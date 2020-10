Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 28 de octubre para alumnos de primaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el miércoles 28 de octubre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: Buscando tesoros.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás y representarás la ubicación de tu casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias básicas.

Desarrollarás la capacidad de elaborar e interpretar croquis y utilizarlos para encontrar objetos.

Materiales: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Iniciarás con un juego muy divertido, se llama “Pera y plátano” Pide a tu acompañante que juegue contigo.

Para empezar, ponte cómodo o cómoda. Si puedes, siéntate en el piso.

El juego se trata de lo siguiente: vas a imaginar que tienes una pera y un plátano, la pera la tomas con la mano derecha y el plátano con la mano izquierda.

Cuando tu acompañante diga ¡pera!, te llevaras la mano derecha a la boca, simulando comer la pera. Cuando diga ¡plátano!, te llevaras la mano izquierda a la boca, simulando que te comes un plátano.

Después de varias veces de realizar el juego despacio, se irán haciendo cambios rápidos y repeticiones para complejizar el juego, repite varias veces.

No importa si te equivocas, pero eso no está mal. Recuerda que aprender muy bien es cuestión de práctica.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=659





Matemáticas: ¿Cuántos hay?

¿Qué vamos a aprender?

Recolectarás datos y harás registros personales.

En esta sesión vas a aprender a utilizar tablas para registrar y comunicar datos provenientes del conteo.

Materiales: https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=659





Lenguaje: Palabras y más palabras.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones.

Escribirás palabras que empiezan igual que algunos nombres de animales que ya conocen y de otros que tal vez no, pero que te encantará y si despierta tu curiosidad hasta podrías buscar más información sobre ellos, aprovechando que ya sabes cómo hacerlo, cómo averiguar lo que es de tu interés.

Lo mejor es que elegirás los nombres de animales a través de una canción, un cuento y un programa de televisión, ¿qué te parece?

Vas a pensar, adivinar, cantar, bailar, escribir y a seguir aprendiendo sobre el mundo.

Para esta sesión necesitaras los siguientes materiales: lápiz, hojas blancas, cuaderno, lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna. Español de primer grado.

¿Qué hacemos?

Nuestro país es un lugar maravilloso, lleno de increíbles paisajes, coloridos y diversos, tenemos mares, lagunas, ríos, árboles, flores, plantas, animales… Y para constatarlo vas a observar y escuchar letra de la canción del siguiente video, también admira y disfruta de las imágenes que lo conforman.

1. 9. Un palacio de invierno: bosque templado

Disfruta de otro video que te gustará mucho, a ver qué te parece

2. El zorro volador

https://endpoint.canaloncelive.tv/episode/652

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=659





Inglés: Acción en el salón de clases.

¿Qué vamos a aprender?

Participarás en la elaboración de señalamientos para el salón.

Identificarás señalamientos para el salón y su uso.

"Hello! Good morning! How are you today? ¡Hola!, ¡buenos días!, ¿Cómo estás hoy?

¿Estás lista o listo para saber qué vas a aprender hoy?

¿Qué hacemos?

Con apoyo del adulto que te acompaña, den lectura al siguiente un cuento. Debes poner atención a las instrucciones que se emplean en el salón de clases durante el cuento y una vez que regreses al salón verás si las puedes recordar.

Para consultar la clase completa visita el siguiente enlace: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/site/subpublication2021?id=659









