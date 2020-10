“Esto es una gran bomba de tiempo”: Embajador de EEUU supo desde su primer día en México de la acusación contra Cienfuegos

Christopher Landau sabía de los vínculos del narco que pesan en los cargos contra el titular de la Sedena de 2012 a 2018

Desde el 16 de agosto del 2019, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, sabía de las acusaciones por narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, pero no podía revelarlas por la confidencialidad del Gran Jurado.

“Estaba al tanto de la acusación de Cienfuegos el año pasado, en realidad me enteré el primer día que llegué a México como embajador. Y dije: ‘Oh, por Dios, esto es una gran bomba de tiempo haciendo tic tac’, ¡pero no podía siquiera discutirlo con mi agregado militar en la embajada porque era información del gran jurado!", dijo el funcionario norteamericano.

La orden de arresto contra Cienfuegos Zepeda fue girada el 14 de agosto del año pasado por la jueza Vera M. Scanlon, es decir, dos días antes de que Landau arribara a México. Pasaron 14 meses para que el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) fuera detenido en el aeropuerto de California cuando iba a pasar unos días con su familia.

En todo ese tiempo, el embajador estadounidense supo de los tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir drogas, además de un cargo por lavado de dinero que tenía imputados el titular de la Sedena de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no podía contárselo ni siquiera a su círculo de confianza.

Cienfuegos está acusado de beneficiar a un remanente de los Beltrán Leyva (Foto: Reuters/Henry Romero)

Landau reveló esta información, tras ser cuestionado durante un seminario en línea organizado por el Baker Institute de la Universidad Rice, el cual fue titulado La relación México-Estados Unidos: una conversación con el Honorable Christopher Landau (The U.S.-Mexico Relationship: A Conversation with the Honorable Christopher Landau), transmitido este 28 de octubre.

Como embajador, Landau consideró que el arresto de Cienfuegos Zepeda podría dificultar las relaciones de cooperación binacionales en materia de seguridad, pues los mexicanos desconfiarán si no saben de casos como este. Explicó que un abogado tiene una visión particular sobre el caso, pero como embajador, tuvo que pasar por alto toda la relación con México, que va más allá.

Con ello apuntó sobre las detenciones del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y del ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna, preso por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Aunque reparó en que es complicado saber hasta qué punto deben compartir sobre las acusaciones.

Agregó que las imputaciones deben ser probadas ante el Tribunal, pero es “muy triste y deprimente” conocer que funcionarios de este nivel sean denunciados por delitos de corrupción o narcotráfico. Consideró que la falta de un Estado de Derecho fuerte y la prevalencia de la impunidad eran de los principales obstáculos en México.

El embajador de EE.UU. llegó en agosto de 2019, dos días después de que fuera girada la orden de arresto contra el ex titular de la Sedena (EFE/Mario Guzmán)

En consecuencia, criticó que la estrategia de las autoridades norteamericanas se concentre en capturar objetivos específicos, cuando el tráfico de narcóticos es más sistémico y, en aras de ir por los capos se dejan de lado elementos estructurales.

“Cortas la cabeza de la serpiente y en lugar de matarla, de repente la serpiente tiene cinco cabezas”, ejemplificó sobre sólo ir contra los líderes. Enfatizó en que las autoridades estadounidenses deben ser más creativas, pues aún cuando capturen al cabecilla de una organización, siempre estará otro esperando ocupar la vacante.

Refirió que esto se ha repetido en múltiples ocasiones, pero no ha permeado en cómo los agentes llevan los casos. Con esto no justificó que se dejaran los objetivos prioritarios, pero habría que prestar atención, por ejemplo, en los precursores químicos para sintetizar fentanilo y metanfetaminas.

“Concentrar todos los esfuerzos en arrestar a una persona en particular no debe hacer que perdamos de vista otros elementos”, aseveró. Dijo que si bien, el éxito se puede medir en extradiciones o arrestos, eso no debe ser la estrategia exclusiva.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el país expresó su descontento a EUU por no compartir información del caso (Foto: EFE/Shenka Gutiérrez)

Por último, llamó a limitar el flujo de armas hacia México, en especial de fusiles Barret Calibre 50, con los cuales los delincuentes se pasean en las calles. Comparó la escena de Culiacán, el año pasado, con aquellas observadas en zonas de guerra como Somalia o Irak.

La mañana de este jueves 29 de octubre, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que México reclamó por escrito a Estados Unidos el no haber compartido información sobre el caso de Cienfuegos Zepeda. Verbalmente, la protesta fue hecha hace una semana, mientras que el documento se giró este 28 de octubre, el mismo día que Landau reveló que sabía sobre los cargos contra el general desde el año pasado.

“Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país”, comentó Ebrard en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Christopher Landau aterrizó a las 09:45 horas del 16 de agosto de 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Washington. Tras firmar el libro de visitantes distinguidos ofreció un breve mensaje a medios donde comentó que venía con la mano extendida. Previo a su cargo diplomático, el abogado constitucionalista trabajó en Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, firma que Cienfuegos Zepeda contrató para su defensa.

