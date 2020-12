AMLO: “Nunca ha habido presiones ni amenazas de EEUU en materia energética, pero tampoco las aceptaríamos”

Foto: Presidencia de México.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nunca ha habido presiones ni amenazas del gobierno de Estados Unidos en materia energética “pero tampoco las aceptaríamos”. Sin embargo, reconoció que cuando se renegoció el nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) con Estados Unidos y Canadá, México se opuso a que se incluyera un capítulo sobre el petróleo del país.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre si podría haber una presión extranjera en materia energética por el nuevo gobierno en los Estados Unidos, situación que el presidente mexicano descartó.

“Pues no va a haber ningún tipo de problemas hacia adelante. Acaba de llevarse a cabo la reunión de Países Productores de Petróleo (OPEP, por sus siglas en inglés), se respetó a México para mantener la cuota de producción que se propuso. Hay muy buena relación con todos los países de la OPEP y de la no OPEP”, djo.

López Obrador insistió que en el caso de la política petrolera, se buscará que México sea autosuficiente en la producción de gasolinas.

“(...) Vamos, como lo hemos dicho, a buscar la autosuficiencia, a producir las gasolinas en México, estamos apurándonos para que en el 2023 dejemos ya de comparar las gasolinas y que todas las gasolinas y el diesel que se consume en México se produzca en nuestro país. Por eso se están rehabilitando las refinerías, para eso se está construyendo la nueva refinería y está también en puerta otro proyecto de refinación para que se logre este propósito de ser autosuficientes”, señaló.

Insistió que el mismo caso sucede con la industria eléctrica nacional, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se están rescatando, esa es la palabra, las dos empresas: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores, con los técnicos mexicanos y vamos bien con ese propósito y no pensamos que haya problema (con el nuevo gobierno en Estados Unidos)”, señaló.

López Obrador destacó que cuando se negoció el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México se opuso a que se incluyera un capítulo sobre el petróleo nacional.

“Tuvimos la decisión de que no se incluyera en el tratado el tema del petróleo. Se quería establecer en el Tratado un capítulo sobre el petróleo de México y nos opusimos y no se aceptó. De modo de que lo hay en el tratado es de que México es un país libre, soberano y puede manejar sus recursos naturales, en particular el petróleo, con independencia, sin estar condicionados a las políticas de otros gobiernos, de otros países”, enfatizó.

“Entonces no hay ningún problema por eso y además, cuando se necesitó, eso sí, que la OPEP y la no OPEP decidieron reducir la producción de petróleo para mantener el precio, porque se desplomó el precio del barril de petróleo, nos estaban pidiendo a nosotros una disminución de más de 300,000 barriles diarios, no aceptamos eso. Esperamos hasta lo último, no había acuerdo porque México no podía reducir en esa cantidad su producción. Estábamos apenas rescatando a Pemex. Si dejábamos de producir 300, 000 barriles se caía más Pemex y nos afectaba en nuestra economía. Entonces se convino una disminución de 100,000 barriles y los 200,000 restantes los puso Estados Unidos por México”, recordó.

“Son de las cosas que agradecemos del gobierno de Estados Unidos. Esos momentos difíciles, tuvimos ese apoyo. Contrario a que se piense que nos presionaron o nos amenazaron, nunca ha habido presiones, amenazas, ni tampoco las aceptaríamos, pero hay que decir que se han comportado con mucho respeto hacia nosotros”, remató.

