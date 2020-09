Despidos injustificados en el ISSSTE: trabajadores denuncian abuso de nueva dirección

Presuntamente el nuevo jefe de Servicios de Sistemas de Salud, Luis Fernando Hernández Rodríguez ha orquestado los despidos forzosos (Foto: Archivo)

Ahora que Pedro Zenteno Santaella dejó su puesto como director de Administración y Finanzas del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), el militar Jens Pedro Lohmann Iturburu y su equipo ocuparon el lugar, supuestamente ordenando despidos.

Hace unos días se dio a conocer que Lohman Iturburu pasaría de las filas militares a las de la administración y finanzas; sin embargo, con tan poco tiempo los empleados han comenzado a denunciar supuestos despidos injustificados.

Un testimonio de Animal Político que ha trabajado por 12 años en la Jefatura de Servicios de Sistemas de Salud del ISSSTE, dijo que el miércoles pasado fue sacado por guardias de seguridad de su lugar de trabajo, tras negarse a firmar su renuncia.

Los guardias, sin haber terminado formalmente su relación laboral, lo acompañaron a su automóvil y lo echaron, no sin antes quitarle sus credenciales de acceso.

Un empleado del ISSSTE señaló que le exigieron su denuncia y al negarse lo sacaron por la fuerza (Foto: captura de pantalla)

De esa forma, fue como el ahora ex empleado conoció a los nuevos jefes que llegaron con el militar Lohmann Iturburu a la dirección de Finanzas.

“Rolando” como llamó Animal Político a su entrevistado, dijo que el nuevo jefe de Servicios de Sistemas de Salud, Luis Fernando Hernández Rodríguez, pidió a él y a otros seis compañeros de trabajo que firmaran su renuncia con la fecha del 31 de agosto, con la intención de no pagarles liquidación ni los días extras que laboraron durante septiembre.

Luis Fernando Hernández Rodríguez nos dijo que le hicieron la encomienda de que él limpiara el ISSSTE desde arriba hasta abajo. Con esa excusa él me requirió mi renuncia, pero yo le comenté que no, porque mi contrato acaba hasta el 31 de diciembre

Posteriormente, al negarse a firmar su renuncia, los guardias procedieron a sacarlo del inmueble de San Fernando 547 y quitarle sus credenciales para que no pudiera volver a ingresar, por lo tanto a trabajar, y consecuentemente despedirlo justificadamente por abandono del trabajo.

Trabajadores han denunciado supuestos despidos injustificados (Foto: Especial)

“Me puse a hacer unos oficios que tenía pendientes, y en ese momento llegan los de seguridad y me dicen: ‘Necesitamos que nos entregue su credencial, lo vamos a acompañar a su auto para que nos entregue el tarjetón’, y les dije: ‘¿yo por qué me tengo que retirar, si estoy trabajando?’, y dicen: ‘Porque el licenciado Luis Fernando nos comentó que usted ya no tiene ningún lazo laboral aquí en el ISSSTE, necesitamos que se retire de la oficina’; acompañé a los de seguridad a mi vehículo y entregué mi tarjetón”, recordó.

Sin embargo, el caso de “Rolando” y sus seis compañeros de trabajo no han sido los únicos. De acuerdo a Animal Político, dicha situación se ha replicado en otras áreas de la Dirección de Administración en donde también se han forzado las renuncias del personal.

Cabe recordar que la llegada de Lohmann Iturburu como titular de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE fue criticada, sin embargo, Luis Antonio Ramírez Pineda, director del organismo respondió que ya había dejado su ejercicio militar atrás.

La llegada de Lohmann Iturburu como titular de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE fue criticada (Foto: ISSSTE)

“Viene una etapa de administrador público que lo avala su carrera y su especialidad; francamente no veo absolutamente ningún problema, porque igual nosotros tenemos en el instituto áreas donde no necesariamente la carrera responde a lo que se requiere”, señaló el funcionario entrevista para Reforma.

Lo importante es tener experiencia y evidentemente la visión que necesita el Instituto, que es una visión de orden y sobre todo la honradez, que es lo que estamos buscando

Por designio del Presidente, ahora Zenteno Santaella serpa el titular de Birmex, la distribuidora de medicamentos del Estado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Una robot psicoterapeuta atiende a pacientes con coronavirus en el Hospital 20 de Noviembre de la CDMX

Préstamo personal ISSSTE: estos son los pasos y requisitos para solicitar un crédito

Cuáles son las pensiones que ofrece el ISSSTE y qué requisitos pide