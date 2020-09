Ewan McGregor con Infobae: el actor fue seducido por la comida oaxaqueña durante su viaje de 20,000 kilómetros

"Long Way Up" constará de 11 episodios que completarán la oferta documental del catálogo de Apple en su apuesta televisiva, después de los estrenos de “Beastie Boys Story” y “Boys State”. (Foto: apple tv)

Long Way Up es una serie documental donde Ewan McGregor y Charley Boorman recorrieron Latinoamérica durante 100 días. Su trayectoria inició desde Ushuaia, América del Sur, hasta la ciudad de Los Ángeles, no sin antes pasar por la ciudad de Oaxaca, en México, donde McGregor se enamoró de su comida.

En este viaje conocieron diversas culturas, probaron la gastronomía de los países que cruzaron y a pesar de que no habla español, este no fue un impedimento para seguir su camino.

McGregor y Boorman mencionaron que este viaje fue diferente, pues afirmaron que ha sido “su expedición más desafiante hasta la fecha”. Además de que fue la primera vez en utilizar las motocicletas eléctricas en un viaje de 13,000 millas.

Durante su viaje por México, Ewan McGregor contó para Infobae México que una de las ciudades que más le gustó fue la ciudad de Oaxaca. “Muy hermoso”, se expresó el actor.

McGregor y Boorman mencionaron que este viaje fue diferente, pues afirman que ha sido “su expedición más desafiante hasta la fecha”. Además de ser la primera vez en utilizar las motocicletas eléctricas en un viaje de 13,000 millas. (Foto: apple tv)

“Al momento de cruzar la frontera y llegar a Oaxaca fue muy hermoso. Todo el viaje y la experiencia fue muy sorprendente”, mencionó el actor.

En el tiempo que estuvieron en Oaxaca, McGregor dijo que no hubo muchos turistas, además de haber tenido una de las mejores cenas.

“Le preguntamos a los trabajadores del hostal en dónde podríamos encontrar la mejor comida de mar, nos llevaron atrás de una gasolinera y ahí probamos la mejor comida de nuestro viaje”, contó asombrado para Infobae México .

“A la mañana siguiente fuimos a un fantástico mercado, también había comida y nuestro guía nos llevó a desayunar en un local, comimos pescado y Dios mío, la mejor comida”, finalizó.

En total, recorrieron 20,000 kilómetros, filmaron durante 100 días, pasaron por 16 cruces fronterizos y atravesaron 13 países. La dirección estuvo a cargo de David Alexanian y Russ Malkin. (Foto: apple tv)

Charley recordó el lugar en donde comieron y dijo: “las personas hicieron la mejor salsa”. También les preguntó si ellos hicieron la salsa y las personas del lugar les respondieron “´Si, nosotros la hicimos´ y nos enseñaron los galones que habían hecho de su salsa y les dije que con una cubeta de esas podría hacer una fortuna”.

Boorman mencionó que “han pasado 13 años desde el último viaje que hicieron juntos” y una de las cosas que se debe apreciar en este tipo de viajes es la relación que hay con uno mismo.

Este viaje ya lo habían planeado con los productores en una cena y ya tenían la idea de cómo viajar: usarían motocicletas eléctricas, siendo esta una medida sustentable para el planeta.

A Ewan se le hizo una buena idea, además de “tener un brillante equipo de trabajo al igual de los productores y camarógrafos que fueron afortunados de tenerlos en este viaje”.

Boorman mencionó que “han pasado 13 años desde el último viaje que hicieron juntos” y una de las cosas que se debe apreciar en este tipo de viajes es la relación que hay con uno mismo. (Foto: apple tv)

Durante la entrevista ambos mencionaron los problemas que tuvieron en este viaje, como la falta de electricidad en la naturaleza y el no poder detenerse en cualquier lugar para darle poder a las motocicletas.

La serie se estrenará en la plataforma de Apple TV+ el viernes 18 de septiembre y mostrará el regreso de esta pareja a los programas de viajes a más de una década después de recorrer juntos Europa, Asia y África en Long Way Round (2004) y Long Way Down (2007).

En total, recorrieron 20,000 kilómetros, filmaron durante 100 días, pasaron por 16 cruces fronterizos y atravesaron 13 países. La dirección estuvo a cargo de David Alexanian y Russ Malkin.

“Long Way Up” constará de 11 episodios que completarán la oferta documental del catálogo de Apple en su apuesta televisiva, después de los estrenos de Beastie Boys Story y Boys State.

La serie se inspiró en un libro llamado Los Viajes de Júpiter del legendario motociclista Ted Simon en el cual relata cómo dio la vuelta al mundo en una moto Triumph.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Obi-Wan en Ushuaia: cómo será la épica travesía de Ewan McGregor por la Argentina en una Harley Davidson eléctrica

Harley-Davidson revoluciona el mercado con ‘LiveWire’, la primera moto eléctrica de la historia

Cómo es el primer auto 100% eléctrico que llegó a la Argentina y que se puede cargar en el hogar