Ella es Blessing Chukwu, la primera mujer afromexicana que participará en un Miss México

Como cada año, cientos de jóvenes participan en diversos certámenes de belleza que las conduce a la gran final: Miss Mundo. En México, la etapa previa a ese evento es Miss México. Y este año marcan un hito ya que por primera vez contarán con la participación de una mujer afrodescendiente.

Se trata de Lenaura Blessing Ifeoma Chukwu, de 23 años de edad, quien representará al estado de Nayarit, de donde ha vivído desde los cuatro años, cuando sus padres se establecieron en México, de donde es su madre. Ella nació en Nigeria, de donde es originario su padre.

Estudió en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde se graduó de la licenciatura en Mercadotecnia. Además es maestra de inglés e imagen turística de ese estado. Por otro lado, es fanática de los deportes. De hecho es deportista de alto rendimiento estatal desde que tenía 12 años, lo que la ha llevado a representar a Nayarit en diversas competencias nacionales. Es selecionada a nivel estatal y nacional en atletismo.

“Orgullo volver a representar a Nayarit, ahora en una de las plataformas más importantes @missmexicoorg Gracias queen @alvidrez.ashley por tus consejos, y a todos por sus mensajes de apoyo”, escribió Blessing en su cuenta de Instagram.

También su alma máter le dedicó una felicitación por ser selccionada para participar en Miss México 2020. “#OrgulloUACyA Blessing Chukwu, egresada de la licenciatura en Mercadotecnia de nuestra unidad académica, representará a Nayarit en Miss México 2020. ¡La mejor de las suertes!”, publicaron también en redes sociales.

La participación de Blessing Chukwu trasciende especialmente porque su sola presencia en dicho concurso de belleza otorgá visibilidad a la comunidad afrodescendiente en México, misma que casi no es tomada en cuenta y suele ser bastante ignorada a nivel nacional. lncluso, lamentablemente, en diversas ocasiones ha sido un sector excluído del imaginario de la cultura mexicana.

Blessing también a confesado en diversas ocasiones que ella misma ha sufrido discriminación en México, de manera reiterada, razón por la que aprovecha el lugar que ahora tiene para llamar a celebrar la diversidad, al respeto y, sobretodo, a la inclusión de todos los ciudadanos, sin importar sus orígenes.

México y Miss Mundo

La edición de este 2020 de Miss México se realizará el próximo 31 de octubre, y tendrá lugar en Chihuahua, Chihuahua. De ahí saldrá la representante nacional que participará en el próximo Miss Mundo.

Miss Mundo se describe como un título de belleza femenina, que hace alusión al certamen que lo confiere, mismo que es celebrado año con año. Habitualmente las características juzgadas son la belleza integral, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la seguridad, la conciencia social y la salud física de las participantes que llegan de todas partes del mundo.

No obstante, desde la edición de 2014, su misma presidne Julia Morley, ha destacado que ya no se trata en sí de un concurso de belleza, sino un festival de la belleza. La diferencia, ha destacado, es que el evento ya no juzga a las mujeres específicamente por su apariencia, sino por todo lo que dicen y puede aportar a la sociedad. Entonces, descibe la ocasión como un concurso que prioriza el trabajo humanitario, su núcleo ideológico, bajo el lema “Belleza con propósito”.

Este certamen nació en 1951, cuando fue fundado por Eric Morley en Reino Unido. La actual presidenta es precisamente su esposa, quien tomó el liderazgo del evento tras el fallecimiento de su cónyuge, en el año 2000.

Toni-Ann Singh, de Jamaica, es quien actualmente posee el título de Miss Mundo, mismo que ganó en 2019.

Por otro lado, en la historia del certamen solo ha habido una mexicana que se ha quedado con dicho título. Se trata de Vanessa Ponde de León, quien ganó el concurso en 2018.

