños ha sido más difícil vender sus divisas en extranjero debido a una mayor regulación.

Otro subgobernador del Banxico que se ha sumado a las críticas es Jonathan Heath, al igual que Gerardo Esquivel, fue designado por López Obrador para ocupar el cargo.

El mandatario ha evadido el posicionamiento del Banco de México, ante la advertencia de que vería vulnerada su autonomía al obligarle a comprar efectivo excedente y posiblemente reintegrar dinero proveniente de ilícito (Foto: Cuartoscuro)

“Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del Banco de México. Uno de los (argumentos) más importantes es que no se debe reformar una ley para favorecer a una sola empresa, especialmente con un historial negativo con la SEC (Securities and Exchange Commission) en Estados Unidos”, escribió Heath en Twitter.

Su comentario fue interpretado por analistas como una referencia al magnate mexicano Ricardo Salinas, quien defendió esta semana la ley en un blog y cuya rama bancaria Banco Azteca es una opción usada por muchos mexicanos para cambiar dólares.

Más tarde, el economista retuiteó la última portada de la revista mexicana Proceso, en la que el titular decía que el partido gobernante Morena, que propuso el proyecto de ley, había puesto a Banxico al servicio de Salinas Pliego.

Cabe destacar que esta ley se tiene que discutir aún en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro; sin embargo, la mayoría morenista podría pasarla sin alterarla de fondo.

