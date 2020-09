Coronavirus en CDMX: locatarios del Centro Histórico agonizan tras una vida abiertos

Vista general de una calle del centro histórico de la Ciudad de México, que luce vacía tras la declaración de emergencia sanitaria en el país latinoamericano. 5 de abril de 2020. REUTERS/Henry Romero

La pandemia de coronavirus paralizó la vida de millones de personas al rededor del mundo y, en nuestro país, no fue la excepción. El Centro Histórico de la capital mexicana cerró sus puertas durante casi 6 meses, por primera vez en su historia. Como resultado, los locatarios están al borde de la quiebra y del cierre definitivo de negocios que tienen hasta un siglo de historia sin que exista un apoyo claro por parte de las autoridades mexicanas.

“Estamos siendo ignorados. Somos la comunidad del centro, no somos empresas grandes, no somos cadenas que puedan soportar esta situación, tenemos que hacer algo.” Dijo a El Heraldo de México, María Elena Yazmín Lozano, quien opera el primer restaurante vegetariano en la Ciudad de México, con 96 años de tradición.

“Se está acabando todo, estamos al borde del quiebre; están dejando perder parte de la historia del centro, su comunidad real de décadas para que lleguen cadenas comerciales a invadir. El cierre ya es asfixiante”, dijo sobre la falta de apoyo del gobierno.

Debido a la falta de acercamiento por parte de los representantes de la Ciudad de México, o de la Autoridad del Centro Histórico, que encabeza Dunia Ludlow, los locatarios han comenzado a organizarse en grupos, uno de ellos representado por Yazmín Lozano, para exigir que sean escuchados y buscar alternativas que les permitan sobrevivir y no se conviertan en desplazados comerciales del Centro Histórico.

A pesar de que, según los comerciantes, se calcula que existen más de mil locales afectados y unos 300 ya en situación de quiebra, debido a la carga que ha representado el pago de las rentas y los costos de operación, con un cierre total que ha disminuido a cero las entradas, la oficina de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, solo les otorgó una cita para recibirlos, hasta octubre, aunque la solicitaron en una carta hace casi dos meses.

“La situación es grave, consideramos que hay falta de sensibilidad por parte de las autoridades cuando no valoran el impacto brutal que estamos padeciendo por las decisiones de gobierno, por el cierre de calles, y por la falta de apoyos, esta actitud nos condena a la quiebra”, dijo María Elena, quien además aseguró que los apoyos que dio el gobierno a inicios del cierre han sido completamente insuficientes, no sólo por el monto, sino porque no fueron universales y sólo unos cuántos accedieron a ellos.

Los “otros” Centros Históricos

Pero la emergencia económica no la viven nada más los comerciantes de la Ciudad de México, en el Centro Histórico de Puebla son ya 900 los comercios que han cerrado de forma definitiva, lo que representa la pérdida de tres mil 600 empleos, según informó el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez.

“Cada semana que pasa se suman centenares de comercios formales que están en la quiebra y no podrán abrir una vez que el semáforo cambie y que las autoridades nos permitan el regreso”, aseguró Ayala, quién también precisó que han sido respetuosos de las indicaciones del gobierno federal, estatal y municipal, por lo que durante este tiempo no han trabajado y hasta el momento no se registra un sólo caso de contagios entre los comercios que brindan servicios esenciales los cuales tienen permitido operar.

Sin embargo, Ayala Vázquez indicó que los agremiados están desesperados porque no ven la “luz al final del túnel” de la que se habla en el gobierno, pues a la fecha no existe un calendario de reactivación de la económica local por parte del gobierno del estado y municipio.

