Organizaciones desmienten que reciben financiamiento para oponerse al Tren Maya

Al menos tres Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) y un medio de comunicación han negado recibir financiamiento extranjero para oponerse y criticar el Tren Maya, luego de que 9 de estas agrupaciones fueran señaladas por ese motivo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tanto Animal Político, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, e Indignación, compartieron su postura en Twitter para desmentir o precisar sobre los recursos económicos por los cuáles han sido beneficiados, así como el tipo de proyectos en que desarrollan o desarrollaron sus actividades.

Mientras que DIMO, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), así como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), todavía no han emitido postura alguna sobre las acusaciones fincadas por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, y por el jefe del Ejecutivo.

En su conferencia matutina, López Obrador reveló una investigación en la cual identificó que detrás de las críticas al megaproyecto existen intereses y acusó que los reclamos sobre su impacto ambiental no son legítimos.

“Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya”, dijo en un primer momento y pidió que los involucrados aclararan sus participaciones, porque aseveró, se disfrazan de ambientalistas, pero su lucha está en el plano de lo político y económico.

Después, Jesús Ramírez Cuevas intervino para presentar un documento de cuatro páginas titulado “Financiamiento de OSC opositoras al Tren Maya”. En este se detalla que, desde 2018, el Tren Maya ha generado cuestionamientos por daños que causaría al ecosistema, así como perjuicios a comunidades indígenas donde pasarían los tramos. Destaca que al menos 24 OSC se han manifestado en contra del proyecto, pero resaltan 9 por su capacidad de incidencia mediante acciones legales y campañas mediáticas.

Entonces nombró a la Fundación Rockefeller, Ford, Kellogg y Climate Works. Incluso, dijo que la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) también colaboraba en este financiamiento como parte del Departamento de Estado de EEUU. El vocero presidencial aseguró que estos datos provinieron de indagatorias realizadas por una fundación privada, pero que fueron corroborados por el gobierno mexicano. Además, que la información también era pública en las plataformas de las organizaciones referidas.

Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político, denunció que el presidente difundió información falsa y no hubo consulta al medio para verificar el presunto financiamiento extranjero. En consecuencia, precisó que la empresa de noticias bajo su dirección sí recibió apoyo económico de fundaciones como Kellog y Ford, pero fueron para proyectos como Verificado2018, la sección “México Desigual” o el reportaje “Matar en México”. Ningún trabajo relacionado con el Tren Maya.

“Animal Político no recibe financiamiento condicionado a alabar o criticar ningún programa público. Incluso, ni siquiera hemos publicado algún reportaje amplio sobre el Tren Maya. Lamentamos profundamente que el Presidente insinúe que existe algo irregular, sin pruebas”, publicó el periodista, quien identificó los proyectos financiados en un hilo de tuits, al tiempo que acusó al presidente de usar sus conferencias matutinas para fincar responsabilidades sin previa investigación. El medio habría recibido USD 703,751 de las fundaciones Kellog y Ford.

Por su parte, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos compartió una imagen con texto donde aseguraron que, después de 30 años de caminar con el pueblo maya de la península de Yucatán, ellos tenían otros datos. En esto tuvieron comentarios de respaldo por usuarios que dijeron conocer el trabajo de la organización. Según los datos del gobierno federal, esta agrupación recibió USD 620,570 de KW.K. Kellogg Foundation.

“Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. @mexevalua recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya. No “nos oponemos” a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país. En @mexevalua trabajamos con datos, evidencia, estadística y hechos. No “nos oponemos”, proponemos para que el dinero público se use con honestidad”, tuiteó Edna Jaime, directora de México Evalúa. Esta organización fue señalada de recibir USD 85,000 por NED.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad precisó que no han recibido recursos extranjeros para criticar al Tren Maya. Igual anotaron que su agenda periodística y académica es independiente a quienes le aportan donativos. Aunado a esto, la organización señaló que las revelaciones de la conferencia matutina intentan acallar las voces críticas.

“El financiamiento de fundaciones internacionales a las organizaciones de la sociedad civil es lícito y de su recepción se da cuenta a las autoridades mexicanas”, publicó la OSC, que según el documento presentado esta mañana, habría obtenido USD 335,000 de las fundaciones Ford (USD 220,000), NED (USD 90,000) y Rockefeller (USD 25,000).

Sobre aquellas organizaciones que no han emitido su postura, sí han mostrado intervenciones de oposición al megaproyecto. Por ejemplo, en febrero de 2020 el CRIPX fue favorecido por el Poder Judicial de la Federación en un amparo promovido para suspender la ejecución del Tren Maya; lo anterior, alegando que el proceso de consulta popular para realizar obras en asentamientos de pueblos originarios no respondió a los estándares del Convenio 169 de la OIT. De acuerdo con la información de presidencia, esta asociación recibió medio millón de dólares (USD 565,377) de Kellogg para oponerse al megaproyecto.

En su portal el CEMDA señala una serie de riesgos a la flora y fauna que causaría el Tren Maya. Además, fija su postura contra el proceso que ha determinado la ejecución de la mega obra, por ejemplo, respecto a transgresión de los Derechos Humanos. Igual presentan información sobre las afectaciones, como el desabasto de agua en Calakmul o la deforestación de 2,500 hectáreas de selvas húmedas y secas. El gobierno acusa a este Centro de recibir USD 1,300,000 de la fundación Kellogg para criticar el proyecto insignia que, a decir de AMLO, impulsará el desarrollo del sureste.

El resto de los recursos identificados para causar oposición serían de DIMO USD 420,000; DPLF USD 2,405,589; y CCMSS USD 7,725,000. Estos dos últimos, los montos más altos.

