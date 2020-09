“El país que se polariza se paraliza”, la advertencia de Porfirio Muñoz Ledo sobre el clima político en México

El legislador Porfirio Muñoz Ledo mencionó que tiene la experiencia para darle estructura al partido (Foto: Cuartoscuro)

Son 105 candidatos que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la encuesta abierta en la que se elegirá al presidente y secretario general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo cual es consecuencia de que al interior no se pudo determinar una forma para elegir a las personas que ocuparían ambos puesto y el Tribunal Electoral ordenó que la realización de una encuesta abierta.

Entre los aspirantes se encuentra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el diputado mencionó para W Radio sobre el número personas que se registraron que con mucha frecuencia sucede al tratarse de una convocatoria abierta y ejemplificó que en la convocatoria para consejero del INE, en la primera propuesta se registraron más de 1,000 individuos.

De acuerdo con datos del INE, son 51 personas que se postularon para la presidencia y 54 para la secretaría general. De los cuales, serán seis individuos los seleccionados por cada puesto, posteriormente se realizará una encuesta que definirá al elegido para ocupar los cargos más importantes de Morena, resultados que se anunciarán el 2 de octubre. Los ganadores ocuparán el cargo hasta el 31 de agosto de 2023.

Su candidatura es en conjunto con la senadora Citlalli Hernández. La postulación de Muñoz Ledo fue consecuencia de que un grupo de persona le pidió que participara en el proceso, al ser una de las personas que estuvo en la conformación Morena.

Muñoz Ledo propone reducir a la mitad el dinero con el que cuentan los partidos (Foto: Twitter / @PMunozLedo)

Es una terna que propone reducir a la mitad el dinero con el que cuentan los partidos, que exista una revisión rigurosa del uso de los recursos y organizar al movimiento en el país.

Muñoz Ledo tiene experiencia como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 1976 a 1975, y después ocupó el puesto en Partido de la Revolución Democrática (PRD), de 1993 a 1996.

En el caso del PRI, refirió para la misma estación de radio que lo mandó a auditar, en contra de todas las tradiciones, el manejo del dinero es fundamental, porque hay malas prácticas.

Para el diputado indicó que la primera tarea es organizar a Morena, el Comité Ejecutivo Nacional tiene más de cuatro años que no se reúne y considera que es importe dicho punto, porque "el presidente no va a estar en la boleta, no va arrastrar el voto de las demás, porque en las elecciones del 2018 fue una gran ola y citó que Andrés Manuel López Obrador dijo que “cuando una ola es muy grande también arrastra basura”.

Muñoz Ledo es uno de los fundadores de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Su postulación es porque consideró que puede darle esa estructura a Morena, además de evitar que existan fracturas internas, ya que cuenta con experiencia y autoridad moral.

Al diputado le cuestionaron si considera que existe una polarización en un sector de la población, refirió para W Radio que “hay que polarizar menos. El país que se polariza se paraliza. Tengo trabajando años en que no haya polarización […] México necesita coincidencia, tenemos problemas demasiado grandes, pero con análisis de problemas no con frases”.

Añadió que un partido es un aparato organizador, pero también receptor de las demandas de la gente.

