El Congreso de Sonora no reunió la mayoría de votos para aprobar la iniciativa de matrimonio igualitario

Congreso de Sonora rechazó la iniciativa de matrimonio igualitario (Foto: Cuartoscuro)

La iniciativa de legalizar el matrimonio igualitario se quedó sin oportunidad de subir al Pleno y se quedó en las comisiones para la Justicia y Derechos Humanos y para la Igualdad de Género del Congreso de Sonora. Esto debido a que no logró reunir la mayoría de votos requeridos.

El dictamen fue presentado por la diputada de Morena Yumiko Yerania Palomarez Herrera el año pasado. Este reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, esto con el fin de ampliar el concepto de matrimonio y que se pueda celebrar entre dos personas sin importar el género.

A través de una reunión de trabajo virtual entre los integrantes de las comisiones antes mencionadas, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez sometió a votación el proyecto de Palomarez Herrera.

Por su parte, la legisladora de Morena informó que el dictamen se sustenta en una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además explicó que para su elaboración, contó con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con especialistas del tema, además de la realización de consulta en varios municipios.

Hubo seis votos a favor y cinco en contra (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, las comisiones para la Justicia y Derechos Humanos y para la Igualdad de Género del Congreso de Sonora no lo aprobaron porque se registraron solamente seis votos a favor, cuando el mínimo es de siete, debido a que el quórum fue de 12 diputados. Por otro lado, hubo solamente cinco votos en contra.

El congreso estatal dio a conocer que los votos a favor fueron de María Alicia Gaytán Sánchez, registró seis votos a favor por parte de ella y de los diputados Del Río Sánchez, Magdalena Uribe Peña, Miroslava Luján López, Leticia Calderón Fuentes y Miguel Ángel Chaira Ortiz.

Mientras que los votos en contra fueron emitidos por Eduardo Urbina Lucero, Alejandra López Noriega, Luis Armando Alcalá Alcaraz, Francisco Javier Duarte Flores y Carlos Navarrete Aguirre. Según el comunicado, la diputada cuestionó que el Congreso del Estado no quiera obedecer la resolución de la SCJN.

Palomarez Herrera argumentó que la comunidad LGBTQ+ no es ta chica como la quieren hacer parecer (Foto: EFE/Thais Llorca)

“La quieren hacer ver como una comunidad chica [a la comunidad LGBTQ+]; es una comunidad muy amplia porque son ellas y ellos más los aliados. Son personas que han sido discriminadas en lo familiar, en lo laboral, ante la sociedad y ahorita es el momento de dejar creencias y religiones por un lado y realmente legislar”, expresó.

Al no ser integrante de las comisiones Palomarez Herrera hizo uso de su voz y pidió un argumento jurídico a quienes votaron en contra del proyecto.

También en uso de su derecho a voz, el diputado Jesús Alonso Montes Piña respondió que era indispensable que un matrimonio entre dos personas del mismo género daba la opción de adoptar. Explicó que esto no debía ser, ya que los niños quedarían en un supuesto “riesgo y vulnerabilidad”.

Jesús Alonso Montes Piña argumentó que esta iniciativa podría poner a los niños en adopción en peligro (Foto: REUTERS/Mariana Greif)

“El Artículo 4° de la Carta Magna ampara el derecho de adopción en el matrimonio y no puede ser la Ley en Sonora quien le diga que no a un matrimonio, eso es inconstitucional. Por eso es importante que la unión entre personas del mismo sexo no deba llamarse matrimonio para que no genere esa posibilidad, por el alto riesgo y la vulnerabilidad en la que dejamos a nuestras niñas y niños”, aseveró.

Después de que la negativa ante esta iniciativa se diera a conocer, los reclamos en redes sociales comenzaron a surgir, criticando al gobierno estatal por su discriminación.

