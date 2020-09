Reforma de pensiones: Andrés Manuel López Obrador ya envió la iniciativa a la Cámara de Diputados (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó ante la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, la iniciativa que buscaría modificar el régimen de pensiones para los trabajadores de la República.

Con los cambios planteados en la reforma, López Obrador plantea reducir de 1,250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada, mismas que se incrementarán con el paso de los años hasta las 1,000 semanas en 2031, de acuerdo con los datos de El Universal.

El medio informó, además, que se plantea reformar el artículo 170 para un aumento en el monto de la pensión garantizada. Esto con el objetivo de determinar el monto de la misma con base en un calculo que considere las semanas de cotización, el promedio del salario base y la edad del trabajador.

Entre otras cosas, también se plantea que aumentarán las aportaciones de 6.5 a 15%, siendo la patronal la que absorba el incremento al pasar de 5.15% a 13.87 por ciento. La aportación del trabajador no se modifica y la del gobierno se transforma en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos.

Además, la pensión garantizada aumentará su cobertura de 34% a 82% de los trabajadores; es decir, la reforma permitirá incrementará a más del doble para que los trabajadores alcancen dicho beneficio.

Plantea, entre otras cosas, el aumento en las aportaciones para el retiro y disminuir el requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho a la pensión (Rodolfo Angulo / Cuartoscuro)

En este contexto, el documento indica que la reforma se construyó con el consenso de los tres sectores: trabajadores, patrones y estado, a favor de un incremento significativo a las pensiones que tendrán acceso los trabajadores.

Las tres acciones principales son, primero, el aumento en las aportaciones para el retiro; segundo, la disminución del requisito de semanas de cotización para alcanzar el derecho a la pensión; tercero, el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada.

La respuesta de la COPARMEX

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) informó a través de un comunicado que recibieron “con extrañeza y amplia preocupación la iniciativa de reforma pensionaria” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su principal preocupación, aseguraron, es el apartado que “plantea un control de precios en las Administradoras de los Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES)”; además de pronunciarse en desacuerdo con “los cambios hechos en el último momento”.

“La Reforma Pensionaria propuesta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Presidente López Obrador, se aparta de lo negociado con el sector privado, ya que se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros violando el TMEC. Lo que es absurdo, ya las comisiones son determinables por otros países”, alertó esta noche, en su cuenta de la red social Twitter, Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la COPARMEX.

La COPARMEX informó a través de un comunicado que están en desacuerdo con “los cambios hechos en el último momento” en la reforma (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

Informaron que las comisiones que cobras las AFORES podría en riesgo la viabilidad de las mismas, además de ir en contra de las reglas recién establecidas por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Es un hecho que las comisiones deben bajar, en eso no hay desacuerdo. Sin embargo, es importante recordar que la propuesta consensuada ya incluía un compromiso de reducción gradual en las mismas. En sentido contrario, la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal genera incertidumbre jurídica, al establecer un tope máximo. Históricamente, el control de precios distorsiona la libre competencia, perjudicando directamente a los consumidores, que en este caso son los trabajadores de México”, escribieron.

Por último, hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que tengan una “discusión técnica, y no política” en la que revisen con detalle que dicha reforme no vulnere la Constitución ni el sistema de libre competencia para que no existan vacíos legales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Reforma de pensiones: quiénes no podrán recibir los beneficios

“Es un día trascendente”: López Obrador presentó iniciativa de reforma al sistema de retiro que aumentaría 40% el monto de las pensiones

La reforma a pensiones explicada en 10 puntos