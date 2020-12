Así respondió Salinas Pliego al meme con el que Chumel Torres se burló de él

Chumel Torres y Ricardo Salinas Pliego (Foto: Especial)

El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a la más reciente burla del youtuber Chumel Torres en Twitter.

Como se recordará, esta semana José Manuel Torres volvió a criticar al presidente de Grupo Salinas y esta vez lo hizo a través de un meme.

Chumel haciendo referencia a las decisiones de Salinas Pliego, sobre todo por su reciente fiesta de fin de año con sus empleados

En la imagen que compartió el titular de “El Pulso de la República” (programa de YouTube) aparecía el “Sr. Waternoose”, uno de los villanos de la película Monsters Inc, diciendo a Sulley: “Morirán los necesarios para salvar esta compañía”, luego de que el empleado mostrara su preocupación ante el semáforo rojo (máxima alerta de contagios de COVID).

Hizo referencia así a las controvertidas decisiones del empresario respecto de no cerrar ninguna de sus compañías en medio de la pandemia de COVID-19 y también al reciente video que le trajo críticas, pues realizó su festejo de fin de año en compañía de varios de sus empleados, sin medidas de seguridad como cubrebocas y santa distancia.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, Salinas Pliego no se quedó callado y respondió a Chumel. De hecho le preguntó por qué no lo arrobó en el meme para saber que estaba hablando de él.

Nuevo cruce de comentarios entre Chumel Torres y Salinas Pliego

“Mi querido @ChumelTorres, buenas tardes... Dígame ¿en qué puedo ayudarlo? (con trabajo ahorita no), veo que se le pasó arrobarme”, escribió Salinas Pliego, a lo que Chumel reaccionó con un “No, nada. Todo cool”.

Esa respuesta de Chumel fue interpretada por sus críticos como una muestra de su falta de valor para enfrentar al empresario.

Sin embargo, el youtuber aseguró que detrás de su respuesta había un “troleo” hacia Salinas.

“Si no puedes ver el troleo detrás de esto, te hace falta ver más Twitter”, escribió.

El empresario tampoco quedó satisfecho con el comentario del youtuber y le dijo “ajá.... cuénteme ¿cómo es eso de troleo detrás de su comentario?”.

(Foto: Twitter/@ChumelTorres)

El reciente intercambio de mensajes no es el primero entre youtuber y empresario.

A finales de noviembre Chumel habló sobre el polémico mensaje que el dueño de las tiendas Elektra envió a Best Buy por su salida de México.

“No se preocupen por sus clientes, las más de 1,250 sucursales de Elektra estarán abiertas todos los días de 9 a 9, para atenderlos y cuidarlos bien (por si un día deciden regresar”, dijo Salinas Pliego en un comunicado.

Entonces Chumel señaló en Twitter: ‘Chale, cerraron Best Buy… iré a Elektra en su lugar’. – Hipernadie”, haciendo referencia a que los clientes de la primera empresa no optarían por acudir a alguna de las tiendas de Salinas Pliego.

El dueño de TV Azteca dio acuse de recibo y poco después contestó a Torres.

Salinas Pliego es muy activo en su cuenta de Twitter (Foto: Cuartoscuro)

“Tranquilo mi chumy bebé, yo solo les deseé cosas buenas y les dije que espero verlos pronto de regreso en México. ¿A usted cómo lo trata la semana?”, compartió. Además, acompañó su mensaje con un GIF de Harry de Una pareja de idiotas, limpiándose las lágrimas con dólares.

El intercambio de mensajes continuó cuando Chumel respondió a Salinas Pliego con un GIF de Jeff Bezos (dueño de Amazon), en un traje de Monopoly, bajo una lluvia de dinero. Va a estar padre cuando Jeff Bezos (o el karma) haga lo mismo”, escribió.

Tanto Chumel como Salinas Pliego suelen generar polémica con sus mensajes en Twitter, en donde varias veces han sido tendencia.

Salinas Pliego suele generar polémica con sus comentarios en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Al empresario lo han criticado, por ejemplo, por la ostentación que hace de su fortuna.

“#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien. Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto”, publicó a finales de octubre, lo que le trajo varias críticas.

“Ora quiere ganarse el cielo y el aplauso regalando un millón de pesos. Claro que eso es más fácil que pagar los miles de millones de pesos que debe en impuestos. El cinismo y la desvergüenza de esta gente”, cuestionó la propietaria de una cuenta denominada Mala Madre.

Salinas Pliego respondió: “A usted no le vamos a regalar nada pues, quédese tranquila y por cierto, el cielo no se gana regalando dinero, no sé quién le enseñó eso...”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El meme con el que Chumel Torres volvió a burlarse de Salinas Pliego

“De las mejores que he tenido”: Salinas Pliego presumió fiesta de fin de año sin cubrebocas, ni sana distancia, en el momento más álgido de la pandemia

“Clasista, ignorante, racista”: las feroces críticas contra Chumel Torres por elogiar la cinta “Nuevo Orden”