La “Barbie”, el “Muletas”, y el “Teo”: los narcos que habría protegido el gobierno de Baja California

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, señaló al ex mandatario estatal Osuna Millán de proteger a una red de narcos (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

No es la primera vez que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, discute sobre las relaciones entre el narco y los gobiernos anteriores de la entidad. Sin embargo, este jueves, Bonilla se centró exclusivamente, durante siete minutos, en los posibles nexos del ex mandatario estatal, José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013), y el crimen organizado.

Durante su presentación apoyada en audios, Bonilla habló de manera cronológica lo que él considera las pruebas de cómo el ex mandatario estatal de Baja California tuvo relaciones a lo largo de su carrera política con personas vinculadas con el narcotráfico.

Entre los supuestos protegidos se menciona a Raydel Rosalío López Uriarte, el “Muletas”; Teodoro García Simental el "Teo”, y Édgar Valdéz Villarreal, la “Barbie”, tres narcotraficantes de alto perfil que provocaron cientos de homicidios violentos en esta frontera.

”Resulta que le diste protección a los narcotraficantes, no lo digo yo, lo dice tu ex yerno, tienes un legado, pero de rata, esa es la realidad, te invito, ahora que se permiten las reelecciones, vete a competir por la Presidencia Municipal de Tijuana a ver cómo te va a ir, bájate del pedestal de la ira”, le señaló Bonilla a Osuna.

(Foto: Twitter/Jaime_BonillaV)

En su intervención, Bonilla no especificó por qué posee un audio con esa información, además no detalló la fecha de la grabación, pero anticipó que es una de varias pruebas contra el ex gobernador del Partido Acción Nacional (PAN).

El audio de Fred Adrián Ramos Pacheco refiere un hotel en Tijuana como punto de transacción."Este mensaje es para el actual Gobernador de Baja California, nada más como comentario para que tengan conocimiento que Jesús (José) Guadalupe Osuna Millán no está tan limpio como dicen, entre el año 2007 al 2010, aproximadamente, en el hotel Pueblo Amigo, en el tercer piso, se tuvieron algunas reuniones".

Continúa: “Estaba el 'Muletas’, el 'Teo’, la 'Barbie’, donde se le entregaron fajos de USD 350,000; 500,000, por el pago de seguridad, por el pago de resguardar y de proteger a la organización”.

Asimismo, Ramos Pacheco especifica que el ex gobernador de Baja California supuestamente proporcionaba unidades rotuladas de la Federación.”Hubo un tema donde Osuna Millán se molestó porque estaban haciendo matazones y decapitaciones en Tijuana, esto dado a que hubo un ataque por parte de los Arellano Félix sin conocimiento alguno, el tema fue que él (Osuna) tenía que dar la protección y empezaron a hacer las matazones sin razón", señala en la grabación.

“Al final, lo que procedió por Osuna Millán fue que dijo que iba a dar unas unidades rotuladas de la Marina, junto con su cédula de identificación de la Sedena para que no hubiera problema y pudieran hacer las transacciones de mercancía y transportación de armas, en dichas reuniones se les hacía el pago o se recogían en un taxi que él tenía y se les entregaban los fajos”.

Según el gobernador de Baja California, el capo Égdar Valdéz la "Barbie" gozó de protección por gobiernos anteriores (Foto: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO)

Ante las declaraciones de Bonilla Valdez, José Osuna Millán emitió un posicionamiento a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

"Quiero decirle al gobernador (Bonilla) que yo no tengo sus mañas y no voy a dejar pasar ningún infundio ni de él ni de nadie hacia mi persona. En primer lugar, fui presidente municipal de Tijuana en 1995, y gané la elección porque fuimos capaces de resolver un problema de agua que tenía Tijuana por más de 40 años, gracias a ese trabajo Tijuana tuvo agua las 24 horas, los 365 días del año. Claro que a lo mejor no se dio cuenta porque usted vivía en San Diego.