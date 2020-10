“El dolor no justifica la ambición”: ex dueña del Colegio Rébsamen criticó que busquen elevar su sentencia

Mónica García Villegas, ex directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen (Foto: Especial)

Desde el Penal de Santa Martha Acatitla, en el Estado de México, Mónica García Villegas, la ex directora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, envió este miércoles una carta escrita con su puño y letra dirigida hacia los familiares de las víctimas del derrumbe del edificio escolar durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 y en la que sostuvo ser “inocente y una víctima más”.

Fue su abogado, Rosendo Gómez Hernández, quien leyó la carta a las afueras del Juzgado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) en presencia de los familiares de la imputada y los medios de comunicación.

Expresó que en todo este tiempo que “Miss Moni” ha estado en prisión ha conocido a personas que, como ella “atravesamos un calvario de injusticias y he aprendido que la mejor forma de enfrentar la adversidad es con la frente en alto”.

De igual forma, se pronunció por el fallecimiento de los 19 menores y siete adultos, de quienes dijo son “ángeles a quienes quise mucho, mis niños y mis trabajadores”.

Parte del texto que escribió la hoy sentenciada (Captura de pantalla: Cortesía)

Literalmente la tierra me lo arrebató cuando se estremeció como lo hizo. Yo también los extraño, no quise que murieran y ni culparme no los traerá de vuelta

De acuerdo con la maestra, durante estos tres años ha sido víctima de acusaciones injustas y “persecuciones malintencionadas de una fiscalía desesperada por la respuesta de unos padres de familia que tienen derecho a la verdad”.

Es momento de continuar la búsqueda de la verdad, para también eliminar a quienes puedan estar dañando el sistema con pretensiones irreales, no se puede confundir la justicia con la venganza, el dolor no justifica la ambición

Además, cuestionó haber sido declarada culpable “curiosamente un día antes del aniversario de aquel sismo”, lo que calificó como interés perverso en buscarle una cadena más elevada de prisión.

El sismo del 19 de septiembre de 2017, de 7.1 de magnitud, causó el derrumbe del colegio y la muerte de 19 infantes (Foto: Cuartoscuro)

Y es que este 20 de octubre, Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, asesor legal de los familiares de los fallecidos, dio a conocer que se impugnará la condena de 31 de presión y el pago de 400 mil pesos por concepto de reparación del daño por cada víctima, que se le impuso a Miss Moni al ser declarada culpable de homicidio culposo y responsabilidad de obra.

Incluso, detalló que buscan subir su pena a 50 años y un pago de más de cinco millones de pesos por cada familia.

Al respecto, García Villegas criticó que la intención de justicia se haya convertido en una “ambición económica”; sin embargo, consideró que el tiempo le dará la razón de que es inocente.

Cuáles son los motivos de las demás partes en apelar esta sentencia, cuál es el interés perverso en buscarme una sentencia más elevada en prisión. Cuál es la intención económica de solicitar más dinero por cada víctima. Me pregunto: ¿dónde está aquella época, donde comenzó la investigación para hacerle justicia a unos pequeños que fallecieron en el sismo, cuándo se perdió la intención de ‘ni uno menos’, por la de ‘quiero más dinero’

Miembros del equipo de rescate y familiares de niños que murieron en la escuela Enrique Rébsamen durante un terremoto en 2017, rinden homenaje frente a la escuela (Foto: Reuters)

Para Rosendo Gómez, estas peticiones son una “pena de muerte disfrazada” en contra de su cliente, ya que García Villegas tiene 57 años de vida y es condenarla a morir tras las rejas.

El ejercicio que hicieron los padres fue decir: que se duplique la pena, pero que el dinero se potencialice diez veces, lo cual deja claro cuál es su verdadera intención, el dinero. Diez veces más dinero y sólo dos veces más la pena, mercantilizar la muerte es lamentable

Por su parte, Enrique García, hermano de la imputada, quien estuvo acompañado de dos hijas de la ex directora también criticó la exigencia económica de cinco millones y aseguró que su familia “está quebrada”. Así lo dijo entrevista para Milenio TV.

Es triste, porque ellos siempre dijeron que no querían dinero, en realidad cuando negociaban siempre pedían, pero ante las cámaras decían que no y es lo que estamos viendo. Eso es lo que quieren

“Quebrados ya estamos. Después de la pandemia todavía, no puede ser; quebrados ya estamos con mi hermana en la cárcel, no puede ser y no sabemos cómo hacerle y estamos mal”, expresó.

